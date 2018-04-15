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Facebook'un veri sızıntısı skandalı sosyal medya kullanımınızı nasıl etkiledi? [Anket #4]

Teknoloji gündemi Facebook'un 87 milyon kullanıcısının izni dahili olmadan sızdırmasıyla çalkalanıyor. Bu durum karşısında sosyal medya mecralarına olan güveniniz, nasıl etkilendi?
1 yıl
1,8b
1
21
sosyal medya
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Facebook'un veri sızıntısı skandalı sosyal medya kullanımınızı nasıl etkiledi? [Anket #4]
2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook'un 87 milyon kişinin verilerini, kullanıcı izni olmaksızın başka mecralarla paylaşması sonucu "kişisel verilerin güvenliği" hususu da tekrardan gündeme geldi. Veri skandalının yankıları bir anda büyürken aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişi, Facebook'a tepkiler yağdırdı.
Durumu yalnızca Facebook ile kısıtlı tutmak doğru olmaz, zira dijitalleşmenin en büyük dezavantajlarından biri olan veri hırsızlığı, çağımızın en önemli sorunları arasında. Dolayısıyla gerek siber saldırılar sonucu gerekse de iznimiz dışında ele geçirilen/paylaşılan kişisel verilerin güvenliği, büyük önem arz etmekte. Kimi zamansa kişisel verilerimizi kendi ellerimizle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde popüler hale gelip daha sonra güvenlik sebebiyle uygulama mağazalarından kaldırılan GetContact uygulaması, arayan numaraların kime ait olduğunu ve başkalarının, numaranızı hangi isimle kaydettiğini gösteren masum bir uygulama gibi gözükse de "saman altından su yürüten" küçük bir örnek.
Elbette daha konuşulacak birçok nokta var ancak sözü daha fazla uzatmadan sizlere sormak istiyoruz: "Yaşanan bu durumlar karşısında sosyal medya mecralarına olan güveniniz, nasıl etkilendi? " Tercihinizi hemen aşağıda yer alan anketteki seçeneklerden birini işaretleyerek bizlerle paylaşabilirsiniz.
Yaşanan bu durumlar karşısında sosyal medya mecralarına olan güveniniz, nasıl etkilendi? Oy Ver 377 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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redoracle 1 yıl en beğenilen
Whatsapp'tan sızan torpil listesi kadar etkilemedi beni.
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EzioAuditore_ 1 yıl
"Zaten Facebook hesabım yoktu" gibi bir seçenek eklenmeli.
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zaferq 1 yıl
Ben hep 50 liralık güvendiğim için beni etkilemedi
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İroniMan 1 yıl
Sosyal medyayı sadece eleştirmek için kullanıyorum. Böylelikle potansiyel bir sistem düşmanı olarak fişleniyorum.
Önceden yer bildirimi yapıp nerde olduğumu hangi mekanlara gittiğimi millete duyururdum masada yediğim kebap resmini paylaşır kimlerle takıldıysam resmini çekip analiz ve strateji şirketlerine bildiren sosyal medyaya iletirdim şimdi sistem eleştirilerimi ilererak kendimi fişletiyorum.
Darbe gecesi cep telefonu sinyallerinden kim dışarı çıktı çıkmadı analizliğini yapan şirketlerden bahsediyoruz
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winwin35 1 yıl
eskiden ne güzel MIRC, İCQ muz vardı.
msn messanger da fena değildi.
O dönemler facebook'un atası sayılabilecek Yonja vardı hiç bulaşmamıştım,
Sonra facebook çıktı msn messanger'e uğramaz oldu kimse, bir süre sonra da messanger skype oldu zaten.
Oyunlar, uygulamalar hepsi facebook'a entegre oldu, bir ara dedim kendi kendime acaba ben asosyal miyim?
Zira hayatım boyunca gerçek veya trol hesapla hiç bir sosyal medyada üyeliğim olmadı neden yok diyenlere de güvenli bulmuyorum dediğimde bana 'Sanki başbakan olacak ileride' diye dalga geçiyorlardı.
Şimdi herkes bir tarafından uyuz.
Hiç sosyal medya Kullanmadım, merak etmedim, heveslenmedim
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Atanamayan Dr. Strange 1 yıl
Bıraktımı işaretledim. Aslında bir tek Twitter hesabım var. Bu olayı daha önce biliyordum. İnsanlarda biliyor diye biliyordum hatta ama bu olay ortaya çıkıp insanlar şaşırınca bende baya şaşırdım.
Instagram hesabımı zaten ilgi alanım olan şeyleri takip ederdim. Onu kapatalı 8 ay oldu. Facebook kullanmadım zaten.
