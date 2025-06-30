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    Apple gözünü 2027’ye dikti: Vision Air ve Apple Glasses sahneye çıkıyor

    Apple, artırılmış ve karma gerçeklik alanındaki planlarını daha da netleştirdi. Şirket, biri bu yıl olmak üzere önümüzdeki yıllara yayılmış yedi farklı başa takılan cihaz üzerinde çalışıyor.

    Apple gözünü 2027’ye dikti: Vision Air ve Apple Glasses geliyor! Tam Boyutta Gör

    Apple, başa takılan cihazlara yönelik planlarını daha da netleştiriyor. Analist Ming-Chi Kuo’nun paylaştığı yeni bilgilere göre şirket, Vision serisi ve Apple Glasses olmak üzere iki ayrı ürün grubunda toplam yedi farklı cihaz geliştiriyor. Bu projelerden beşi takvime bağlanmış durumda. Geri kalan ikisi ise henüz netlik kazanmış değil.

    Mevcut Vision Pro modelinin güncellenmiş versiyonu “M5”, 2025’in üçüncü çeyreğinde üretime girecek. Teknik özelliklerde büyük bir değişiklik beklenmezken, bu modelin yıl sonuna kadar 150 ila 200 bin adet satışa ulaşması öngörülüyor. Apple’ın bir sonraki hamlesi ise daha hafif ve uygun fiyatlı Vision Air olacak. 2027’de seri üretime geçmesi beklenen bu model, mevcut Vision Pro’dan yüzde 40 daha hafif olacak. Titanyum ve cam yerini plastik ve magnezyum alaşımına bırakacak. Cihazda daha az sensör yer alacak ve gücünü iPhone serisinde kullanılan en gelişmiş işlemciden alacak.

    İkinci nesil Vision Pro için ise 2028 hedefleniyor. Yeni bir tasarımla gelecek olan bu modelin hem daha hafif hem de daha uygun fiyatlı olacağı belirtiliyor. Apple, bu kez Mac seviyesinde bir işlemci kullanmayı planlıyor.

    Apple Glasses tarafında da dikkat çeken gelişmeler var. Daha önce 2026 olarak konuşulan tarih ertelenmiş durumda. Kuo’ya göre ilk Apple Glasses modeli, 2027’nin ikinci çeyreğinde üretime girecek. Yıllık 3 ila 5 milyon arası sevkiyat hedefleniyor. Bu akıllı gözlükler; sesli komut, el hareketiyle kontrol, yapay zekâ destekli çevresel algılama ve medya kaydı gibi özelliklerle gelecek.

    Ayrıca Apple, 2028’e yönelik iki farklı ekranlı gözlük projesi üzerinde çalışıyor. İlkinde LCoS (Liquid Crystal on Silicon) ve waveguide teknolojileri birlikte kullanılacak. İkinci modelin detayları ise henüz açıklanmış değil. Bunun dışında Mac ve iPhone için düşünülen, ekran destekli bir aksesuar projesi ağırlık sorunları nedeniyle geçici olarak rafa kaldırılmış durumda.

    Apple’ın bu alandaki geç adımları, sektörde geri kaldığı anlamına gelmiyor. Kuo’ya göre şirket, 2027 itibarıyla pazarı domine etmeye hazırlanıyor. Hatta bu tarihten itibaren akıllı gözlük sevkiyatlarının 10 milyon adedin üzerine çıkması bekleniyor.

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