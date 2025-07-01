HyperOS 3.0 tasarımı sızdı: Xiaomi'den iOS esintili yeni arayüz

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Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni arayüzü HyperOS 3 için hazırlıklarını hızlandırdı. Ekim 2025’te Xiaomi 16 serisiyle birlikte tanıtılması beklenen güncelleme, özellikle görsel yenilikleriyle öne çıkıyor. Apple’ın “Liquid Glass” tasarımından esinlenen yeni arayüzde, mat bulanıklıklar ve parlak simgeler ön planda.

Yenilenen Kontrol Merkezi, daha tutarlı sistem uygulamaları ve sadeleştirilmiş ikon yapısı, Xiaomi’nin bu kez detaylara odaklandığını gösteriyor. Göz alıcı efektler yerine okunabilirlik ve derinlik hissi ön plana çıkarılmış. Arayüzde ayrıca cam benzeri arama çubuğu, güncellenmiş pil ve Wi-Fi simgeleri gibi küçük ama etkili dokunuşlar yer alıyor.

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Güncellemeyi erkenden deneyimlemek isteyen kullanıcılar, MemeOS Enhancer gibi araçlarla yeni tasarıma dair fikir edinebiliyor. Gelişmeleri takip etmek isteyenler içinse HyperOSUpdates.com platformu aktif durumda.

Xiaomi, bu yeni görünümle sadece şıklığı değil, işlevselliği de artırmayı amaçlıyor. Bakalım HyperOS 3, arayüz rekabetinde gerçekten fark yaratabilecek mi? Gözler, sonbaharda yapılacak resmi tanıtımda olacak.

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