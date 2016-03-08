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Ayıplı ürün nasıl iade edilir, para nasıl geri alınır? Detaylar bu videomuzda

3 yıl
97,8b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çok sevdiğiniz telefonunuz üretici hatasından dolayı canınızı mı sıkmaya başladı? Paranızı çöpe attığınızı mı düşünmeye başladınız? Hiç üzülmeyin çözüm çok basit :)
Çizgi Elektronik Kurucusu ve Yöneticisi Niyazi Saral ile yeni tüketici kanununu ve ayıplı ürün iade haklarını konuştuk.
2 yıl sonunda telefonunuzun ekranında ölü piksel mi var? 
Artık karşı tarafa ses mi gitmiyor?
Televizyonunuz aldığınızdan beri sorunlar mı yaratıyor?
Üzülmeyin paranızı nasıl geri alabileceğinizi bu videoda anlatıyoruz. İade hakkında bilmeniz gereken her şey bu videoda.

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caneycaney 3 yıl en beğenilen
istanbuldayım ayakkabımdaki ayıbı kabul etmeyen ykm yi hakem heyetine verdim tam tamına 4 ay sürdü paramı almam.Şimdi bir telefon için düşünürsek en az 4 ay telefonsuz ne yapacağız?Sen kalkıp 1100 tl ye almışsın bir telefon ayıplı çıkmış satıcı sallamıyor istersen hakem heyetine git 4 ay bekle diyor.Çünkü onlarda biliyor senin 4 ay telefonsuz sabredemeyeceğini.Tuzun kuruysa başka bir telefon alabilirsen alırsın 4 ay beklersin ya tuzun kuru değilse?4 ay bekleyebilecek misin dandik telefonla?Bu hukukla bu kurallarla her türlü mağdursunuz.Burada hukuk yok maalesef

