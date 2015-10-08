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Bang & Olufsen'den 140 kiloluk BeoLab 90 hoparlörler

3 yıl
8,8b
1
22
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bang & Olufsen'den 140 kiloluk BeoLab 90 hoparlörler

Yüksek kaliteli ses teknolojileri ve ilginç tasarım konseptlerine sahip ürünleri ile tanıdığımız Bang & Olufsen, sesin geleceği olarak tanımladığı 140 kiloluk yeni BeoLab 90 hoparlör kulesini duyurdu.

Tasarımcıların yeni müzik sistemi için 3 yıllık bir çalışma yaptıları belirtiliyor. Sistemin amacı çevre şartları ne olursa olsun evinizde en mükemmel sesi sağlayabilmek. BeoLab 90 ses kulesinde 8200wattlık sürücüler yer alırken, 18 adet Danimarkalı Scan-Speak imzalı hoparlör sürücüsü kulenin çeşitli yerlerine dağılmış. 

Hoparlörler 7 adet 30mm'lik  Scan-Speak Illuminator sürücü, 7 adet 86mm Scan-Speak Illuminator sürücü, 3 adet 212mm Scan-Speak Discovery sürücü ve 1 adet de 260mm Scan-Speak Revelator sürücü şeklinde dağılıyor. Tek bir kulenin ağırlığı 137kg.

Ses sistemi hem odadaki pozisyonuna göre hem de kullanıcının bulunduğu konuma göre ses çıkışını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Böylece odanın şekli ne olursa olsun her zaman en iyi ses kalitesi sağlanıyor. 

Beam Width Control teknolojisi ile çevresel yansımaların ses ile çakışmaması sağlanırken, tüm ayarlar uzaktan kumanda veya mobil uygulama ile yapılabiliyor. Ayrıca farklı durumlar için ön ayarlar belirlenerek örneğin bir Bang & Olufsen televizyonu bağlandığında otomatik olarak geçiş yapması sağlanıyor. 

Kulede Power Link, RCA, XLR, Wireless Power Link, WiSA, USB Audio, S/P-DIF, TOSLINK ve Digital Power Link gibi bağlantıların yanında yeni nesil ICEpower ve D sınıfı amplifikatörler yer alıyor. Efektler ve ses işleme için de iki adet ADSP-21489 - 450 MHz sinyal işlemcisi kullanılmış. Kulenin fiyatı henüz belli değil.  

http://hexus.net/ce/news/audio-visual/87029-bang-olufsen-beolab-90-speakers-the-future-sound/ Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
çok güzel bir zengin oyuncağı
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zotacing 3 yıl
50-100 liralık kulaklık, creative vs... 5+1 kullanan gençler gelmiş Bang & Olufsen gibi köklü ve premium bir markayı yerin dibine sokmuş.

Hoş nereden bilecekler, bindikleri en yüksek marka VW veya Opel'dir, o da şüpheli, konuda yaşı reşitliğe zor yetişenler bile olduğu kesin.
50-100 liralık kulaklık, creative vs... 5+1 kullanan gençler gelmiş Bang & Olufsen gibi köklü ve premium bir markayı yerin dibine sokmuş.Hoş nerede...
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veteriner69 3 yıl
Ben Bowers & Wİlkins ürünü şu Nautilus hoparlörlerini çok beğeniyorum.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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CozgurY 3 yıl
bunların ikitanesi ile ses açmanın problem olmadığı bir yerde bulunmak isterdim:)) nasıl bi his gerçekten merak ettim :))
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albani 3 yıl
B&O yi bilen yazsın,bilmeyen sussun


Bu herifler "dizany&kalite" satarlar! sadece "dizayn" için dünya da B&O alan insanlar vardır ki çoğunluğu bunlar teşkil ediyor,ancak bunu alan adam "kaliteyi" de
çok ciddi fazlasıyla aldığını da çok daha iyi biliyor! ama bunu alanlar bütçesi üç-kuruş olanlar değil tabiki
bir de USA/Avrupa da ve dünyanın diğer bir çok yerin de
adam para "biriktirip" sadece B&O alan insanlar da vardır


Fiyatları kafa sıyırtan cinsinden olup her zamna da müşterileri bolca vardır! dolayısıyla yaw bunları kim alıyor veya nasıl alıyor diye hiç düşünmeyin

böyle top-kalite/marka ve kendisini ciddi ispatlamış malların alıcıları her zaman bolca vardır!

Ben B&O nun panellerini bir ara çok kişiye aldırmıştım(neredeyse tamamını diyebilirim)
146 kağıda PDP si vardı en son,bazı kişilere aldırmıştım!

Haber için teşekkürler Sn.Editör

CAN++
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kraix 3 yıl
Yalım olsaydı alırdım valla ama şansına küssün yalım olmadığı için 8200 watt nedir ya...
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kucukyenici 3 yıl
Arkadaşlar bir sakin olun. Kablolarına burada yorum yazan kişilerin toplam maaşını veren kişiler için tasarlanmış! :-)
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kadirirdem 3 yıl
Tasarim cok iyide o ağırlık nefir :D
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zotacing 3 yıl
50-100 liralık kulaklık, creative vs... 5+1 kullanan gençler gelmiş Bang & Olufsen gibi köklü ve premium bir markayı yerin dibine sokmuş.

Hoş nereden bilecekler, bindikleri en yüksek marka VW veya Opel'dir, o da şüpheli, konuda yaşı reşitliğe zor yetişenler bile olduğu kesin.
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UnInvited_Guest 3 yıl
erkanberk
Bundan 4 tane alsan 548 kilo yapar. Salon taşır mı acaba. Bi de evdeki çekyatın yanında nasıl durur bilemedim

Keşke tek derdim salonun taşıyıp taşımaması olsa... keşke (:
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erkanberk 3 yıl
Bundan 4 tane alsan 548 kilo yapar. Salon taşır mı acaba. Bi de evdeki çekyatın yanında nasıl durur bilemedim
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savasserter 3 yıl
Ağırlığı 140kg ise 8200watt rms çıkış belki mümkün olabilir. Artık o ev nasıl bir evse...
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kraix 3 yıl
Herşeyi geçtim de tasarım çok hoş
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lapatid 3 yıl
tarihi eser 2+1 creative lerimi %40 a,onlara nazaran daha berrak ses veren alt model samsung sound barimin sesini %35 e cekince komsularima rahatsizlik vermeye basliyorum.
etrafinda makul bir yerleşimsiz alan olan müstakil ev sahiplerine hitap eden bir cihaza benziyor.
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