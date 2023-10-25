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    Microsoft: Windows Phone ve mobilden vazgeçmek bir hataydı

    Microsoft CEO'su Satya Nadella Windows Phone ve mobilden vazgeçmenin bir hata olduğunu kabul ediyor. Nadella, şirketin büyük mobil hatalarını yansıtan üçüncü Microsoft CEO'su oldu.
    Microsoft: Windows Phone ve mobilden vazgeçmek bir hataydı Tam Boyutta Gör
    Microsoft CEO’ları değişse de hepsinin kabul ettiği bir şey var: Şirket, mobil tarafta ciddi hatalar yaptı. Bu görüşü kabul eden üçüncü Microsoft CEO’su olan Satya Nadella, görevi 2014 yılında eski CEO Steve Ballmer'dan görevi devralmıştı. Nadella, vermiş olduğu bir röportajda, mobil taraf için aldığı kararlardan pişman olduğunu ifade etti.

    Satya Nadella pişman

    Business Insider'a verdiği bir röportajda Nadella, Microsoft'un cep telefonu işinden "çıkışının" daha iyi idare edilebileceğini itiraf etti. Nadella, pişmanlık duyabileceği stratejik bir hata ya da yanlış bir karar olup olmadığı sorusuna şu yanıtı veriyor: “Pek çok insanın hakkında konuştuğunu düşündüğüm karar - ve CEO olduğumda verdiğim en zor kararlardan biri - o zaman tanımlandığı şekliyle cep telefonu olarak adlandıracağım sektörden çıkışımızdı. Geriye dönüp baktığımda, PC'ler, tabletler ve telefonlar arasındaki bilgi işlem kategorisini belki de yeniden keşfederek bunu başarmanın yolları olabileceğini düşünüyorum.”

    Microsoft: Windows Phone ve mobilden vazgeçmek bir hataydı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Nokia'nın telefon işinden çıkarılmasından birkaç yıl sonra Windows Phone'un öldüğünü nihayet doğrulamıştı, ancak bu karardan altı ay sonra Windows Phone'un bittiği zaten açıktı. Microsoft o zamandan bu yana Android destekli Surface Duo ve Surface Duo 2 telefonlarını piyasaya sürdü, ancak görünürde bir halefi olmadığı ve yazılım güncellemeleri yapılmadığı için Surface Duo'nun geleceğinin ne olacağı belli değil.

    Microsoft CEO’ları hataları kabul ediyor

    Microsoft: Windows Phone ve mobilden vazgeçmek bir hataydı Tam Boyutta Gör
    Nadella, şirketin mobil hatalarını kabul eden üçüncü Microsoft CEO'su oldu. Microsoft'un kurucu ortağı ve eski CEO'su Bill Gates, şimdiye kadarki “en büyük hatasının” Microsoft'un Android'e yenilmesi olduğunu söyledi. Google, Android'i 2005 yılında 50 milyon dolara satın aldı ve eski CEO Eric Schmidt, 2012 yılında Google'ın ilk odak noktasının Microsoft'un Windows Mobile çabalarını yenmek olduğunu itiraf etti.

    Eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer da Android ve iPhone tehdidine yanıt vermekte yavaş davranmış, şirketin çabalarını Windows Mobile üzerine yoğunlaştırırken iPhone'a gülerek "dünyanın en pahalı telefonu ve klavyesi olmadığı için ticari müşterilere hitap etmiyor" demişti.

    Ballmer, 2013 yılında telefona çok daha önce odaklanmadığı için pişman olduğunu söylerken bundan “En çok pişmanlık duyduğum şey” olarak bahsediyor: “2000'li yılların başında Windows Vista konusunda yapmamız gerekenlere o kadar odaklandık ki, yeteneklerimizi telefon adı verilen yeni cihaza aktaramadık”

    Microsoft son on yıldır Android ve iOS için uygulamalara odaklanmış durumda. Şirket, Android ve hatta iPhone telefonlarını Windows'a bağlamak için Phone Link uygulamasını sürekli olarak güncelliyor ve Microsoft, mobil Office uygulamalarının Samsung'un Android telefonlarına önceden yüklenmesini sağlamak için Samsung ile yakın bir ilişki içinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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