Cezalar büyük olmadığı sürece hiçbir caydırıcılığı yok.Sen hakem heyetinde kaybettiği her şikayet için karşı şirkete 10.000 lira para cezası kes bakalım bir daha yapıyorlar mı?Caydırıcılık yoksa seni süründürüyorlar işte böyle
istanbuldayım ayakkabımdaki ayıbı kabul etmeyen ykm yi hakem heyetine verdim tam tamına 4 ay sürdü paramı almam.Şimdi bir telefon için düşünürsek en az 4 ay te...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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bakar niye bakmasın 3 yıl
Acaba işe yarıyor mu deyip bütün eşyalarımı iade ettim. Teşekkürler Mesut Bey
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Byc 3 yıl
Bunlara hiç gerek yok. Yırtık, pişkin, arsız, küfürbaz, tehtidkar ve yer basma. Bu özelliklere sahip bir müşteriyseniz. İstediğiniz zaman iadeniz yapılır.
1 Yanıt Yanıtla +27
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DH Misafiri 1 yıl
iyi akşamlar ben türk telekom honor 7 aldım birini arayınca yada biri garip garip seler geliyor bende aldıgım yere verdim onlarda servise verelimdedi ve benden telefonu alıp servise götürecelermiş verim servisten geldi fakat gene aynı sesler geliyordu yapılmamış tekrar gittim gene servise götürecegiz dediler verdim servisten gelmiş gittim aldım gene aynısını yapıyordu birde sag alt köşeyi kırmışlar kabul etmiyorlar bende tüketici haklarına gittim onlar beni bi telefoncuya gönderdiler ona gittim verdim 10 gün sonra gel al dediler 10 gün sonra gittim aldım rapor cıkacak dediler 10 gün sonra gittim evine gelcek tüketici haklarından dediler eve geldi fakat bakan tamirci benim hattımın sorunu oldugunu ve telefonun hiç bi sorunu olmadıgını yazmış tüketici haklarına bene ret cevabı geldi benim şimdi ne yapmam lazım lütfen yardımcı olurmusunuz
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DH Misafiri 1 yıl
Arkadaslar. 1 yil once bi telefon aldim hepsi buradadan arizali cikmasi nedeniyle tuketici hakem heyetine basburdum paramin iadesine karar verildi. Yanliz telefonu baskasinin kartiyla aldim fatura benim adima simdi firma parayi o kartin hedabina yatiririz diyo ben o arkadasla gorusmuyorum parami alamam ondan nasil bir yol izlemem lazim. Hepsi buradayi aradim kendi iban numarami kaydedin dedim onlarda salliyor. Yardimci olursaniz sevinirim.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Babam 2 hafta önce haftaiçi Excalibur G800 almıştı, ekran kartında sorun buldum. GTX970 ekran kartı çalışmıyordu ve Nvidia denetim masası eksikti, O hafta pazar günü vatana gitmiştik yapamadılar o günden beri casper servisinde. Makineyi yenileme şansımız var mı?
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IamxMSFT 2 yıl
Turkiyede olmuyor
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DH Misafiri 2 yıl
Karar lehime cikti ancak parati almaya gittigimde telefonu garantiye verdigim yerden telefonu alip para iadesi mi olacak yoksa direk kararla birlikte paranın iadesi yapilacak bayiye mi gitmeliyim
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egecano 2 yıl
Faydalı bilgi oldu. Bu arada donanımsal yani ayıpşı üründen kaynaklı soğutma problemi fps kaybı oyunlarda işlemci anakart ve ekran kartın aşırı derecede rahatsız edici cızırtı sesi nedeniyle performans kaybı yaşadığımı servise ilettim. Fakat vatan computer aracılığı ile verebildim. 20 eylülde servise gitmesi üzerine vatan computera verdim. 20 işgünü geçti. Bana iade hakkım için başvuru dilekçesi yazmam gerektirdiğini ve iade kararını servis verdiğini söylüyorlar. Acaba doğru mu ? Ve sorun tamamen cihazdan kaynaklı olmasına rağmen neden iade etmiyorlar ? (4500 e aldım şuan 6200 tlden satışta) ben olsam anında ederim. Şuanki fiyatı ile 1700 tl karda. Ve yani garantisinin bitmesine daha 16 ay var.
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CorelDraw04 2 yıl
Arkadaşlar bende sahibinden bir telefon aldım bir kaç ay sonra telefonun köşe kapağı yerinden çıktı. Teleservis ve kvk 500 tl maliyeti olduğunu söyledi bende yaptırmadım. Telefonu aldığım arkadaş şirket adına almış. Ben kanuni olarak tüketici Mahkemesine başvuru yapsam bir şey olurmu fatura sonuçta adıma değil ayıplı mal bildirimi konusunda bir hak elde edebilirmiyim. Yoksa hiç uğraşmayalım.
Bu arada telefonu arkadaş teknosa dan şirket adına almış. Cihaz 17 ay garantisi var.
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_botturgec_ 2 yıl CorelDraw04
Şirket hattı olmasa da benzer sorunu yaşıyorum. Faturam nişanlımın adınaydı. Tüketici hakem heyeti aradı cuma günü. Fatura sahibi siz değilsiniz o yüzden işleme alamadık dedi. Ne yapılacak dediğimde, size hediye ettiğine dair bir dilekçe doldurup bize teslim etmesi yeterli dediler. Yarın halletmeye çalışacağım muhtemelen.
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CorelDraw04 2 yıl
Arkadaşlar bende sahibinden bir telefon aldım bir kaç ay sonra telefonun köşe kapağı yerinden çıktı. Teleservis ve kvk 500 tl maliyeti olduğunu söyledi bende yaptırmadım. Telefonu aldığım arkadaş şirket adına almış. Ben kanuni olarak tüketici Mahkemesine başvuru yapsam bir şey olurmu fatura sonuçta adıma değil ayıplı mal bildirimi konusunda bir hak elde edebilirmiyim. Yoksa hiç uğraşmayalım.
Bu arada telefonu arkadaş teknosa dan şirket adına almış. Cihaz 17 ay garantisi var.
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DH Misafiri 2 yıl
Huawei 320y marka telefonum 1 yıl içinde 6 kere servise gitti 2 kere ana kartı değişti, tüketici hakem heyetine başvurdum, cihazı servise gösterdim, servis cihazın ana kartı mı değişti dedi evet dedim, telefon sizde kalsın biz heyete bilgi vereceğiz dediler, aradan 1 yıl geçti karar ücret iadesi alabilmem konusunda onandı, bayi 15 günlük itiraz süresinde itiraz etmemiş, bu nedenle kararla beraber çarşamba günü para almaya bayiye gideceğim bakalım ne olacak
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ozua 2 yıl
Herkese merhaba
Turkcell mobil imza ile e-devlete giriş yapıp, hakem heyetine şikayet başvurusu yapabilen var mı ?
Çünkü edevletde e-imza donanımını bilgisayara bağlayarak işlem yapabilirsiniz diyor.
Fakat teknik olarak mobil imza ile e-imza aynı şey. Bu yüzden bana birebir mobil imza ile hakem heyetine başvuru yapmış birisinin bilgi vermesi gerekiyor :)
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