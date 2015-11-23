Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ile Vodafone Arena, Passolig ve fazlası

Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Vodafone Arena'nın teknolojik alt yapısını, Passolig'i, Teknolojiye bakışını ve Fulbolda şiddet olaylarını konuştuk.

Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ile Beşiktaşlıların son dönemdeki en büyük merak konusu Vodafone Arena'yı, yeni stadın teknolojik alt yapısını, Passolig'i, Teknolojiye bakışını ve son dönemdeki gelişmeleri konuştuk.