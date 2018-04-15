Facebook'un veri sızıntısı skandalı sosyal medya kullanımınızı nasıl etkiledi? [Anket #4]

Teknoloji Editörü
2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook'un 87 milyon kişinin verilerini, kullanıcı izni olmaksızın başka mecralarla paylaşması sonucu "kişisel verilerin güvenliği" hususu da tekrardan gündeme geldi. Veri skandalının yankıları bir anda büyürken aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişi, Facebook'a tepkiler yağdırdı.
Durumu yalnızca Facebook ile kısıtlı tutmak doğru olmaz, zira dijitalleşmenin en büyük dezavantajlarından biri olan veri hırsızlığı, çağımızın en önemli sorunları arasında. Dolayısıyla gerek siber saldırılar sonucu gerekse de iznimiz dışında ele geçirilen/paylaşılan kişisel verilerin güvenliği, büyük önem arz etmekte. Kimi zamansa kişisel verilerimizi kendi ellerimizle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde popüler hale gelip daha sonra güvenlik sebebiyle uygulama mağazalarından kaldırılan GetContact uygulaması, arayan numaraların kime ait olduğunu ve başkalarının, numaranızı hangi isimle kaydettiğini gösteren masum bir uygulama gibi gözükse de "saman altından su yürüten" küçük bir örnek.
Elbette daha konuşulacak birçok nokta var ancak sözü daha fazla uzatmadan sizlere sormak istiyoruz: "Yaşanan bu durumlar karşısında sosyal medya mecralarına olan güveniniz, nasıl etkilendi? " Tercihinizi hemen aşağıda yer alan anketteki seçeneklerden birini işaretleyerek bizlerle paylaşabilirsiniz.
Yaşanan bu durumlar karşısında sosyal medya mecralarına olan güveniniz, nasıl etkilendi? Oy Ver 377 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Önceden yer bildirimi yapıp nerde olduğumu hangi mekanlara gittiğimi millete duyururdum masada yediğim kebap resmini paylaşır kimlerle takıldıysam resmini çekip analiz ve strateji şirketlerine bildiren sosyal medyaya iletirdim şimdi sistem eleştirilerimi ilererak kendimi fişletiyorum.
Darbe gecesi cep telefonu sinyallerinden kim dışarı çıktı çıkmadı analizliğini yapan şirketlerden bahsediyoruz
msn messanger da fena değildi.
O dönemler facebook'un atası sayılabilecek Yonja vardı hiç bulaşmamıştım,
Sonra facebook çıktı msn messanger'e uğramaz oldu kimse, bir süre sonra da messanger skype oldu zaten.
Oyunlar, uygulamalar hepsi facebook'a entegre oldu, bir ara dedim kendi kendime acaba ben asosyal miyim?
Zira hayatım boyunca gerçek veya trol hesapla hiç bir sosyal medyada üyeliğim olmadı neden yok diyenlere de güvenli bulmuyorum dediğimde bana 'Sanki başbakan olacak ileride' diye dalga geçiyorlardı.
Şimdi herkes bir tarafından uyuz.
Hiç sosyal medya Kullanmadım, merak etmedim, heveslenmedim
Instagram hesabımı zaten ilgi alanım olan şeyleri takip ederdim. Onu kapatalı 8 ay oldu. Facebook kullanmadım zaten.
defalarca fb üye listesi ve kişisel bilgileri torrent sitelerine düştü ve insanlar yıllardır bu üye bilgilerine rahatça ulaşabiliyor.
birçok lamer bile fb dan becerisi ve internet hızına göre senin benim hesaplarım ve orda paylaşımlarımı alıp kullanabiliyor
fb üzerinden oynanan oyunlar için özel eklenti yazılımlar mevcut iken.
bir başka programcı yazıdığı server uygulaması ile fb ve twitter üzerinden 10-500bin civarında takipçi satarak geçimini nasıl sağlıyor ?
defalarca benim arkadaşım fb a mail attık. açık var ise ödül vereceğiz diye fb yönetimine.. defalarca... cevap gelmediği gibi ödül de alamadık. ve aynı açık ertesi gün başka bir adrese taşındı
kısacası fb sitesinde herangi bir bilgi sızıntısı veya güvenlik diye bir olay hiçbir zaman olmadı.
bu aynen şuna benziyor... micropsoft un yeni versiyonu internete SIZDI gibi birşey.. veya bilmem ne marka tlf un yeni tasarımı SIZDIRILDI.. yok öyle ayak.
firma istemedikçe kim ne yapabilir neyi bulup görebilir.
maksadına uygun şekilde fb sitesi hizmetine sorunsuz şekilde devam ediyor
adamlar orda nişan fotolarını paylaşıp ordaki herkesin isim ve adreslerini paylaşmayı sorun görmediği yerde..
buda gelir geçer... balon işlem ve reklam kokan hareketler
neden internet sitelerine girdigimde, daha once girdigim alısveris sitelerinin reklami sagda solda cikiyor
Diye sorgulamiyorken,
cikip,
facebook bilgileri satmis diyorlar.
Arkadasim bilgilerini ilgilerini takiplerini zaten anlik satiyorlarki. Yenimi olmus bu olay. !!!
Secmen algi yonetimiymis. Face benim 30 yil onceki arkadasimi PAYLASTIGIM BILGILERLE BULUNCA hey yasasin face.Lan adamlar benim hayatimi yonetiyor. Neyi yiyip giyecegime bile karar veriyorlar. Madem kisisel davranislar o kadar onemli. Neden reklamlarada yasak getirilmiyor. Neden kimse googleye
İz süremezsin diye ceza kesmiyor.
Ayrica lan zaten secime katilim orani %50 olan bir ulke, kabaca kimsenin sknde olmayan bir olay.
Resmen adami gunah kecisi yaptilar.
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