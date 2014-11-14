Ayrıntı Akademi; Keyifli Paylaşım Atölyelerinde “Kış Dönemi” Başladı

Tüm sinemaseverlere yönelik “Karşılaştırmalı Film Okuma Atölyeleri” her Cumartesi; değerli sinema yazarları ve akademisyenler; Kutlukhan Kutlu, Kaya Özkaracalar, Cüneyt Cebenoyan ve Ayla Kanbur rehberliğinde devam edecektir. “Benzer Temalar, Farklı Anlatımlar” konsepti ile yapılan atölyelerde; birbirinden farklı tarzlara sahip yönetmenlerin, farklı dönem ve türlerde, benzer ya da bire bir aynı konu ve karakterleri ele alış biçimleri işlenecek.





Kasım Ayı atölye programı:

15 Kasım Cumartesi Kaya Özkaracalar Atölyesi; “Farklı uyarlamaların karşılaştırılması ile kadınların yoldan çıkmasına ilişkin kökenine ilişkin algının çeyrek yüzyılda uğradığı değişim…”

Dracula / 1931 (Tod Browning) ve Dracula (Horror of Dracula) / 1958 (Terence Fisher)

Memento (Christopher Nolan) ve Lost Highway (David Lynch)

“İyi bir film, aslında en çok da hikayesini iyi anlatmayı başarmış bir filmdir.” Tevfik Başer rehberliğinde 15 Kasım Pazar başlayacak, “Hikaye Anlatma ve Senaryo Yazım Atölyesi” 8 hafta sürecek.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

22 Kasım Cumartesi Cüneyt Cebenoyan Atölyesi; “İki farklı anlatımın; kimlik, hafıza, yas ve cinayet bağlamında karşılaştırması…”29 Kasım Cumartesi Ayla Kanbur Atölyesi; “Aynı çatışma, farklı anlatımlar…”Maid in Manhattan (Wayne Wang) ve Bread & Roses (Ken Loach)Filiz Kaynak rehberliğinde yapılmakta olan “Kamera ile Dost Olmak” konseptli “Kamera Önü Oyunculuk Atölyeleri” ise 14 Kasım Cumartesi başlıyor.Detaylı bilgi; www.ayrintisanatakademisi.com