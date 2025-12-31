ASRock, CES 2026’ya çıkartma yapacak: Yeni ürünler duyuruldu

ASRock, CES 2026 ile birlikte ilk AIO sıvı soğutma ürün ailesini resmi olarak sergileyecek. Taichi, WS, Phantom Gaming, Steel Legend, Challenger ve PRO serileri altında konumlandırılan bu soğutucular, markanın açıklamasına göre neredeyse sessiz çalışma, kolay kurulum, üst seviye termal arayüz malzemesi (TIM) ve 6 yıl garanti gibi detaylara sahip olacak.
Yeni anakartlar yolda
Bunun yanı sıra ASRock, AMD X870E, B850 ve Intel B860 yonga setlerini kullanan yeni ATX Challenger anakartlarını da tanıtacak. Daha kompakt sistemler için B850M Challenger WIFI da ürün gamında bulunacak.
QD-OLED ve WOLED Monitörler
Ekran kartı tarafında ASRock, RDNA 4 mimarisini temel alan Radeon RX 9070 XT Taichi White modelini tanıtacak. Bu amiral gemisi kart, üç yuvalı ve üç fanlı soğutma tasarımı, tamamen beyaz kasa, yoğun RGB aydınlatma ve entegre LCD ekran ile dikkat çekiyor.
Güç kaynağı segmentinde ise Phantom Gaming SFX ve Steel Legend Platinum serileri genişletiliyor. 1200W’a kadar güç sunan bu yeni PSU’lar, 12V-2x6 kablolar ile birlikte geliyor. Bunlar renkli konnektörlere ek olarak entegre NTC sensörleri sayesinde sıcaklık takibini de doğrudan yapabilecek. CES 2026, önümüzdeki hafta 6-9 Ocak arasında gerçekleştirilecek.