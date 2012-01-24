Bilimanya Birinci Yaşını Kutluyor

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Türkiye’deki bilim ve teknoloji meraklılarına hizmet vermek, bu alandaki özgün içerik boşluğunu doldurmak amacıyla 2011 Ocak ayında yayın hayatına başlayan Bilimania.com, birinci yaşını kutlarken bir referans sitesi konumuna geldi.

Yolu bilimden geçen herkese “merhaba” diyerek, 2011 yılının Ocak ayında yayın hayatına başlayan http://www.bilimania.com/ , bir yaşını doldururken bilim meraklılarının buluşma noktası olma hedefini de gerçekleştirdi.



Türkiye’deki bilim ve teknoloji meraklılarına hizmet vermek, bu alandaki özgün içerik boşluğunu doldurmak için yola çıkan Bilimania.com, ana haberlerin yer aldığı bölüm dışında, Doğa ve Çevre, Enerji, Bilişim Teknolojileri, Yaşam Bilimleri, Uzay, Bilimania Çocuk, Bizden alt bölümleriyle ve ‘Kimin Adıyla Anılır?’ yarışmasıyla okuyucularından büyük ilgi görüyor.

Bilimania’nın Gözbebeği Bilimania Çocuk!

Bilimania Çocuk, sadece çocukların başvuru noktası değil, gençler, eğitmenler ve yetişkinlerin de en çok okudukları bölümlerden biri. Sık, sık etkinliklere katılıp okuyucularla bir araya gelen Bilimania ekibi, Bilimania Çocuk’u tanıyan bilimseverlerden birebir görüşlerini öğreniyor, yorumları doğrultusunda yenilenmeye devam ediyor.

Her hafta, çocuklara yönelik ‘Haftanın Kitabı’ olarak bilim kitaplarının tanıtıldığı Bilimania Çocuk’ta; başvuru niteliğinde bilgi havuzu oluşuyor. Kitap satın almadan önce, çocuklara, anne babalara, eğitimcilere muhakkak önerilen kitap bilgi havuzu değerli bir kaynak niteliği taşıyor.

Çok Sesli ve Güçlü Danışma Kurulu!

Bilimania.com,Danışma Kurulu’nda;farklı uzmanlık alanlarındanbirbirinden değerli bilim insanlarını ağırlıyor.

Sitenin fikir önderi Prof. Dr. Fuat İnce, “Bilimania’nın güvenilir, özgün ve bilimsel nitelikte söz sahibi bir referans sitesi konumuna gelmesinde en büyük katkı güçlü Danışma Kurulu’ndan geliyor. Böylece okuyucularımıza çok daha kapsamlı ve nitelikli içerik sunabiliyoruz.” derken, Genel Müdür Sinan Oymacı ise Bilimania’nın gelişimini vurgulayarak “Türkiye’de bilim ve teknoloji meraklılarına hizmet veren özgün Türkçe içerikli bir internet sitesi kurma fikriyle ortaya çıkmıştık. Şimdi sosyal medyada da etkin olarak takip edilen, günlük ziyaretçi sayımızın 1600’e ulaştığı, e-bülten aboneliğimizin her geçen gün arttığı bir noktaya geldik. ‘Japonya Depremi ve Nükleer Tehlike’ gibi dosyalarımız medyada da büyük ilgi gördü. İlk yılımızda geldiğimiz bu nokta mutluluk verici. Ama değerli okurlarımız ve bilim insanlarının katkılarıyla güçlenmeye devam edeceğiz.” yorumunu yaptı.

http://www.bilimania.com/ , bilim meraklılarının görüşlerini editor@bilimania.com adresine her zaman bekliyor.

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