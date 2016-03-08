Ayıplı ürün nasıl iade edilir, para nasıl geri alınır? Detaylar bu videomuzda

Çok sevdiğiniz telefonunuz üretici hatasından dolayı canınızı mı sıkmaya başladı? Paranızı çöpe attığınızı mı düşünmeye başladınız? Hiç üzülmeyin çözüm çok basit :)

Çizgi Elektronik Kurucusu ve Yöneticisi Niyazi Saral ile yeni tüketici kanununu ve ayıplı ürün iade haklarını konuştuk.

2 yıl sonunda telefonunuzun ekranında ölü piksel mi var?

Artık karşı tarafa ses mi gitmiyor?

Televizyonunuz aldığınızdan beri sorunlar mı yaratıyor?

Üzülmeyin paranızı nasıl geri alabileceğinizi bu videoda anlatıyoruz. İade hakkında bilmeniz gereken her şey bu videoda.