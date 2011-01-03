Bilgisayarın Fendi İnsan Bilgi ve Zekasını Yendi Diyebilecek miyiz?

IBM’in “Watson” adını verdiği bilgisayar sistemi Şubat 2011’de tüm zamanların en heyecanlı Jeopardy! yarışmasında iki usta yarışmacıya meydan okuyacak…
IBM’in “Watson” adını verdiği bilgisayar sistemi Şubat 2011’de tüm zamanların en heyecanlı Jeopardy! yarışmasında iki usta yarışmacıya meydan okuyacak…
IBM ve Amerika’nın en sevilen yarışma programı Jeopardy!, “Watson” adlı bir IBM bilgisayar sisteminin Jeopardy’nin iki ünlü ve başarılı yarışmacıları Ken Jennings ve Brad Rutter ile rekabet edeceğini duyurdu. Dünyanın ilk insana karşı bilgisayar Jeopardy! yarışmasında gerçekleştirilecek iki karşılaşma Amerika’da 14, 15 ve 16 Şubat 2011 tarihlerinde televizyonda yayınlanacak.
Yarışmacılardan biri olan Ken Jennings 2004-2005 sezonunda peş peşe 74 oyunu kazanarak Jeopardy! rekorunu kırmış ve 2,5 milyon doları aşkın ödül kazanmıştı. Brad Rutter ise Jeopardy!’de en yüksek toplam ödülü kazanan yarışmacı olmuş ve 3.255.102 dolar tutarında ödül almıştı. İki ünlü yarışmacının Watson’a karşı mücadelesindeki büyük ödül ise 1 milyon dolar olacak. İkinciye 300.000 dolar, üçüncüye ise 200.000 dolar ödül verilecek. İki yarışmacı kazandıkları ödülün %50’sini bağışlarken IBM, Watson’ın kazanacağı ödülün %100’ünü bağışlayacak.
Konuyla ilgili ilginç bir video aşağıdaki adresten izlenebilir: http://www.youtube.com/ibm#p/c/4F1C783776E708A8/0/FC3IryWr4c8