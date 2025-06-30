iOS ve Android için milyonlarca kez indirilen "riskli" VPN uygulamaları

Milyonlarca iPhone ve Android kullanıcısı, internette güvende olduklarını sanırken farkında olmadan verilerini riske atıyor olabilir. Son yayımlanan Tech Transparency Project (TTP) raporu, Apple ve Google’ın resmi mağazalarında hâlâ indirilebilir olan bazı ücretsiz VPN uygulamalarının Çin merkezli şirketlerle bağlantılı olduğunu ve kullanıcı trafiğini bu şirketler üzerinden yönlendirdiğini ortaya koydu.
VPN hizmetleri, genellikle gizlilik sağladığı düşünülerek tercih ediliyor. Ancak TTP'nin belirlediği bu uygulamalar, kullanıcı verilerini gizlice toplayabiliyor ve Çin yasaları doğrultusunda devletle paylaşılma riski taşıyor. Özellikle Çin’de faaliyet gösteren firmaların istihbarat birimleriyle zorunlu iş birliği içinde olması, durumun sadece bireysel güvenlik değil, ulusal güvenlik boyutu da taşıdığını gösteriyor.
Siber güvenlik uzmanları, bu uygulamaların çoğunun sahiplik yapısının şeffaf olmadığını ve App Store ile Play Store'da kolayca yer bulabildiğini söylüyor. Üstelik bu uygulamaların bir kısmı “ücretsiz” olarak sunulsa da uygulama içi satın alma seçenekleriyle kullanıcıları yönlendirebiliyor. Görünürde masum olan bu hizmetler, cihazları eşler arası ağlara dahil ederek daha büyük bir gözetim mekanizmasının parçası haline getirebiliyor.
TTP’nin yayınladığı listeye göre dikkat edilmesi gereken uygulamalar şunlar:
Apple App Store’da bulunanlar:
X-VPN – Super VPN & Best Proxy
Ostrich VPN – Proxy Master
VPN Proxy Master – Super VPN
Turbo VPN Private Browser
VPNIFY – Unlimited VPN
VPN Proxy OvpnSpider
WireVPN – Fast VPN & Proxy
Now VPN – Best VPN Proxy
Speedy Quark VPN – VPN Proxy
Best VPN Proxy AppVPN
HulaVPN – Best Fast Secure VPN
Wirevpn – Secure & Fast VPN
Pearl VPN
Google Play Store’da bulunanlar:
Turbo VPN – Secure VPN Proxy
VPN Proxy Master – Safer VPN
X-VPN – Private Browser VPN
Speedy Quark VPN – VPN Master
Ostrich VPN – Proxy Unlimited
Snap VPN: Super Fast VPN Proxy
Signal Secure VPN – Robot VPN
VPN Proxy OvpnSpider
HulaVPN – Fast Secure VPN
VPN Proxy AppVPN
Uzmanlara göre bu tablo, “ücretsiz” etiketiyle sunulan uygulamaların ardındaki görünmez maliyetleri açıkça gösteriyor. Gerçek gizlilik ve güvenlik arayan kullanıcıların, ücretli ve güvenilir VPN sağlayıcılarını tercih etmesi gerektiği vurgulanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: