BIOSTAR H55A+ Soket 1156 Ana kartlar raflarda görünmeye başladı?

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BIOSTAR Ana kartlarının yeni serilerinden olan INTEL Express yonga setini taşıyan H55 ana kartları, çok yüksek bütçesi olmayan, egzotik seçeneklerdense temel kullanımları hedefleyen kullanıcıları için tasarladığı bir ana kart olarak dikkati çekmektedir. Fiyat ve performans kategorisinde oldukça agresif olması bu ana kartın en güçlü özellikleri arasında.

BIOSTAR H55A+, ana kartlar dikkat çeken fiyatı ile en ekonomik seçim olma yolunda hızla ilerliyor. Ayrıca fiyat ile beraber bilinçli kullanıcıları da hedeflemekte. Hem cüzi rakamlara yeni bilgisayar toplayıp hem de son teknolojiden faydalanmak isteyen son kullanıcılar için INTEL CoreI3, I5 ve I7 LGA 1156 serilerini de desteklemektedir.

Dual Channel 1866MHz (O.C.) DDR3 memory desteği bulunan bu kart ayrıca 4 DIMM slotu ile 16GB?a kadar uyumlu olarak çalışabiliyor.

95W maksimum termal tasarımlı güç tüketimi ve dâhili Realtek ALC662 6-kanal HD audio ve video desteği kadar 10/100/1000 kontrolcülerine de sahip.

Kullanıcıların yedekleme üniteleri için 6 adet SATA II 3GBps bağlantıları, 4 adet USB 2.0 portu ile aynı zamanda diğer çevre birimlerinizi de kullanımına olanak sağlıyor.

Bunlarla beraber H55A+ dahilindeki 2 adet PCI slotu, 3 adet audio bağlantısı, 1 adet RJ-45 portu ve HDMI, DVI ve VGA bağlantıları ile nerdeyse her şeye sahip olduğuna gösteriyor.

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Bu ürün CPU için diğer aynı fiyat segmentindeki rakiplerinden farklı olarak 5 fazlı güç kaynağı kullanıyor. Ayrıca tüm bu özelliklerin yanı sıra 6 kanal ses kartı, 1x HDMI bağlantısı vs. gibi ek özellikler ile beraber geliyor.

Herşeyin ötesinde bu kart sahip olduğu özellikler ile yüksek beklentileri ve istekleri INTEL prosesörler ile birleştirmeyi hedefleyen kullanıcılar için en iyi çözüm olmak istiyor.

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Özellikler