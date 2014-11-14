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Ayrıntı Akademi; Keyifli Paylaşım Atölyelerinde “Kış Dönemi” Başladı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Ayrıntı Akademi; Keyifli Paylaşım Atölyelerinde “Kış Dönemi” Başladı
 
Tüm sinemaseverlere yönelik “Karşılaştırmalı Film Okuma Atölyeleri” her Cumartesi; değerli sinema yazarları ve akademisyenler; Kutlukhan Kutlu, Kaya Özkaracalar, Cüneyt Cebenoyan ve Ayla Kanbur rehberliğinde devam edecektir. “Benzer Temalar, Farklı Anlatımlar” konsepti ile yapılan atölyelerde; birbirinden farklı tarzlara sahip yönetmenlerin, farklı dönem ve türlerde, benzer ya da bire bir aynı konu ve karakterleri ele alış biçimleri işlenecek.

Kasım Ayı atölye programı:
 
15 Kasım Cumartesi Kaya Özkaracalar Atölyesi; “Farklı uyarlamaların karşılaştırılması ile kadınların yoldan çıkmasına ilişkin kökenine ilişkin algının çeyrek yüzyılda uğradığı değişim…”
 
Dracula / 1931 (Tod Browning) ve Dracula (Horror of Dracula) / 1958 (Terence Fisher)
 
22 Kasım Cumartesi Cüneyt Cebenoyan Atölyesi; “İki farklı anlatımın; kimlik, hafıza, yas ve cinayet bağlamında karşılaştırması…”
Memento (Christopher Nolan) ve Lost Highway (David Lynch)
 
29 Kasım Cumartesi Ayla Kanbur Atölyesi; “Aynı çatışma, farklı anlatımlar…”
Maid in Manhattan (Wayne Wang) ve Bread & Roses (Ken Loach)

“İyi bir film, aslında en çok da hikayesini iyi anlatmayı başarmış bir filmdir.” Tevfik Başer rehberliğinde 15 Kasım Pazar başlayacak, “Hikaye Anlatma ve Senaryo Yazım Atölyesi” 8 hafta sürecek.

Filiz Kaynak rehberliğinde yapılmakta olan “Kamera ile Dost Olmak” konseptli “Kamera Önü Oyunculuk Atölyeleri” ise 14 Kasım Cumartesi başlıyor.
Detaylı bilgi; www.ayrintisanatakademisi.com
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