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tosuntosun 1 yıl
ya arkadaşlar FB veri sızıntısı vs diye bir olay yok.. nerden çıkartıyorsunuz bu tür saçma konuları
defalarca fb üye listesi ve kişisel bilgileri torrent sitelerine düştü ve insanlar yıllardır bu üye bilgilerine rahatça ulaşabiliyor.
birçok lamer bile fb dan becerisi ve internet hızına göre senin benim hesaplarım ve orda paylaşımlarımı alıp kullanabiliyor
fb üzerinden oynanan oyunlar için özel eklenti yazılımlar mevcut iken.
bir başka programcı yazıdığı server uygulaması ile fb ve twitter üzerinden 10-500bin civarında takipçi satarak geçimini nasıl sağlıyor ?
defalarca benim arkadaşım fb a mail attık. açık var ise ödül vereceğiz diye fb yönetimine.. defalarca... cevap gelmediği gibi ödül de alamadık. ve aynı açık ertesi gün başka bir adrese taşındı
kısacası fb sitesinde herangi bir bilgi sızıntısı veya güvenlik diye bir olay hiçbir zaman olmadı.
bu aynen şuna benziyor... micropsoft un yeni versiyonu internete SIZDI gibi birşey.. veya bilmem ne marka tlf un yeni tasarımı SIZDIRILDI.. yok öyle ayak.
firma istemedikçe kim ne yapabilir neyi bulup görebilir.
maksadına uygun şekilde fb sitesi hizmetine sorunsuz şekilde devam ediyor
adamlar orda nişan fotolarını paylaşıp ordaki herkesin isim ve adreslerini paylaşmayı sorun görmediği yerde..
buda gelir geçer... balon işlem ve reklam kokan hareketler
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iamburak 1 yıl
Zaten bildiğim birşeydi o yüzden algımda bir değişiklik olmadı. Google, youtube, facebook, instagram hepsi aynı yöntemi kullanıp aynı işlere imza atıyorlar.
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Nikomer 1 yıl
Adamlar ücretsiz kendi yazılımlarını kullandırıyor ve karşılığında hiçbir şey almayacaklar mı ?
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Dr. Surgery 1 yıl
Etkilemedi. Zaten veri sızıntısı olabileceğini az buçuk herkes biliyordur.
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chinpoko 1 yıl
kullandigim hesaplarda kisisel bilgilerim yok, o yuzden beni pek etkilemedi. ha mark bey sevgilime attigim instagramdaki komik videolari izleyip gulecekse gulsun o kadari cok umurumda degil
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fizisyen 1 yıl
Hic kimse,
neden internet sitelerine girdigimde, daha once girdigim alısveris sitelerinin reklami sagda solda cikiyor
Diye sorgulamiyorken,
cikip,
facebook bilgileri satmis diyorlar.
Arkadasim bilgilerini ilgilerini takiplerini zaten anlik satiyorlarki. Yenimi olmus bu olay. !!!
Secmen algi yonetimiymis. Face benim 30 yil onceki arkadasimi PAYLASTIGIM BILGILERLE BULUNCA hey yasasin face.Lan adamlar benim hayatimi yonetiyor. Neyi yiyip giyecegime bile karar veriyorlar. Madem kisisel davranislar o kadar onemli. Neden reklamlarada yasak getirilmiyor. Neden kimse googleye
İz süremezsin diye ceza kesmiyor.
Ayrica lan zaten secime katilim orani %50 olan bir ulke, kabaca kimsenin sknde olmayan bir olay.
Resmen adami gunah kecisi yaptilar.
1 Yanıt Yanıtla
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WoXeD 1 yıl fizisyen
reklam olayını bu kadar abartmayın. google ayarlarında kişiselleştirilmiş reklamları kapatırsanız olay biter keza gene konum ayarlarındada aynı şeyler youtube ayarlarındada aynı şeyler mevcut.menülerin diplerinde olduğu için ince bikaç link ile bağlandığı için yok sanılıyor.hepsini kapatma ve buna rağmen takip edildiğinizde kişisel verilerin korunma hakkından dava açabilirsiniz. ha bunu nasıl tespit edersiniz karşınızdaki avukat ordusunu nasıl yenersiniz bilemem. çok kafaya takmamak lazım.yakında bu big datayı oluşturmak için para vermeye başlayacaklar insanlarda seve seve kabul edip şuankinden çok daha fazlasını seve seve verecek.
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zotacing 1 yıl
Yediğim yemeğin tabağı, klozete yaptığım kakanın fotoları gibi her detayımı sosyal medyada paylaşan bir asosyal olmadığım için sorun yaşamıyorum. Facebook zaten kullanmıyorum tam varoş yeri.
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