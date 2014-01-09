Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Be Quiet'tan çift kule tasarımlı yeni işlemci soğutucu: Dark Rock Pro 3

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,2b
1
35
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Be Quiet'tan çift kule tasarımlı yeni işlemci soğutucu: Dark Rock Pro 3
Almanya merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Be Quiet, çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu Dark Rock Pro 2'nin yeni varisi olan Dark Rock Pro 3'ü hız aşırtma tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Yaklaşık 121.9 mm x 132 mm x 162.5 mm boyutlarında ve 1.179 gram ağırlığında geliştirilen Dark Rock Pro 3'te, 90 adet alüminyum yaprak, her biri 6 mm kalınlığında 7 adet bakır ısı iletim borusu ve bakır taban bizleri karşılıyor. Fotoğraflarda görüleceği üzere bakır ısı iletim boruları ve bakır taban nikelle kaplanmış. Böylece hem işlemci soğutucunun tasarımı desteklenmiş hem de uzun vadede oluşabilecek korozyon problemlerinin önüne geçilmiş.
250W değerine kadar ısıl tasarım gücünün (TDP) üstesinden gelebildiği açıklanan Dark Rock Pro 3'te, alüminyum yaprakların serinletilmesi görevini biri 135 mm çapında (orta kısımda) diğeri ise 120 mm çapında (dış kısımda) olmak üzere iki adet fan üstlenmiş. Be Quiet'ın Silent Wings PWM serisinde yer alan ısı kontrollü bu fanlar, maksimum devirde çalışırken 26.1 dBA kadar ses çıkarıyor.
Intel'in LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerine; AMD'nin ise soket 754, 939, 940, AM2, AM3, FM1 formundaki işlemcilerine destek veren Dark Rock Pro 3, 79.90 Euro'luk fiyat etiketine sahip olarak 14 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak.
Be Quiet'tan çift kule tasarımlı yeni işlemci soğutucu: Dark Rock Pro 3
Be Quiet'tan çift kule tasarımlı yeni işlemci soğutucu: Dark Rock Pro 3
Be Quiet'tan çift kule tasarımlı yeni işlemci soğutucu: Dark Rock Pro 3

http://techreport.com/news/25885/be-quiet-dark-rock-pro-3-cpu-cooler-is-beautifully-sinister Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
firebird1150 5 yıl
bu ne arkadaş 500gr işlemci fanları bile anakartı çat diye kırarken 1kg ne yapar artık siz düşünün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 5 yıl
Fanlarla birlikte 1179gr ise abartilacak birsey yok ortada
Noctua NH-D14 2 tane fan ile 1240gr
Atip tutmaya gerek yok anakart kirilir vs diye, zira bunu yapan adamlarin bunu düsünmemis olmaisini düsünmek gercekten saflik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erderdii 5 yıl
Masallah. 1Kg nedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 5 yıl
Bunu tavandan asmak lazım. Anca taşır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reanimate 5 yıl
anakart bükülür bunu taksam anakartıma
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 5 yıl
tasarım güzelmiş ama biraz fazla büyük gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omfarcan 5 yıl
Ulkemizde 350tl den assagi satilmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baholi 5 yıl
İlginç bir tasarımı var ve adını haketmiş gibi görünüyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8237 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl WD "Yeni" Black 1TB 3.5" Sabit Disk Video İnceleme 5 yıl Nokia Lumia 1520 "En İyi Windows Phone" video ön inceleme 5 yıl SteamOS, Steam Machine ve Gamepad'i denedik! ön inceleme 5 yıl LG'den WebOS işletim sistemli akıllı televizyon ön inceleme 5 yıl Nexus 5'i kullandık: LG G2 mi yoksa Nexus 5 mi değerlendirmesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim