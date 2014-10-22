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Biostar, iDEQ-T1 adlı yeni mini PC serisini duyurdu

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Biostar, iDEQ-T1 adlı yeni mini PC serisini duyurdu

Genelde anakartları ile tanıdığımız Biostar, Zotac ile aynı kategoride rekabet edeceği iDEQ-T1 adlı yeni mini PC serisini duyurdu. Seride iki farklı model yer alıyor. 

Seriye Bay Trail tabanlı 2.25GHz saat hızında çalışan Intel Celeron N2940 yongaseti gücünü veriyor. Bu yongasetinden 850MHz saat hızında çalışan Intel HD grafik birimi yer alıyor. 

2.5 inçlik SATA2 (3 Gbps) ve iki adet 1333MHz DDR3L RAM yuvası ile 16GB'a kadar destek sunan seride Realtek RTL8111 Ggigabit Ethernet kontrolcüsü, USB 3.0 portu, opsiyonel WiFi, HDMI bağlantısı, VGA portu, mikrofon girişi, hoparlör çıkışı şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Seride farklı olarak bir modelde Realtek Codec ALC662 ses kartı, diğerinde ise C-Media CM108AH ses kartı kullanılıyor. Modeller masaüstü veya monitör arkası gibi pek çok yere kolayca monte edilebilirken, BIOS verilerini acil kurtarma için otomatik olarak harddiske atabilen Resure BIOS teknolojisini de barındırıyor. Seri kısa süre içerisinde piyasaya sürülecek. 

http://www.tomshardware.com/news/biostar-celeron-intel-ideq-t1-mini-pc,27918.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SteveMeade 4 yıl
Biostar muhabbeti nedir ?
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DH Misafiri 4 yıl
insanı pc' den soğutan bir marka!!!!!
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umut_baris 4 yıl
Sata 3 olmalıydı.

850 mhz hızında çalışması gpu nun iyi iş çıkaracağını garanti etmez ki.

O yonga kümeleri olmamış ayrıca. AlC662 , C-Media nedir abi? Bari ALC888S koyaydın.

O celeron işlemciye hiç güvenmiyorum.

Saat hızları yükselterek yine bir prescott vakası yaşatmasın da bize.
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Gece772 4 yıl
Mini pcler çoğalmalı....
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Ustteki yorumlara bakilirsa hic bulasilmamasi gereken bir urun.
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CoreXXX 4 yıl
bu firmanın neyini aldıysam çok dandik çıkdı. buda dandikdir. biraz önyargı oldu ama maalesef güven oluşturmuyor bende
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1BilimAdamı 4 yıl
Bazı firmaların modelleri hariç mini PC,ler tutmaz
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peske 4 yıl
anakartlarını cok beğeniyorum eskiden vardı bir tane:)
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