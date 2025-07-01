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    Xiaomi 16 serisi iki farklı Pro modeli ve güçlü işlemcisiyle yolda

    Xiaomi’nin merakla beklenen 16 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Eylül sonunda tanıtılması beklenen seride bu kez dört farklı model yer alacak. İşte serinin beklenen özellikleri.

    Xiaomi 16 serisi iki farklı Pro modeli ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni amiral gemisi serisiyle eylül sonunda sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi 16 serisi, bu kez dört farklı modelden oluşacak: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro, daha kompakt bir Pro varyantı ve Xiaomi 16 Ultra. Seride ilk kez küçük ekranlı bir Pro modeli yer alacak olması dikkat çekiyor.

    Sızan bilgilere göre Pro modeller 6.3 ve 6.8 inçlik iki ekran seçeneğiyle sunulacak. Standart modelin de 6.3 inçlik ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca Pro modellerin her ikisinde de periskop telefoto lens bulunacağı konuşuluyor. Bu sayede kamera performansında ciddi bir iyileşme hedefleniyor. Ultra modelin arka yüzeyinde, Mi 11 Ultra’dakine benzer ikinci bir ekran yer alabilir.

    Yeni seride kamera modülü de baştan tasarlanmış. Geniş, yatay hizalı ve arka panelin büyük bölümünü kaplayan bir yapıdan söz ediliyor. Sızdırılan lens koruyucuları da bu iddiayı güçlendiriyor.

    Tüm modellerin kalbinde ise Qualcomm’un eylül ayında tanıtacağı Snapdragon 8 Elite 2 yer alacak. Bu yeni yonga seti, TSMC’nin 3nm üretim sürecine ve ikinci nesil Oryon mimarisine sahip. Performans testlerinden alınan ilk sonuçlar ise oldukça güçlü: tek çekirdekte 4.000, çoklu çekirdekte 11.000 puanın üzerinde. Xiaomi, bu seriyle hem performansta hem de tasarımda iddiasını artırıyor.

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