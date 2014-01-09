Be Quiet'tan çift kule tasarımlı yeni işlemci soğutucu: Dark Rock Pro 3

Almanya merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Be Quiet, çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu Dark Rock Pro 2'nin yeni varisi olan Dark Rock Pro 3'ü hız aşırtma tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 121.9 mm x 132 mm x 162.5 mm boyutlarında ve 1.179 gram ağırlığında geliştirilen Dark Rock Pro 3'te, 90 adet alüminyum yaprak, her biri 6 mm kalınlığında 7 adet bakır ısı iletim borusu ve bakır taban bizleri karşılıyor. Fotoğraflarda görüleceği üzere bakır ısı iletim boruları ve bakır taban nikelle kaplanmış. Böylece hem işlemci soğutucunun tasarımı desteklenmiş hem de uzun vadede oluşabilecek korozyon problemlerinin önüne geçilmiş.

250W değerine kadar ısıl tasarım gücünün (TDP) üstesinden gelebildiği açıklanan Dark Rock Pro 3'te, alüminyum yaprakların serinletilmesi görevini biri 135 mm çapında (orta kısımda) diğeri ise 120 mm çapında (dış kısımda) olmak üzere iki adet fan üstlenmiş. Be Quiet'ın Silent Wings PWM serisinde yer alan ısı kontrollü bu fanlar, maksimum devirde çalışırken 26.1 dBA kadar ses çıkarıyor.

Intel'in LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerine; AMD'nin ise soket 754, 939, 940, AM2, AM3, FM1 formundaki işlemcilerine destek veren Dark Rock Pro 3, 79.90 Euro'luk fiyat etiketine sahip olarak 14 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak.

http://techreport.com/news/25885/be-quiet-dark-rock-pro-3-cpu-cooler-is-beautifully-sinister