Microsoft: Windows Phone ve mobilden vazgeçmek bir hataydı

Satya Nadella pişman
Business Insider'a verdiği bir röportajda Nadella, Microsoft'un cep telefonu işinden "çıkışının" daha iyi idare edilebileceğini itiraf etti. Nadella, pişmanlık duyabileceği stratejik bir hata ya da yanlış bir karar olup olmadığı sorusuna şu yanıtı veriyor: “Pek çok insanın hakkında konuştuğunu düşündüğüm karar - ve CEO olduğumda verdiğim en zor kararlardan biri - o zaman tanımlandığı şekliyle cep telefonu olarak adlandıracağım sektörden çıkışımızdı. Geriye dönüp baktığımda, PC'ler, tabletler ve telefonlar arasındaki bilgi işlem kategorisini belki de yeniden keşfederek bunu başarmanın yolları olabileceğini düşünüyorum.”
Microsoft CEO’ları hataları kabul ediyor
Eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer da Android ve iPhone tehdidine yanıt vermekte yavaş davranmış, şirketin çabalarını Windows Mobile üzerine yoğunlaştırırken iPhone'a gülerek "dünyanın en pahalı telefonu ve klavyesi olmadığı için ticari müşterilere hitap etmiyor" demişti.
Ballmer, 2013 yılında telefona çok daha önce odaklanmadığı için pişman olduğunu söylerken bundan “En çok pişmanlık duyduğum şey” olarak bahsediyor: “2000'li yılların başında Windows Vista konusunda yapmamız gerekenlere o kadar odaklandık ki, yeteneklerimizi telefon adı verilen yeni cihaza aktaramadık”
Microsoft son on yıldır Android ve iOS için uygulamalara odaklanmış durumda. Şirket, Android ve hatta iPhone telefonlarını Windows'a bağlamak için Phone Link uygulamasını sürekli olarak güncelliyor ve Microsoft, mobil Office uygulamalarının Samsung'un Android telefonlarına önceden yüklenmesini sağlamak için Samsung ile yakın bir ilişki içinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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