Aynı cihaz üzerinden ses paylaşımı için en kullanışlı yollardan birisi, "DuoBuds"





Aynı akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarlar üzerinde birden fazla kişinin kulaklık ile müzik dinlemesi için geliştirilmiş bir ürün olan DuoBuds kulak için kulaklık modelleri, kullanıcıların araya başka hiçbir aparat takmadan, tek cihaz üzerinden müzik dinlenmesine olanak sağlıyor.

Oldukça yaratıcı ve farklı bir yapıda geliştirilen DuoBuds kulak için kulaklık modelleri, çift taraflı bir bağlantı yapısına sahipler. Normal olarak cihazlara takılan 3.5mm bağlantı ucu ve hemen arka tarafında 3.5mm bağlantı girişi yer alan modeller, birbirine eklenerek bir cihaz üzerinden birden fazla kişinin müzik dinlemesine imkan sağlıyor. Teknik olarak, 100-10,000Hz frekans aralığına, 96dB ses gücüne, 8.6mm neodymium sürücülere ve farklı silikon kafa yapılarına sahip olan modeller, daha çok çocuklar hedef alınarak geliştirilmiş.

Sunduğu farklı renk seçenekleri ve yaratıcı yapısı ile dikkatleri çeken DuoBuds kulak için kulaklıklar, 40$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.duobuds.com/product/mates-blue/#.UTdE-6U1jmI