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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aynı cihaz üzerinden ses paylaşımı için en kullanışlı yollardan birisi, "DuoBuds"

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aynı akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarlar üzerinde birden fazla kişinin kulaklık ile müzik dinlemesi için geliştirilmiş bir ürün olan DuoBuds kulak için kulaklık modelleri, kullanıcıların araya başka hiçbir aparat takmadan, tek cihaz üzerinden müzik dinlenmesine olanak sağlıyor.
Oldukça yaratıcı ve farklı bir yapıda geliştirilen DuoBuds kulak için kulaklık modelleri, çift taraflı bir bağlantı yapısına sahipler. Normal olarak cihazlara takılan 3.5mm bağlantı ucu ve hemen arka tarafında 3.5mm bağlantı girişi yer alan modeller, birbirine eklenerek bir cihaz üzerinden birden fazla kişinin müzik dinlemesine imkan sağlıyor. Teknik olarak, 100-10,000Hz frekans aralığına, 96dB ses gücüne, 8.6mm neodymium sürücülere ve farklı silikon kafa yapılarına sahip olan modeller, daha çok çocuklar hedef alınarak geliştirilmiş.
Sunduğu farklı renk seçenekleri ve yaratıcı yapısı ile dikkatleri çeken DuoBuds kulak için kulaklıklar, 40$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
 
Aynı cihaz üzerinden ses paylaşımı için en kullanışlı yollardan birisi,
Aynı cihaz üzerinden ses paylaşımı için en kullanışlı yollardan birisi,

http://www.duobuds.com/product/mates-blue/#.UTdE-6U1jmI Yorum Yaz
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kımyasal 6 yıl en beğenilen
Türkiye'ye gelirse apaçiler 3 kişi takıp koparlar herhalde.baksanıza kablolarıda renkli ve jonjonlu
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MASTERMIND 6 yıl
kımyasal
Türkiyeye gelirse apaçiler 3 kişi takıp koparlar herhalde.baksanıza kablolarıda renkli ve jonjonlu

Apaçilerin kulaklık taktığı nerde görülmüş. Telefonun hoperlörünü açıp dinlerler ne dinlerlerse.
Bu arada sizin apaçiler çok modernmiş.
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gokooo 6 yıl
UrbanEars'larda kulaklığın yanında var. Bu da fena olmamış ama.
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Sproing 6 yıl
Bu özellik Urbaners'da da var
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londoner23 6 yıl
walla sloganı çok güzel olmuş....:)

its never been easier to stay connected with your mates...!
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Equalinde 6 yıl
bunun yerine stero çoklayıcı alıp takmak daha mantıklı
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civilbugra 6 yıl
Bunun biraz daha ilkel görünüşlüsünü 75 kuruşa mı be almıştım iki çıkışı vardı hatta o iki çıkışa 2 tane daa takınaca 4 tane çıkışın oluyordu. 3 tane kulaklık takınca mp3 e bişey olmuyordu ama ses kalitesi çok düşüyordu. Sonuç olarak üretenler çok uğraşmış ama bence hem çok pahalı hemde gereksiz hatta bi yenilik bile değil

Edit: tabi ben herkesin kulaklığının olduğunu varsayıyorum
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Kir$of 6 yıl
@kımyasal
Haklısın,artık yolda giderken kafaları birbirine yakın giden ikişerli ve üçerli grupları gördüğümüzde bu aparatın kullanıldığını rahatlıkla anlayacağız.
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JakX 6 yıl
40 dolar.. Komikmis.
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kımyasal 6 yıl en beğenilen
Türkiye'ye gelirse apaçiler 3 kişi takıp koparlar herhalde.baksanıza kablolarıda renkli ve jonjonlu
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djkubi 6 yıl
2 gün sonra acaba telefondan neden ses gelmiyor diye ağlarlar.
3 tane bağlasan telefon 2 dkk dayanmaz.
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