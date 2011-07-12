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Ballmer için Windows Phone hala çok küçük

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, bir yılını dolduran mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için var gücüyle çalışıyor ancak bugün itibariyle gelinen nokta henüz kimseyi tatmin etmiş değil.

Los Angeles’ta düzenlenen WorldWide Partner Konferansı’nda uluslararası iş ortaklarına hitap eden Microsoft CEO’su Steve Ballmer bugüne kadar 400 milyon satan Windows 7 ve 100 milyon satan Office 2010 yazılımlarından oldukça memnun. Ancak aynı şey mobil platforma geldiğinde geçerli olmuyor.

Ballmer, şirketin mobil tarafında bir isim elde edebilmesi için daha çok uzun bir yolunun olduğunu belirtiyor. Bir yılda çok küçük adımlar atıldığını belirten Ballmer, oldukça rekabetçi olan bu platformda yıl içinde pek çok yenilik ortaya koyacaklarını vurguladı.

Tahminlere göre sağlam bir ar-ge çalışması ile geliştirilen ve sektörün devleri olan üreticilerle çalışan Windows Phone 7 buna rağmen pazarın neredeyse %1’ine sahip.

Windows Phone 7 uygulama mağazasına yüklenen uygulama sayısı 25 000’i geçti. Apple 425 000, Android ise 200 000 uygulama sayısına sahip.

Sonbahar aylarında yayınlanacak ve 500’den fazla yenilik getirecek olan Mango güncellemesi ile birlikte ilk Nokia üretimi Windows Phone cihazları da piyasada olacak. Bu aylardan sonra Windows Phone 7 satışlarının ivme kazanacağı tahmin ediliyor.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/windows-phone-still-very-small-admits-ballmer-977878 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 8 yıl
1 yıl geçmesine rağmen hâlâ yerinde sayıyor bu haliyle WP7'nin yüzüne kimse bakmaz. Strateji olarak Apple'ı taklit ediyorlar. Normalde akıllı telefonlarda olması gereken standart özellikleri bile iOS'taki gibi sonradan getiriyorlar ve bunları yenilik(!) olarak nitelendirip açıkça insanları kandırıyorlar. Bunlar yenilik değil eksiklerini kapatmaktır. Ki saçma sapan bir arayüzü ve kullanışsızlığı ile Android ve iOS'a rakip olması mümkün değil. Kimsenin beğenmediği S60 arayüzü bundan çok daha güzel. WP7 kullanan HTC, Samsung ve LG'nin cihazlarının esamesi okunmuyor. 1 yıl geçmesine rağmen hiçbir WP7'li cihaz bırakın küresel başarıyı küçük bir başarı bile yakayabilmiş değil. Microsoft Nokia'nın adına güvenerek başarı bekliyor ve Nokia'nın sayesinde bir yerlere gelme çabası içinde. Bu haliyle hiç şansları yok beter olsunlar. Nokia WP7'ye devam etsin, elinde MeeGo gibi altın bir işletim sistemi varken böyle saçma sapan bir halta yaramaz işletim sistemleriyle uğraşsın da aklı başına gelsin.
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