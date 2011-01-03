Bilgisayarın Fendi İnsan Bilgi ve Zekasını Yendi Diyebilecek miyiz?

Dört yıl içinde geliştirilen Watson sistemi, adını IBM’in kurucularından Thomas J. Watson’dan alıyor. Watson, IBM’deki bir grup bilimcinin, insanoğlunun doğal bir dilde yöneltilen soruya hız, doğruluk ve rahatlıkla yanıt verebilme yeteneğiyle rekabet edebilecek düzeyde bir bilişim sistemi oluşturma çabaları doğrultusunda geliştirildi. Jeopardy! yarışması Watson açısından, oyunun ipuçlarının, insanların başarılı olduğu ama bilgisayarların beceremediği gizli anlam, ironi, tekerlemeler ve diğer karmaşıklıkların analizine dayanması nedeniyle en üst düzeyde bir meydan okuma deneyimi sunuyor.