Facebook'un veri sızıntısı skandalı sosyal medya kullanımınızı nasıl etkiledi? [Anket #4]

2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook'un 87 milyon kişinin verilerini, kullanıcı izni olmaksızın başka mecralarla paylaşması sonucu "kişisel verilerin güvenliği" hususu da tekrardan gündeme geldi. Veri skandalının yankıları bir anda büyürken aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişi, Facebook'a tepkiler yağdırdı.

Durumu yalnızca Facebook ile kısıtlı tutmak doğru olmaz, zira dijitalleşmenin en büyük dezavantajlarından biri olan veri hırsızlığı, çağımızın en önemli sorunları arasında. Dolayısıyla gerek siber saldırılar sonucu gerekse de iznimiz dışında ele geçirilen/paylaşılan kişisel verilerin güvenliği, büyük önem arz etmekte. Kimi zamansa kişisel verilerimizi kendi ellerimizle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde popüler hale gelip daha sonra güvenlik sebebiyle uygulama mağazalarından kaldırılan GetContact uygulaması, arayan numaraların kime ait olduğunu ve başkalarının, numaranızı hangi isimle kaydettiğini gösteren masum bir uygulama gibi gözükse de "saman altından su yürüten" küçük bir örnek.

Elbette daha konuşulacak birçok nokta var ancak sözü daha fazla uzatmadan sizlere sormak istiyoruz: "Yaşanan bu durumlar karşısında sosyal medya mecralarına olan güveniniz, nasıl etkilendi? " Tercihinizi hemen aşağıda yer alan anketteki seçeneklerden birini işaretleyerek bizlerle paylaşabilirsiniz.

Yaşanan bu durumlar karşısında sosyal medya mecralarına olan güveniniz, nasıl etkilendi? Sosyal medya kullanmayı tamamen bıraktım Endişe duymaya başladım ama kullanmaya devam edeceğim Endişe duymamaya başladım Yaşanan olaylar güven algımı değiştirmedi Oy Ver 377 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yaşanan bu durumlar karşısında sosyal medya mecralarına olan güveniniz, nasıl etkilendi? Sosyal medya kullanmayı tamamen bıraktım Endişe duymaya başladım ama kullanmaya devam edeceğim Endişe duymamaya başladım Yaşanan olaylar güven algımı değiştirmedi Anket Sonlandı 377 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yaşanan bu durumlar karşısında sosyal medya mecralarına olan güveniniz, nasıl etkilendi? 30% Sosyal medya kullanmayı tamamen bıraktım 113 oy 27% Endişe duymaya başladım ama kullanmaya devam edeceğim 102 oy 7% Endişe duymamaya başladım 26 oy 36% Yaşanan olaylar güven algımı değiştirmedi 136 oy 377 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön