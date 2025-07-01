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    Oppo’nun bu modelleri Android 16 güncellemesini alamayacak

    Android 16'nın beklenenden erken çıkacak olması, Oppo kullanıcılarını da heyecanlandırdı. Ancak birçok model için bu güncelleme, sadece bir hayal olarak kalacak.

    Oppo’nun bu modelleri Android 16 güncellemesini alamayacak Tam Boyutta Gör

    Android 16’nın beklenenden erken çıkacak olmasıyla birlikte, Oppo kullanıcıları da yeni sürüm için umutlandı. Ancak bu güncelleme, her modeli kapsamayacak. Oppo'nun önceki güncelleme politikalarına bakıldığında, birçok cihaz için destek süresi sona ermiş görünüyor. Yani bazı modeller Android 16'yı hiç göremeyecek.

    Listede dikkat çeken modeller var. Örneğin, katlanabilir ekranıyla öne çıkan Oppo Find N, güncellemeyi alamayacak cihazlardan biri. Yine Find X5 serisi – Find X5, X5 Pro ve X5 Lite – güncelleme dışında kalanlar arasında. Reno ailesinden Reno 10, 10 Pro, 10 Pro+ ile Reno 9 serisinin tamamı da aynı durumda. Daha eski Reno modelleri ise zaten güncelleme desteğini daha önce kaybetmişti.

    Orta segment kullanıcıları için de durum farklı değil. Oppo F23, F21 Pro ve F21 Pro 5G dahil olmak üzere tüm F serisi cihazlar liste dışı kalıyor. K serisinde ise K11, K11x, K10, K10 Pro ve K10x’in yanı sıra eski modeller de Android 16’yı almayacak. Tablet tarafında Oppo Pad 2, Pad Air 2, Pad Neo, Pad Air ve ilk nesil Oppo Pad güncelleme dışı bırakılacak gibi görünüyor.

    A serisinde de tablo aynı. Oppo A3, A3 Pro, A3x, A2, A2 Pro ve A2x modelleriyle birlikte önceki A serisi cihazlar da yeni sürümle buluşamayacak.

    Resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak elimizdeki bilgiler, bu modellerin Android 16’yı almayacağını net şekilde işaret ediyor.

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