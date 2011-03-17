Bilim Meraklıları Bilimania.com’da Buluşuyor

Ocak 2011 itibariyle bilim meraklılarıyla buluşan Bilimania.com, Türkiye’de bilim ve teknolojiye ilgiyi artıracak, bu alandaki içerik boşluğunu dolduracak, bilim ve teknoloji politikaları üzerine tartışmalar gerçekleştirecek bir platform olma hedefi taşımakta.

Türkiye’deki bilim ve teknoloji meraklılarına hizmet vermek, bu alandaki özgün içerik boşluğunu doldurmak amacıyla yeni yılla birlikte yayın hayatına başlayan Bilimania.com, yolu bilimden geçen herkese “merhaba” diyor.

Bilimin değişik dallarından haberlerin bulunduğu, bilim meraklılarına hizmet vermek üzere oluşturulmuş bir internet sitesi olan Bilimania.com, toplumun her kesiminde bilim ve teknolojiye olan ilgiyi arttırmak amacıyla; haberler, yorumlar, uzman görüşleri, bilim ve teknoloji politikaları üzerine tartışmaların gerçekleştirileceği bir platform olma hedefini taşımakta. Bilimania.com, Türkçe içerikle özgün bilim ve teknoloji haberleri vererek popüler bilim alanında aydınlatıcı yazılar yayınlamak çıkış noktasıyla bilim meraklılarıyla buluşuyor.

Çocuklar da Uzmanlar da Bu Sitede!

Günümüzde ülkelerin, ‘ileri’ ve ‘gelişmiş’ kavramlarıyla tanımlanmalarının sebebi büyük oranda yüzyıllar boyunca bilime verdikleri önem ve destekle özdeşleşir. Sadece teknolojinin değil, toplumun, medeniyetin gelişmesi ve bugünkü olgunluğa erişmesinde en büyük etken ve itici gücün bilim olduğu inancıyla kurulan Bilimania.com sitesinde, ana haberlerin yer aldığı bölüm dışında, Doğa ve Çevre, Enerji, Bilişim Teknolojileri, Yaşam Bilimleri, Uzayalt bölümleri bulunmakta.

Çocukları da unutmayan Bilimania.com’da; bilime ve yeni bilgilere meraklı çocuklar için aydınlatıcı, bir o kadar da eğlenceli bilgileri içeren Bilimania Çocuk alt bölümü yer alıyor.

Bilimania.com’un Fikir Önderi Prof. Dr. Fuat İnce

Akademik yaşamının 16 yılını TÜBİTAK’ta geçirmiş, TÜBİTAK Bilişim Teknolojileri Enstitüsünün (BTE) kurucu müdürlüğünü yapmış, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) kuruluşunda önemli görev almış Prof. Dr. Fuat İnce, sitenin fikir önderi olup içerik desteği de sağlıyor.

Türkiye’de bilim ve teknoloji haberleri verecek bir web sitesinin boşluğunu hep duyduğunu dile getiren Prof Dr. Fuat İnce, “Hem dünyada olup biten, hem de Türkiye’deki önemli bilimsel ve teknolojik çalışmaları duyurmak amacını taşıyan bu sitenin kuruluşuna önderlik etmek bana ayrı bir mutluluk verdi. Sitemizin akademik ve Ar-Ge dünyası dâhil, tüm bilim ve teknoloji meraklılarının ilgiyle izleyecekleri bir yer olacağını ümit ediyoruz. Ben haberlerimle ve yazılarımla Bilimania’yı candan destekliyorum.” açıklamasını yaptı.

Luna Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri’nin girişimi olan Bilimania.com, Prof. Dr. Fuat İnce’nin önderliğinde, yepyeni fikirleri hayata geçirme heyecanıyla kapılarını tüm bilim meraklılarına açıyor.

Luna Teknoloji CEO’su Sinan Oymacı, “Tüm bilim ve teknoloji meraklılarının, Bilimania.com’da buluşabilmesinden ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Bu nedenle, yolu bilimden geçen herkese ‘merhaba’ diyoruz. Artık hepimizin, sorularımıza uzmanlarından yanıtlar bulacağı ortak bir platformumuz var, gelin bu platformu beraber geliştirelim.” açıklamasını yaparken, üretimdeki değişim ve buna bağlı olarak rekabetin boyutlarındaki gelişim içinde bilimin Ar-Ge faaliyetlerindeki önemini de vurguluyor.

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