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    iOS ve Android için milyonlarca kez indirilen "riskli" VPN uygulamaları

    App Store ve Play Store’da milyonlarca kez indirilen bazı ücretsiz VPN uygulamaları, kullanıcıların tüm internet trafiğini Çin merkezli altyapılara yönlendirebiliyor.

    Bu listedeki VPN uygulamalarını kullanırken dikkatli olun! Tam Boyutta Gör

    Milyonlarca iPhone ve Android kullanıcısı, internette güvende olduklarını sanırken farkında olmadan verilerini riske atıyor olabilir. Son yayımlanan Tech Transparency Project (TTP) raporu, Apple ve Google’ın resmi mağazalarında hâlâ indirilebilir olan bazı ücretsiz VPN uygulamalarının Çin merkezli şirketlerle bağlantılı olduğunu ve kullanıcı trafiğini bu şirketler üzerinden yönlendirdiğini ortaya koydu.

    VPN hizmetleri, genellikle gizlilik sağladığı düşünülerek tercih ediliyor. Ancak TTP'nin belirlediği bu uygulamalar, kullanıcı verilerini gizlice toplayabiliyor ve Çin yasaları doğrultusunda devletle paylaşılma riski taşıyor. Özellikle Çin’de faaliyet gösteren firmaların istihbarat birimleriyle zorunlu iş birliği içinde olması, durumun sadece bireysel güvenlik değil, ulusal güvenlik boyutu da taşıdığını gösteriyor.

    Siber güvenlik uzmanları, bu uygulamaların çoğunun sahiplik yapısının şeffaf olmadığını ve App Store ile Play Store'da kolayca yer bulabildiğini söylüyor. Üstelik bu uygulamaların bir kısmı “ücretsiz” olarak sunulsa da uygulama içi satın alma seçenekleriyle kullanıcıları yönlendirebiliyor. Görünürde masum olan bu hizmetler, cihazları eşler arası ağlara dahil ederek daha büyük bir gözetim mekanizmasının parçası haline getirebiliyor.

    TTP’nin yayınladığı listeye göre dikkat edilmesi gereken uygulamalar şunlar:

    Apple App Store’da bulunanlar:

    X-VPN – Super VPN & Best Proxy

    Ostrich VPN – Proxy Master

    VPN Proxy Master – Super VPN

    Turbo VPN Private Browser

    VPNIFY – Unlimited VPN

    VPN Proxy OvpnSpider

    WireVPN – Fast VPN & Proxy

    Now VPN – Best VPN Proxy

    Speedy Quark VPN – VPN Proxy

    Best VPN Proxy AppVPN

    HulaVPN – Best Fast Secure VPN

    Wirevpn – Secure & Fast VPN

    Pearl VPN

    Google Play Store’da bulunanlar:

    Turbo VPN – Secure VPN Proxy

    VPN Proxy Master – Safer VPN

    X-VPN – Private Browser VPN

    Speedy Quark VPN – VPN Master

    Ostrich VPN – Proxy Unlimited

    Snap VPN: Super Fast VPN Proxy

    Signal Secure VPN – Robot VPN

    VPN Proxy OvpnSpider

    HulaVPN – Fast Secure VPN

    VPN Proxy AppVPN

    Uzmanlara göre bu tablo, “ücretsiz” etiketiyle sunulan uygulamaların ardındaki görünmez maliyetleri açıkça gösteriyor. Gerçek gizlilik ve güvenlik arayan kullanıcıların, ücretli ve güvenilir VPN sağlayıcılarını tercih etmesi gerektiği vurgulanıyor.

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