Türkiye, 5G için teknik altyapıyı bu yıl tamamlayacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı plana göre, 5G ihalesi bu yıl içinde gerçekleştirilecek ve teknik altyapı çalışmaları hız kazanacak.

Bilişim sektöründeki hızlı gelişmeler ve artan veri kullanımı, mobil iletişimde daha yüksek hız ve kapasite ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bakan Uraloğlu, dünyada bazı ülkelerin 5G teknolojisine geçtiğini hatırlatarak, Türkiye'nin de bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığını belirtti. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 34 noktada test edilen 5G'nin, 4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı veri transferi sağlayacağını vurguladı.

Dünyanın ilk uydu temelli görüntülü görüşmesi gerçekleştirildi 3 gün önce eklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "yerli ve milli 5G" vizyonu doğrultusunda, bu teknolojinin sadece kullanıcılara sunulması değil, aynı zamanda ekipman ve altyapısının da yerli üretimle geliştirilmesi hedefleniyor. Uraloğlu, Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığını artırmak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak adına, 5G'ye yönelik ekipman ve yazılımların Türk mühendisler tarafından geliştirilmesi için teşvikler yapıldığına da dikkat çekti.

BTK'nin, 5G için yetkilendirme ihalesine yönelik politika ve strateji önerisinin belirlenmesine ilişkin çalışmalara öncelik vereceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"BTK bu yıl ihalesi yapılması planlanan 5G'nin teknik altyapısına odaklanacak. Kurum, 2026'da hizmete sunulması planlanan 5G için yıl sonuna kadar teknik altyapı çalışmalarını ve yetkilendirmeleri tamamlayacak. Bu kapsamda BTK tarafından 5G politika önerisi Bakanlığa sunulacak ve 5G yetkilendirmesine yönelik politika belirlenecek."

Mevzuatta yeni düzenlemeler geliyor

5G ile birlikte küçük hücre teknolojisi (Small Cell) kullanımının yaygınlaşması bekleniyor. Bakan Uraloğlu, bu teknolojinin önündeki yasal engellerin kaldırılması için mevzuat değişikliğine gidileceğini duyurdu. Bu kapsamda, "Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği" yerine yeni bir sertifikasyon yönetmeliği getirilecek. Böylece güvenlik sertifikası süreçleri hızlandırılarak, elektronik haberleşme hizmetlerinde tüketicilere daha hızlı ve verimli çözümler sunulması sağlanacak.

Uraloğlu, söz konusu teknik altyapı çalışmaları ve yetkilendirme süreci ile ilgili politikaların yıl sonuna kadar belirleneceğini sözlerine ekledi. Mevcut programa göre 5G ihalesinin 2025 yılında yapılması ve ilk sinyalin 2026’da alınması öngörülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.