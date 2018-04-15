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BTK ve KOSGEB "5G" için bir araya geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, genişbantta daha hızlı iletişim sağlayan bir yapıya geçileceğini belirterek, BTK ve KOSGEB arasında protokol imzalandığını duyurdu.
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Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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5G çalışmaları tüm dünyada hızla devam ederken ülkemiz de 5G teknolojisine en hızlı şekilde adapte olabilmek için çeşitli işbirliklerine imza atıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, haberleşme alanında 5G teknolojisiyle, genişbantta daha hızlı iletişim sağlayan bir yapıya geçileceğini belirterek, bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) protokol imzaladığını bildirdi.
"5G genişbant teknolojisi"ne ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, Türkiye'nin 2020 yılında 5G mobil altyapısına geçmeyi planlandığını ve 2018 Kış Olimpiyatları'nda denemeleri yapılan teknolojinin genişbant erişimde büyük artış meydana getirmesini beklediklerini söyledi.
Özlü, 4,5G ihalesi kapsamında operatörlerin yapacakları yatırımlar üzerinden yüzde 45 yerli katkı taahhüdü bulunduğuna işaret ederek, yeni teknolojilerde yurt içi firmaların altyapısının geliştirilmesi ve kullanıma alınması için BTK ile çalıştıklarını anlattı.
Haberleşme alanında 5G teknolojisiyle genişbantta daha hızlı iletişim sağlayan bir yapıya geçileceğine dikkati çeken Özlü, "Biz de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) üzerinden bu konuda farklı alanlarda çalışan firmalarımızı destekliyoruz. Bunun yanında KOSGEB ile BTK bir protokol imzaladı. Protokolle, 2029'a kadar 7 milyar liraya karşılık tutarın en son teknolojiyle yurt içinden temin edilerek tesis edilmesine imkan tanıyacak bir iş birliği olacak." diye konuştu.

"Sensörlü ekipmanların yüzde 99'u internete bağlanacak"

Özlü, 2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının bulunacağının ve bu bağlantıların sadece yüzde 10'unun insanlar arasında olacağının öngörüldüğüne değinerek, sözlerine devam etti:

"Kısaca 'gigabit toplumu' olarak adlandırılan ve çok büyük miktarlarda verinin her saniye salise işlenerek, yaşamı şekillendiren bir değişimden bahsediliyor. Bu doğrultuda bağlantı yoğunluğunun önemli kısmı, insanlar ve nesneler arasında olacak. Sensör içeren ekipmanların yüzde 99'u internete bağlı hale gelecek. Özellikle nesnelerin interneti ve akıllı şehirler konseptlerinin hızla hayata geçirilmeye çalışıldığı bugünlerde, genişbant haberleşme teknolojileri bu değişimin omurgasını oluşturmakta."

"5G'nin avantajlarından tüm sektörler yararlanacak"

Hızlı, enerji ihtiyacı ile düşük ve verimli haberleşme teknolojisi için tüm ülkelerin yoğun Ar-Ge ve Ür-Ge yaptığını aktaran Özlü, 5G'nin avantajlarından elektronik haberleşmenin yanında tüm sektörlerin yararlanacağını belirtti. 5G teknolojisinin sağlayacağı potansiyel faydalar konusunda çok sayıda senaryolar bulunduğuna işaret eden Özlü, önceki nesil teknolojilerin arasındaki evrimin aksine 5G'nin veri hızları, bağlantı ve güvenilirlikle ilgili aynı anda gelişme sunacağını kaydetti. 
Özlü, 5G'nin ortaya çıkışıyla dikey sektörlerin yeni ürün ve hizmetleri harekete geçirmek için geliştirilmiş teknik kapasiteyi ve entegrasyonu kullanacağına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"5G otomotiv, enerji, gıda ve tarım, şehir yönetimi, devlet, sağlık, üretim ve ulaşım gibi daha birçok dikey pazarları tamamen değiştirecek teknik ve işletme yeniliğine yönelik bir ekosistem oluşturacak. Dijital teknolojilerin ekonomik ve toplumsal süreçlere girişi, toplumsal uyum, sürdürülebilir kalkınma gibi ekonomik ve toplumsal zorlukları çözmek için anahtardır. 5G ağ altyapıları, bu toplumsal dönüşümü desteklemek için önemli bir varlık olacak ve endüstriyel değişim, birden fazla sektörü etkileyecek. Biz de bakanlık olarak Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nda da bu konuyu tüm yönleriyle ele alıyoruz." 

https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/kosgeb-ve-btk-5g-icin-guclerini-birlestirecek/1118880 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tensi 1 yıl en beğenilen
1 GBit hizinda ama 3 GB kotali, kendilerinin begenmedigi tum sitelerin ve VPN'in yasakli oldugu "guvenilir" bir internetimiz olacak desenize. Yasasin!
1 Yanıt Yanıtla +40
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yek612 1 yıl
İlk paragraf sonrasını okumadık kişisel olarak bu vaatlere artık inanmıyorum.Bundan bir ay önce de yerli otomobilin CEO sunun 10 gün sonra belli olacağını söylüyorlardı.Her fırsatta internet erişimini bir şekilde kısıtlayıp,sansürleyen ve internet servisini Türk telekom gibi aç gözlü tekelcilerin eline veren bir iktidarın bu denli yenilikçi adımlar atabiliceğine inanmıyorum tamamen gösterişçi bi yaklaşımla yapıyolar bence yaptık diyebilmek için.
İlk paragraf sonrasını okumadık kişisel olarak bu vaatlere artık inanmıyorum.Bundan bir ay önce de yerli otomobilin CEO sunun 10 gün sonra belli olacağını söylü...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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ANTİ BUG 1 yıl
Benzin 6 lira yemişim 5g nizi
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sdelta 1 yıl ANTİ BUG
Tamamen katılıyorum!
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interwap 1 yıl
Az daha bekleyip 5 buçuk G'ye geçelim. Zorlasak 5.75G bile çıkar.
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stalker(1979) 1 yıl
Dediğiniz gibi İnternet hızı kepçe hızıyla artıyor ancak bizim kotalar kürdan ucuyla artıyor :D
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Tensi 1 yıl en beğenilen
1 GBit hizinda ama 3 GB kotali, kendilerinin begenmedigi tum sitelerin ve VPN'in yasakli oldugu "guvenilir" bir internetimiz olacak desenize. Yasasin!
1 Yanıt Yanıtla +40
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Technical.assistance 1 yıl Tensi
beğenmek için girdim
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yek612 1 yıl
İlk paragraf sonrasını okumadık kişisel olarak bu vaatlere artık inanmıyorum.Bundan bir ay önce de yerli otomobilin CEO sunun 10 gün sonra belli olacağını söylüyorlardı.Her fırsatta internet erişimini bir şekilde kısıtlayıp,sansürleyen ve internet servisini Türk telekom gibi aç gözlü tekelcilerin eline veren bir iktidarın bu denli yenilikçi adımlar atabiliceğine inanmıyorum tamamen gösterişçi bi yaklaşımla yapıyolar bence yaptık diyebilmek için.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Bukalemun 1 yıl yek612
İktidarın yaptıklarını yazarsanız , bunu da yapacaklarını da göreceksiniz. Hayal ürünü fikirlerinizi ben de tamamen yanlış: yanlı olarak buldum. Hükümet bana göre de bir çok seyi yeterli derece bir hızla yapmaya çalışıyor. Ben memnunum , bu haber de ayrıntılı ve ülkenin nelere kafa yorduğunu gösteriyor. Tamamen olumsuz seyler yazıp haberi karalama amacınız da boşuna. 16 yıllık iktidar partisi ve politikalarını begenmiyorsanız ona göre oy kullanır beklersiniz.
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İl teber 1 yıl
5G teknolojisine en önde girenlerden olacağız galiba. Çok üstüne düşülüyor.
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Bukalemun 1 yıl İl teber
Güneş , rüzgar , hes ve nükleer santral ile benzer şekil de ( hızlı tren , havaalanı ve köprüler vb dahil ) bir çok alan da projelere yatırımlar yapılıyor.
4.5 G normal kullancı icin fazlası ile yeterli ! Problem bunun operatörlerce vatandaşa ulaştırılamaması.
Pttcell kullanıyorum , 14 TL ödüyorum. 128 kbps sabit hız 256 kbps ye maalesef çıkartilmiyor.
Suclu akp, rte yada baska bir iktidar demek biraz haksızlık olacaktır. 1/2 TL fazla ücret alıp bu hız arttırılabilir.
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Tugrul_512bit 1 yıl
"Özlü, 2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının bulunacağının ve bu bağlantıların sadece yüzde 10'unun insanlar arasında olacağının öngörüldüğüne değinerek, sözlerine devam etti:"
100 milyar bağlantının yüzde onu 10 milyar bağlantı eder.
İnsanlar arasındaki bağlantılar 10 milyarsa, her insanın 25 tanıdığı varsa, demekki 10milyar/25 = 400 milyon insan demek.
Yani 2025te dünyada 400 milyon insan yaşıyor olacak mı demek isteniyor? Şu anki nüfus? Matematikçiler bir de siz bakın.
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Bukalemun 1 yıl Tugrul_512bit
Mesajiniz daki amac nedir ?
Rakamlar dogru yada yanlis olursa ne gibi bir olumsuz olacak ?
Bir çok haber de yazım hatası olabiliyor , ki bunu ifade eden bakan da hatalı ifade etmis olabilir.
Burada ana konu 5 G icin daha simdi den ( Fransız kalmadıklarını ) bir seyler planladıklarıni anlatmak icin DH bunu buraya taşımış. Haberi de çok yönlü bilgi vererek doldurmuşlar.
5 G hesabinizi bence yatırımlar ve haberler daha fazla yapilmaya baslayinca elestirin.

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CWaRRioR 1 yıl Tugrul_512bit
400'ün yüzde 10'u 40 yapar, 40. yılımız kutlu olsun!
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