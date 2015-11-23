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Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ile Vodafone Arena, Passolig ve fazlası

3 yıl
25,9b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Vodafone Arena'nın teknolojik alt yapısını, Passolig'i, Teknolojiye bakışını ve Fulbolda şiddet olaylarını konuştuk.
Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ile Beşiktaşlıların son dönemdeki en büyük merak konusu Vodafone Arena'yı, yeni stadın teknolojik alt yapısını, Passolig'i, Teknolojiye bakışını ve son dönemdeki gelişmeleri konuştuk.
 

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RevivaL 3 yıl en beğenilen
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reguse 3 yıl caneycaney
caneycaney
o değilde birisi başkanlara konuşmayı öğretmeli.Bunu her zaman yapıyorlar

Kullanmamaya başladım diyeceğine kullanmamağa başladım diyorlar.Garip gerçekten.Görmek isteyenler 08:30 a bakabilir

Bunda herhangi bir yanlışlık yok ki.

Kullanmağa ya da kullanmaya şeklindeki iki ifade de doğrudur. Özellikle eski edebiyatçılar, eserlerinde ilk şekli tercih eder.
caneycaneyo değilde birisi başkanlara konuşmayı öğretmeli.Bunu her zaman yapıyorlarKullanmamaya başladım diyeceğine kullanmamağa ...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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ploff 3 yıl
Stad meselesiyle ilgili yorum yazan arkadaslar ;) Insaat'ı kendı ımkanlarımızla ve sponsor destegıyle yapıyoruz.. Dıger stadlar gıbı (Fenerbahce stadyumu harıc) devlet ımkanlarıyla yapmıyoruz.. Ayrıca Besıktas'ın oncekı yonetımınden kalan borcları dusunursek stad bugunku hale ıyı bıle geldı denebılır. Ayrıca stadın yapım asamasında bır cok guclukler cıkartılmıstır. En ufak bır meselede bıle stadın yapımı durdurulmustur.. Destek olandan cok kostek olan daha fazladır. Bunların hepsını ust uste koydugunuz zaman 3 sene normal bır sure.. Tabıkı sezon basında bıtseydı cok daha ıyı olurdu ama yapacak bır sey yok.. Fıkret Orman'a gelınce bazen elestırsem de Besıktas'a yakısır bır baskan..
Stad meselesiyle ilgili yorum yazan arkadaslar ;) Insaat'ı kendı ımkanlarımızla ve sponsor destegıyle yapıyoruz.. Dıger stadlar gıbı (Fenerbahce stadyumu harıc...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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biclioch 3 yıl
fikret ormanın sevdiğim yanı bu ezdirmiyor artık hakemlere karşı takımı,

ama eleştirim sürekli passoligi gereksiz övmesi kullanmayana beleşçi demesi.

benim hergün içki içip zina yapan arkadaşımın akp süper parti yaa demesi gibi bir şey

ulan o passo olmasa o stadda 1 kişilik boş yer olmazdı. şimdi 25 tlya dolduramıyon stadı
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chamicals2 3 yıl
Öncede Beşiktaşa biraz da olsa sempati besliyordum yaptıkları işleri başarılı buluyordum ama bu sene hakemlerin maçlarda göz göre göre Beşiktaşı nasıl kolladığını görünce soğudum.
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BlackEagle 3 yıl
Beşiktaş muhabiri gibi yayın yapmışsınız. Gururlandırdınız. Teşekkürler.
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biclioch 3 yıl chamicals2
chamicals2
Öncede Beşiktaşa biraz da olsa sempati besliyordum yaptıkları işleri başarılı buluyordum ama bu sene hakemlerin maçlarda göz göre göre Beşiktaşı nasıl kolladığını görünce soğudum.

sen türkiyede maç izleme arkadaşım

beşiktaş hakemin gol atıp şampiyonluğu giden takımdır

auta giden topu bjk ağlarına yollamıştır hakem bu ülkede.

beşiktaşın hemen hemen lehine tüm hataları tartışmalı

flu diye tabir edilen pozisyonlar sana göre penaltı değil bana göre penaltı

erman ahmet çakar penaltı değil diyor rıdvan mehmet demirkol penaltı diyor

alıştınız tabi ayhan akmana yapılan efsane faul de bile penaltı verilmemiş takıma

1 yıl penaltı verilmemiş takıma zulm yapılmasına..!!
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EnemyDestroyeD 3 yıl
borç oldu 1 milyar kaç yıldır stad da stad al stadı başına çal
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mrt__gl 3 yıl
Nice good
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Redunay 3 yıl
yeni stad başkanı epey yormuş herlade uykusuz ve yorgun görünüyor.
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Tolgá 3 yıl
adam şaşkın şaşkın bakıyor donanimhaber kim der gibi.
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biclioch 3 yıl
ya başgan iyisin hoşsun hükümeti de seviyorsun tamam da (BELKİDE sevmiyor ayak yapıyor engel olmasınar zarta zurta diye)

passolig sevmeyen adama beleşçiler demek hangi aklın ürünü yahu?

antalya-bjk maçında en az 2000 kişi kaçak girdi maça.

benim kombinem vardı ama kimse sormadı bile elimi kolumu sallayarak girdim stada. ne kart okuttum ne arandım.


onu geçtim

eskiden 20bin kişinin gittiği maça artık 5000 kişi gidiyor

e be arkadaş bu 15 bin kişi beleşçimiydi ?

bu kadar ucuz konuşma saygımız var sempatik adamsın eyvallah da ama oda kalmıcak bu gidişle.


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DH Misafiri 3 yıl
Bomba Olmuş donanım habere tebrikler
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Açık söyleyeyim görüşme değilde videodan önceki telekom reklamını izledim. gözlerim doldu 3 dakika boyunca. Ondan sonra içimden haberlere bakmak gelmedi.

Öğretmenler gününde, böyle öğretmenlere sahip olduğumuza şükrettim.
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BJK 3 yıl
Başkanı foruma üye yapalım, burada yazsın görüşlerini mesaj olarak
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A D M I R A L 3 yıl
Fikret Orman kaliteli adam, yakışıyor ona başkanlık. Bir fenerbahçeli olarak bende sabırsızlıkla bekliyorum stadı. İskelet hali bile mükemmel
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ø 3 yıl
Donanımhaberde olduğuma emin olamadım bir an. Helal olsun her alana açılıyorsunuz.
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beetle26 3 yıl
Başkan gittikçe bu işe ısınıyor. Dile getirdiği düşüncelere de aynen katılıyorum .
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