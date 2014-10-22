Biostar, iDEQ-T1 adlı yeni mini PC serisini duyurdu





Genelde anakartları ile tanıdığımız Biostar, Zotac ile aynı kategoride rekabet edeceği iDEQ-T1 adlı yeni mini PC serisini duyurdu. Seride iki farklı model yer alıyor.





Seriye Bay Trail tabanlı 2.25GHz saat hızında çalışan Intel Celeron N2940 yongaseti gücünü veriyor. Bu yongasetinden 850MHz saat hızında çalışan Intel HD grafik birimi yer alıyor.





2.5 inçlik SATA2 (3 Gbps) ve iki adet 1333MHz DDR3L RAM yuvası ile 16GB'a kadar destek sunan seride Realtek RTL8111 Ggigabit Ethernet kontrolcüsü, USB 3.0 portu, opsiyonel WiFi, HDMI bağlantısı, VGA portu, mikrofon girişi, hoparlör çıkışı şeklinde diğer özellikler mevcut.





Seride farklı olarak bir modelde Realtek Codec ALC662 ses kartı, diğerinde ise C-Media CM108AH ses kartı kullanılıyor. Modeller masaüstü veya monitör arkası gibi pek çok yere kolayca monte edilebilirken, BIOS verilerini acil kurtarma için otomatik olarak harddiske atabilen Resure BIOS teknolojisini de barındırıyor. Seri kısa süre içerisinde piyasaya sürülecek.

http://www.tomshardware.com/news/biostar-celeron-intel-ideq-t1-mini-pc,27918.html