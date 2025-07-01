Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HyperOS 3.0 tasarımı sızdı: Xiaomi'den iOS esintili yeni arayüz

    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzüyle görsel deneyimi bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Ekim 2025’te tanıtılması beklenen yeni sistem, Apple’ın “Liquid Glass” tarzını anımsatıyor.

    HyperOS 3.0 tasarımı sızdı: Xiaomi'den iOS esintili yeni arayüz Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni arayüzü HyperOS 3 için hazırlıklarını hızlandırdı. Ekim 2025’te Xiaomi 16 serisiyle birlikte tanıtılması beklenen güncelleme, özellikle görsel yenilikleriyle öne çıkıyor. Apple’ın “Liquid Glass” tasarımından esinlenen yeni arayüzde, mat bulanıklıklar ve parlak simgeler ön planda.

    Yenilenen Kontrol Merkezi, daha tutarlı sistem uygulamaları ve sadeleştirilmiş ikon yapısı, Xiaomi’nin bu kez detaylara odaklandığını gösteriyor. Göz alıcı efektler yerine okunabilirlik ve derinlik hissi ön plana çıkarılmış. Arayüzde ayrıca cam benzeri arama çubuğu, güncellenmiş pil ve Wi-Fi simgeleri gibi küçük ama etkili dokunuşlar yer alıyor.

    Güncellemeyi erkenden deneyimlemek isteyen kullanıcılar, MemeOS Enhancer gibi araçlarla yeni tasarıma dair fikir edinebiliyor. Gelişmeleri takip etmek isteyenler içinse HyperOSUpdates.com platformu aktif durumda.

    Xiaomi, bu yeni görünümle sadece şıklığı değil, işlevselliği de artırmayı amaçlıyor. Bakalım HyperOS 3, arayüz rekabetinde gerçekten fark yaratabilecek mi? Gözler, sonbaharda yapılacak resmi tanıtımda olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra 1.6 benzinli lpg yorumlar kanascı leyla check cable connection sunpet kimin adima kredi cekildigini nasil ogrenirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum