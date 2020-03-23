Bilgisayarlarınızı ve veri merkezi sunucularınızı hızlandıracak SSD’leri mercek altına aldık!

Yüksek hız ve yüksek güvenliğin ideal birleşimi: KC2000

Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD, en yeni Gen 3.0 x 4 denetleyici ve 96-katmanlı 3D TLC NAND kullanarak güçlü bir performans ortaya koyuyor. KC2000, 3200/2200MB/s’ye varan okuma/yazma hızlarına ve mükemmel dayanıklılığa sahiptir. Masaüstü bilgisayar, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgisayar (HPC) sistemlerinde iş akışlarının yönetilmesini kolaylaştıran bu SSD aynı zamanda kompakt M.2 tasarımıyla alandan tasarruf etmenizi sağlıyor ve bu sayede esnekliği de artırıyor.

İlginizi Çekebilir

Kingston IronKey D300 serisi NATO sertifikası aldı

KC2000 ile bilgisayarlarınızın kapasitesini 2 TB’a kadar yükseltebilirsiniz

KC2000, sisteminizin gereksinimlerini karşılamak için 250GB-2TB kapasitelerde sunuluyor. Cihaz, 256-bit AES Donanım tabanlı şifreleme kullanarak uçtan uca veri korumasını destekleyen, kendinden şifrelemeli bir sürücü olma özelliğini taşıyor. Cihaz; Symantec™, McAfee™, WinMagic® gibi TCG Opal 2.0 güvenlik yönetim çözümlerine sahip bağımsız yazılım sağlayıcılarının kullanılmasına olanak tanıyor. SSD ayrıca BitLocker’la birlikte kullanım için tasarlanan güvenli bir veri depolama spesifikasyonu olan Microsoft eDrive desteğine de sahip.

A2000’le NVMe PCIe performansına daha uygun maliyetlerle ulaşabilirsiniz

Uygun fiyatı ve performanstan ödün vermeyen teknolojisiyle Kingston A2000 NVMe PCIe SSD, 2200/2000MB/s’ye varan okuma yazma hızlarıyla etkileyici performansa sahip uygun maliyetli bir veri depolama çözümü olarak öne çıkıyor. A2000, SATA SSD’lere göre 3 kat performans sağlayarak daha hızlı yükleme, daha az güç tüketimi ve daha az ısı avantajları sağlıyor. A2000, temel olarak giriş seviyesi kullanıcılar, amaca özel sistem üreticileri ve bilgisayarlarını yükseltmek isteyen kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış bir ürün olarak öne çıkıyor. Tek taraflı ince M.2 tasarıma sahip A2000, bir Ultrabook’a ya da küçük form faktörlü PC (SFF PC) sistemine takıldığında tam potansiyelinde çalışıyor.

Ürün sistem gereksinimlerine göre 250GB-1-TB kapasitelerde sunuluyor. A2000, 256-bit AES Donanım tabanlı şifreleme kullanarak uçtan uca veri korumasını destekleyen, kendinden şifrelemeli bir sürücü olarak güvenlik konusunda da beklentileri karşılıyor. Symantec™, McAfee™, WinMagic® gibi TCG Opal 2.0 güvenlik yönetim çözümlerine sahip bağımsız yazılım sağlayıcılarının kullanılmasına olanak tanıyan cihaz aynı zamanda BitLocker’la birlikte kullanım için tasarlanan Microsoft eDrive desteğine sahip.

Veri merkezleri için sistem sürücüsü çözümü: DC1000B NVMe SSD

Açılış sürücüleri ağırlıklı olarak bir işletim sisteminin yüklenmesinde kullanılıyordu. Fakat günümüzde birçok durumda uygulama verilerinin günlüklenmesi ve yüksek hızlı yerel ön bellek olma işlevlerini de görüyorlar. Dolayısıyla DC1000B, işletim sistemi iş yükünün yanı sıra ön bellekleme ve veri günlüklemenin ekstra yazma iş yükünü kaldıracak şekilde daha yüksek dayanıklılıkta (5 yıl için 0,5 DWPD) tasarımı ile dikkat çekiyor. DC1000B, türdeşlerinde bulunmayan kurumsal seviye performans tutarlılığı ve düşük gecikme süreleri sağlama özelliklerini taşıyor. 240GB ve 480GB kapasitelerde mevcut olan cihaz, güvenilir kullanım için yapılan tasarımı ile kullanıcılara sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.

Yüksek hızlı depolama çözümü ve daha az bekleme sürelerine sahip bir SSD arayışındaysanız Kingston’ın PCI Express arayüzünü kullandığı NVMe SSD’leri tam size göre dedik ve bu yazımızda Kingston’ın KC2000, A2000 ve DC1000B NVMe SSD’lerini inceledik. Bu SSD’ler ile bilgisayarınızın ve hatta veri merkezinde kullandığınız sunucularınızın hızını katlayabilirsiniz.Kingston Data Center DC1000B; 64-katmanlı 3D TLC NAND ile en yeni Gen 3.0 x 4 PCIe arayüzünü kullanan, yüksek okuma performanslı bir M.2(2280) NVMe PCIe SSD’dir. SSD veri merkezleriniz için uygun maliyetli bir açılış sürücüsü çözümü olarak öne çıkıyor. DC1000B, kart üzerinde elektrik kesintisi korumasına (PLP) sahip yüksek performanslı bir M.2 SSD’nin gerekli olduğu özel amaçla üretilen sistemlerde kullanım için de ideal bir ürün. Cihaz aynı zamanda yüksek miktarlı rafa takılı sunucularda iç açılış sürücüsü ya da sürücü olarak kullanılabiliyor.