    ASRock, CES 2026’ya çıkartma yapacak: Yeni ürünler duyuruldu

    ASRock, CES 2026’da yeni QD-OLED ve WOLED oyuncu monitörleri, yeni ROCK anakart serisi, AIO sıvı soğutmalar ve Radeon RX 9070 XT White ekran kartıyla adeta çıkartma yapacak.

    ASRock, CES 2026’ya çıkartma yapacak: Yeni ürünler duyuruldu Tam Boyutta Gör
    ASRock, CES 2026 kapsamında şimdiye kadarki en geniş ürün portföylerinden birini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket QD-OLED ve WOLED oyuncu monitörlerinden, yeni anakart serilerine, Radeon RX 9070 XT White ekran kartına, güç kaynaklarına ve ilk kez sahne alacak tam teşekküllü AIO sıvı soğutma çözümlerine kadar uzanan kapsamlı bir donanım yelpazesiyle fuarda yer alacak.

    ASRock’tan tam kapsamlı AIO sıvı soğutma serisi

    ASRock, CES 2026 ile birlikte ilk AIO sıvı soğutma ürün ailesini resmi olarak sergileyecek. Taichi, WS, Phantom Gaming, Steel Legend, Challenger ve PRO serileri altında konumlandırılan bu soğutucular, markanın açıklamasına göre neredeyse sessiz çalışma, kolay kurulum, üst seviye termal arayüz malzemesi (TIM) ve 6 yıl garanti gibi detaylara sahip olacak.

    ASRock, CES 2026’ya çıkartma yapacak: Yeni ürünler duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Resmi duyuruda sadece 360 mm'lik modeller gösterilse de ürün gamında 240 mm seçeneklerin de yer alması bekleniyor. Siyah ve beyaz renk alternatifleri sunulan AIO’lar, büyük LCD ekranlar ve yoğun RGB aydınlatma ile dikkat çekiyor. Özellikle iş istasyonları için hazırlanan WS serisi, AMD ve Intel platformlarını destekleyen daha geniş bir soğuk plaka ile donatılıyor. Bazı modellerde ise harici pompa tasarımı bulunuyor.

    Yeni anakartlar yolda

    ASRock, CES 2026’ya çıkartma yapacak: Yeni ürünler duyuruldu Tam Boyutta Gör
    ASRock’ın CES 2026’daki bir diğer önemli yeniliği ise tamamen yeni ROCK anakart serisi olacak. Bu seri, maliyet odaklı bir yaklaşımı benimserken temel bağlantı ve I/O ihtiyaçlarından ödün vermemeyi hedefliyor. ROCK ailesi toplamda dört modelden oluşuyor. AMD tarafında B850 Rock WIFI7 ve B850M Rock WIFI, Intel cephesinde ise B860 Rock WIFI7 ve B860M Rock WIFI modelleri yer alıyor. Intel anakartlar LGA 1851 soketini temel alırken, AMD seçenekler AM5 platformu üzerine inşa ediliyor.

    Bunun yanı sıra ASRock, AMD X870E, B850 ve Intel B860 yonga setlerini kullanan yeni ATX Challenger anakartlarını da tanıtacak. Daha kompakt sistemler için B850M Challenger WIFI da ürün gamında bulunacak.

    QD-OLED ve WOLED Monitörler

    ASRock, CES 2026’ya çıkartma yapacak: Yeni ürünler duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Taichi ve Phantom Gaming markaları altında sunulacak yeni nesil QD-OLED ve WOLED oyuncu monitörleri de fuarda sergilenecek. Taichi serisi, tamamı 27 inç boyutunda olan TCO27QX, TCO27QXA, TCO27USA ve TCO27USA-W modellerinden oluşuyor. Bu monitörler 2K ve 4K çözünürlük, 540 Hz’e kadar yenileme hızı, AMD FreeSync Pro, TrueBlack 500 sertifikası ve 65W USB Type-C şarj desteği sunuyor.
    ASRock, CES 2026’ya çıkartma yapacak: Yeni ürünler duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Phantom Gaming cephesinde ise PGO27QSA ve PGO27QSA-W modelleri öne çıkıyor. 2K çözünürlükte 240 Hz yenileme hızına sahip bu QD-OLED monitörler, USB Type-C ve PD 65W, AMD FreeSync teknolojisi ve 90 derece dönebilen pivot stand ile geliyor.

    Ekran kartı tarafında ASRock, RDNA 4 mimarisini temel alan Radeon RX 9070 XT Taichi White modelini tanıtacak. Bu amiral gemisi kart, üç yuvalı ve üç fanlı soğutma tasarımı, tamamen beyaz kasa, yoğun RGB aydınlatma ve entegre LCD ekran ile dikkat çekiyor.

    Güç kaynağı segmentinde ise Phantom Gaming SFX ve Steel Legend Platinum serileri genişletiliyor. 1200W’a kadar güç sunan bu yeni PSU’lar, 12V-2x6 kablolar ile birlikte geliyor. Bunlar renkli konnektörlere ek olarak entegre NTC sensörleri sayesinde sıcaklık takibini de doğrudan yapabilecek. CES 2026, önümüzdeki hafta 6-9 Ocak arasında gerçekleştirilecek.

