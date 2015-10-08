Bang & Olufsen'den 140 kiloluk BeoLab 90 hoparlörler

Yüksek kaliteli ses teknolojileri ve ilginç tasarım konseptlerine sahip ürünleri ile tanıdığımız Bang & Olufsen, sesin geleceği olarak tanımladığı 140 kiloluk yeni BeoLab 90 hoparlör kulesini duyurdu.





Tasarımcıların yeni müzik sistemi için 3 yıllık bir çalışma yaptıları belirtiliyor. Sistemin amacı çevre şartları ne olursa olsun evinizde en mükemmel sesi sağlayabilmek. BeoLab 90 ses kulesinde 8200wattlık sürücüler yer alırken, 18 adet Danimarkalı Scan-Speak imzalı hoparlör sürücüsü kulenin çeşitli yerlerine dağılmış.





Hoparlörler 7 adet 30mm'lik Scan-Speak Illuminator sürücü, 7 adet 86mm Scan-Speak Illuminator sürücü, 3 adet 212mm Scan-Speak Discovery sürücü ve 1 adet de 260mm Scan-Speak Revelator sürücü şeklinde dağılıyor. Tek bir kulenin ağırlığı 137kg.





Ses sistemi hem odadaki pozisyonuna göre hem de kullanıcının bulunduğu konuma göre ses çıkışını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Böylece odanın şekli ne olursa olsun her zaman en iyi ses kalitesi sağlanıyor.





Beam Width Control teknolojisi ile çevresel yansımaların ses ile çakışmaması sağlanırken, tüm ayarlar uzaktan kumanda veya mobil uygulama ile yapılabiliyor. Ayrıca farklı durumlar için ön ayarlar belirlenerek örneğin bir Bang & Olufsen televizyonu bağlandığında otomatik olarak geçiş yapması sağlanıyor.





Kulede Power Link, RCA, XLR, Wireless Power Link, WiSA, USB Audio, S/P-DIF, TOSLINK ve Digital Power Link gibi bağlantıların yanında yeni nesil ICEpower ve D sınıfı amplifikatörler yer alıyor. Efektler ve ses işleme için de iki adet ADSP-21489 - 450 MHz sinyal işlemcisi kullanılmış. Kulenin fiyatı henüz belli değil.

http://hexus.net/ce/news/audio-visual/87029-bang-olufsen-beolab-90-speakers-the-future-sound/