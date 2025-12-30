Giriş
    RAM krizinde DDR4'e dönüş başladı: Anakart üretimi artıyor

    DDR5 bellek fiyatları ve tedarik sorunları sürerken ASUS, 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren DDR4 tabanlı anakart üretimini artırmaya hazırlanıyor. Odak noktası AM4 ve LGA 1700 platformları olacak.

    RAM krizinde DDR4'e dönüş başladı: Anakart üretimi artıyor Tam Boyutta Gör
    DDR5 bellek tarafında yaşanan tedarik sıkıntıları ve yüksek fiyatlar, üreticileri yeniden DDR4 tabanlı platformlara yönlendiriyor. Sektör kaynaklarına göre ASUS, 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren DDR4 destekli anakartların üretimini kayda değer şekilde artırmayı planlıyor.

    Üreticiler eski platformlara yöneliyor

    Board Channels tarafından paylaşılan bilgilere göre ASUS, özellikle bütçe odaklı sistem kurmak isteyen kullanıcılar için AM4 platformunda B550 ve A520 yonga setli anakartlara ağırlık verecek. Yaşına rağmen AM4 platformunun hâlâ güçlü satış rakamlarına ulaşması, bu kararın arkasındaki temel nedenlerden biri. Keza Ryzen 5000 serisi işlemcilerin, bellek krizi başlamadan önce dahi talep görmesi bu tabloyu destekliyor.

    Intel cephesinde ise DDR4 tabanlı LGA 1700 anakartların üretimi artırılacak. ASUS'un planları arasında özellikle B760M ve H610M-G gibi ana akım modellerin e-ticaret kanalları için önceliklendirilmesi yer alıyor. Fiziksel perakende tarafında ise B760 ve H serisi anakartların mevcut üretim seviyesinin korunması hedefleniyor.

    Üretim tarafında fabrikaların, 2026'nın ilk çeyreğinde kapasite ve tedarik zinciri planlamalarını DDR4 odaklı şekilde güncelleyeceği belirtiliyor. Amaç, hem çevrimiçi hem de geleneksel satış kanallarında oluşabilecek stok sorunlarını minimize etmek. Öte yandan Ryzen 5000X3D modellerinin piyasadan yavaş yavaş çekilmesi, AM4 seçeneklerini daraltıyor. Buna karşın Intel’in 13. ve 14. nesil işlemcileri, DDR4 ile hâlâ rekabetçi kare hızları sunabildiği için LGA 1700 platformu da önemli bir alternatif olabilir.

