iOS ve Android için milyonlarca kez indirilen "riskli" VPN uygulamaları

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Milyonlarca iPhone ve Android kullanıcısı, internette güvende olduklarını sanırken farkında olmadan verilerini riske atıyor olabilir. Son yayımlanan Tech Transparency Project (TTP) raporu, Apple ve Google’ın resmi mağazalarında hâlâ indirilebilir olan bazı ücretsiz VPN uygulamalarının Çin merkezli şirketlerle bağlantılı olduğunu ve kullanıcı trafiğini bu şirketler üzerinden yönlendirdiğini ortaya koydu.

VPN hizmetleri, genellikle gizlilik sağladığı düşünülerek tercih ediliyor. Ancak TTP'nin belirlediği bu uygulamalar, kullanıcı verilerini gizlice toplayabiliyor ve Çin yasaları doğrultusunda devletle paylaşılma riski taşıyor. Özellikle Çin’de faaliyet gösteren firmaların istihbarat birimleriyle zorunlu iş birliği içinde olması, durumun sadece bireysel güvenlik değil, ulusal güvenlik boyutu da taşıdığını gösteriyor.

Siber güvenlik uzmanları, bu uygulamaların çoğunun sahiplik yapısının şeffaf olmadığını ve App Store ile Play Store'da kolayca yer bulabildiğini söylüyor. Üstelik bu uygulamaların bir kısmı “ücretsiz” olarak sunulsa da uygulama içi satın alma seçenekleriyle kullanıcıları yönlendirebiliyor. Görünürde masum olan bu hizmetler, cihazları eşler arası ağlara dahil ederek daha büyük bir gözetim mekanizmasının parçası haline getirebiliyor.

TTP’nin yayınladığı listeye göre dikkat edilmesi gereken uygulamalar şunlar:

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Apple App Store’da bulunanlar:

X-VPN – Super VPN & Best Proxy

Ostrich VPN – Proxy Master

VPN Proxy Master – Super VPN

Turbo VPN Private Browser

VPNIFY – Unlimited VPN

VPN Proxy OvpnSpider

WireVPN – Fast VPN & Proxy

Now VPN – Best VPN Proxy

Speedy Quark VPN – VPN Proxy

Best VPN Proxy AppVPN

HulaVPN – Best Fast Secure VPN

Wirevpn – Secure & Fast VPN

Pearl VPN

Google Play Store’da bulunanlar:

Turbo VPN – Secure VPN Proxy

VPN Proxy Master – Safer VPN

X-VPN – Private Browser VPN

Speedy Quark VPN – VPN Master

Ostrich VPN – Proxy Unlimited

Snap VPN: Super Fast VPN Proxy

Signal Secure VPN – Robot VPN

VPN Proxy OvpnSpider

HulaVPN – Fast Secure VPN

VPN Proxy AppVPN

Uzmanlara göre bu tablo, “ücretsiz” etiketiyle sunulan uygulamaların ardındaki görünmez maliyetleri açıkça gösteriyor. Gerçek gizlilik ve güvenlik arayan kullanıcıların, ücretli ve güvenilir VPN sağlayıcılarını tercih etmesi gerektiği vurgulanıyor.

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