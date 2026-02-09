Intel 900 serisi anakartlar sızdırıldı: LGA1954 geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in 2026'da masaüstü için konumlandıracağı Nova Lake-S işlemciler, yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Son olarak şirketin dahili yol haritasına eklenen bilgilere göre, Z990 ve Z970 yonga setleri için hazırlık başladı. Z990 ve Z970 modellerine ek olarak, W980, Q970 ve B960 yonga setleri de sızıntılarda göründü.

Yeni soket LGA1954 yolda

Sızıntılara göre 900 serisinin en üstünde Z990 ve Z970 konumlanıyor. Her iki yonga seti de hız aşırtma odaklı sistemlere hitap ediyor ancak aralarındaki farklar oldukça belirgin. Z990, Intel'in masaüstü tarafında bugüne kadar sunduğu en kapsamlı yonga setlerinden biri olacak. Toplam 48 PCIe hattı sunan Z990; 12 PCIe 5.0, 12 PCIe 4.0 hattı, 8 adet SATA III portu ve 5 adede kadar USB 3.2 20 Gbps desteğiyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca çift USB4 / Thunderbolt 4 desteği, CPU çekirdek hız aşırtma (IA OC), BCLK OC ve bellek hız aşırtma özellikleri bu platformda eksiksiz şekilde yer alıyor. Z970 ise daha aşağı bir segmentte konumlanıyor. Toplam PCIe hattı sayısı 34'e düşerken, USB4 / Thunderbolt 4 desteği tek portla sınırlı. Yonga seti tarafında PCIe 5.0 hattı bulunmuyor ve PCIe 4.0 sayısı 14 ile sınırlı kalıyor.

SATA port sayısı da 4'e düşüyor. Hız aşırtma tarafında CPU IA OC ve bellek OC korunurken, BCLK OC desteği yalnızca Z990’a özel bırakılıyor. W980 ise, teknik olarak Z990'a oldukça yakın bir yapı sunuyor ancak CPU hız aşırtma desteği bulunmuyor. Buna karşın bellek hız aşırtma özelliği workstation odaklı bu platformda korunuyor. Q970 ise kurumsal ve iş segmentini hedefliyor. Z970'ye kıyasla daha güçlü I/O ve bağlantı seçenekleri sunmasına rağmen, hız aşırtma özelliklerinin tamamı devre dışı bırakılmış durumda.

H serisi henüz planda yok

Son olarak B960, serinin daha ana akım kullanıcılara hitap eden modeli olarak geliyor. IO tarafında Z970'ye yakın bir yapı sunan B960, CPU hız aşırtmayı desteklemiyor ancak bellek hız aşırtma özelliğini koruyor. Paylaşılan bilgilere göre 900 serisi içinde herhangi bir H serisi (H910, H970 gibi) yonga seti yer almıyor. Bu durum, Intel’in giriş seviyesi masaüstü platformlarında farklı bir strateji izleyebileceğine işaret ediyor olabilir.

Ayrıca LGA1954'e geçiş, mevcut sistemlerle uyumluluğun sona ereceği ve tamamen yeni anakartların gerekeceği anlamına geliyor. Intel, platform seviyesinde bellek, PCIe veya bağlantı standartlarına dair ayrıntıları şimdilik paylaşmış değil. Zamanlama tarafında ise Intel daha net bir çerçeve çizmiş durumda. Şirket, Nova Lake mimarisinin 2026'nın sonuna doğru piyasaya çıkacağını resmi olarak doğruladı.

Intel'de sürpriz değişiklik: 290K Plus çıkmadan rafa kalktı 1 gün önce eklendi

Bu da herhangi bir takvim değişikliği olmazsa, LGA 1954 anakartların 2026'nın son çeyreğinde masaüstü pazara giriş yapacağını gösteriyor. Platforma dair asıl teknik farkların ise ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Anakart Haberleri

Intel 900 serisi anakartlar sızdırıldı: LGA1954 geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: