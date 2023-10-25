Microsoft: Windows Phone ve mobilden vazgeçmek bir hataydı

Tam Boyutta Gör Microsoft CEO’ları değişse de hepsinin kabul ettiği bir şey var: Şirket, mobil tarafta ciddi hatalar yaptı. Bu görüşü kabul eden üçüncü Microsoft CEO’su olan Satya Nadella, görevi 2014 yılında eski CEO Steve Ballmer'dan görevi devralmıştı. Nadella, vermiş olduğu bir röportajda, mobil taraf için aldığı kararlardan pişman olduğunu ifade etti.

Satya Nadella pişman

Business Insider'a verdiği bir röportajda Nadella, Microsoft'un cep telefonu işinden "çıkışının" daha iyi idare edilebileceğini itiraf etti. Nadella, pişmanlık duyabileceği stratejik bir hata ya da yanlış bir karar olup olmadığı sorusuna şu yanıtı veriyor: “Pek çok insanın hakkında konuştuğunu düşündüğüm karar - ve CEO olduğumda verdiğim en zor kararlardan biri - o zaman tanımlandığı şekliyle cep telefonu olarak adlandıracağım sektörden çıkışımızdı. Geriye dönüp baktığımda, PC'ler, tabletler ve telefonlar arasındaki bilgi işlem kategorisini belki de yeniden keşfederek bunu başarmanın yolları olabileceğini düşünüyorum.”

Tam Boyutta Gör Microsoft, Nokia'nın telefon işinden çıkarılmasından birkaç yıl sonra Windows Phone'un öldüğünü nihayet doğrulamıştı, ancak bu karardan altı ay sonra Windows Phone'un bittiği zaten açıktı. Microsoft o zamandan bu yana Android destekli Surface Duo ve Surface Duo 2 telefonlarını piyasaya sürdü, ancak görünürde bir halefi olmadığı ve yazılım güncellemeleri yapılmadığı için Surface Duo'nun geleceğinin ne olacağı belli değil.

Microsoft CEO’ları hataları kabul ediyor

Tam Boyutta Gör Nadella, şirketin mobil hatalarını kabul eden üçüncü Microsoft CEO'su oldu. Microsoft'un kurucu ortağı ve eski CEO'su Bill Gates, şimdiye kadarki “en büyük hatasının” Microsoft'un Android'e yenilmesi olduğunu söyledi. Google, Android'i 2005 yılında 50 milyon dolara satın aldı ve eski CEO Eric Schmidt, 2012 yılında Google'ın ilk odak noktasının Microsoft'un Windows Mobile çabalarını yenmek olduğunu itiraf etti.

Eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer da Android ve iPhone tehdidine yanıt vermekte yavaş davranmış, şirketin çabalarını Windows Mobile üzerine yoğunlaştırırken iPhone'a gülerek "dünyanın en pahalı telefonu ve klavyesi olmadığı için ticari müşterilere hitap etmiyor" demişti.

Microsoft’un yapay zekâsıkullanıcı yerine toplantılara girebilece 5 gün önce eklendi

Ballmer, 2013 yılında telefona çok daha önce odaklanmadığı için pişman olduğunu söylerken bundan “En çok pişmanlık duyduğum şey” olarak bahsediyor: “2000'li yılların başında Windows Vista konusunda yapmamız gerekenlere o kadar odaklandık ki, yeteneklerimizi telefon adı verilen yeni cihaza aktaramadık”

Microsoft son on yıldır Android ve iOS için uygulamalara odaklanmış durumda. Şirket, Android ve hatta iPhone telefonlarını Windows'a bağlamak için Phone Link uygulamasını sürekli olarak güncelliyor ve Microsoft, mobil Office uygulamalarının Samsung'un Android telefonlarına önceden yüklenmesini sağlamak için Samsung ile yakın bir ilişki içinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Microsoft: Windows Phone ve mobilden vazgeçmek bir hataydı