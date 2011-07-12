Ballmer için Windows Phone hala çok küçük

Microsoft, bir yılını dolduran mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için var gücüyle çalışıyor ancak bugün itibariyle gelinen nokta henüz kimseyi tatmin etmiş değil.





Los Angeles’ta düzenlenen WorldWide Partner Konferansı’nda uluslararası iş ortaklarına hitap eden Microsoft CEO’su Steve Ballmer bugüne kadar 400 milyon satan Windows 7 ve 100 milyon satan Office 2010 yazılımlarından oldukça memnun. Ancak aynı şey mobil platforma geldiğinde geçerli olmuyor.





Ballmer, şirketin mobil tarafında bir isim elde edebilmesi için daha çok uzun bir yolunun olduğunu belirtiyor. Bir yılda çok küçük adımlar atıldığını belirten Ballmer, oldukça rekabetçi olan bu platformda yıl içinde pek çok yenilik ortaya koyacaklarını vurguladı.





Tahminlere göre sağlam bir ar-ge çalışması ile geliştirilen ve sektörün devleri olan üreticilerle çalışan Windows Phone 7 buna rağmen pazarın neredeyse %1’ine sahip.





Windows Phone 7 uygulama mağazasına yüklenen uygulama sayısı 25 000’i geçti. Apple 425 000, Android ise 200 000 uygulama sayısına sahip.





Sonbahar aylarında yayınlanacak ve 500’den fazla yenilik getirecek olan Mango güncellemesi ile birlikte ilk Nokia üretimi Windows Phone cihazları da piyasada olacak. Bu aylardan sonra Windows Phone 7 satışlarının ivme kazanacağı tahmin ediliyor.