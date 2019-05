Avnet FutureIT teknoloji sektörünü bir araya getirdi

Tam Boyutta Gör



Avnet Türkiye tarafından düzenlenen “Avnet FutureIT” etkinliği sektörün tüm taraflarını Hilton Bomonti Otel’de buluşturdu.11 Mayıs 2016 tarihinde Avnet portfolyosundaki lider teknoloji markalarının katılımı ve üst yöneticilerinin sunumlarıyla gerçekleştirildi. Avnet Türkiye Genel Müdürü Hakkı Eren’in açılış konuşması ile başlayan sunumlar, yeni nesil teknolojlere dayalı girişimleriyle başarılı olan TicTocBoom Genel Müdürü Cüneyt Karakaya’nın ‘’Kelime Satan Adam’’ sunumu ile devam etti.

Yeni nesil teknolojilere dair vizyon paylaşımlarının sunulduğu programda Y Jenerasyonu Veri Mezkezleri sunumu ile Brocade Ülke Müdürü Feyyaz Atalay, “Dijital Dönüşümün Gücünü Keşfedin” sunumuyla, EMC Ülke Müdürü Sinan Dumlu fs ‘’IT Vizyonu ve Stratejisi’’ sunumuyla katılımcıların karşısına çıktı.

Tam Boyutta Gör



Etkinlikte Avnet’in ürün portföyünde yer alan şirketlerin üst düzey yöneticileri, çeşitli sunumlar ile katılımcıların karşısına çıktı. Etkinlikte gerçekleşen sunumlar ve başlıkları şöyle:

Extreme Networks Marmara Bölge Müdürü Tolga Örtül; ‘’IT Yeniden Şekilleniyor: Hazır mısınız?’’

Hitachi Data Systems Ülke Müdürü Serdar Sayar; “HPE Stratejisi”

Hewlett Packard Enterprise Kanal Direktörü Merden Kahvecioğlu; “Digital Transformasyon ve Ticarete Etkileri”

NetApp Ülke Müdürü Behçet Yumrukçallı; “Sanaldan Dijitale Yolculuk”

VMware Ülke Müdürü Murat Mediceler, “Teknolojilerindeki Alışkanlıklarınızdan Kurtulun’’

SimpliVity Türkiye, Malta, Kıbrıs, Yunanistan ve Türki Cumhuriyetler Ülke Müdürü Tarcan Serdaroğlu; “Dijital Dönüşüm Çağında İş Sürekliliğinin Yeri”

Veeam Ülke Müdürü Ozan İnan konuşmacılar arasında yer aldı. Ayrıca IBM sunumu Cognitive Çözümler Lideri Nicolas Anderson tarafından gerçekleştirilirken , IDC tarafından ‘’IT Trends for Near 5 Years’’ konulu sunum ile IT pazarınının gelecek 5 yılına yönelik öngörüler davetlilerle paylaşıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı