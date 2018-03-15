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Bir dolandırıcılık haberi de ABD’den, rakamlar daha büyük

Bir dönem büyük bir başarı hikayesi olarak anlatılan Theranos girişimi bugün tarihin en büyük dolandırıcılık olaylarından birisine konu oldu. Rakamlar 4 milyar dolara ulaşıyor
1 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Son günlerde ülkemizde Çiftlikbank sisteminin battığı ve kurucusunun da yüz milyon liralarla  yurt dışına kaçtığı haberleri gündemde. Benzer bir durumda ABD’de yaşanıyor ancak meblağlar milyar TL seviyesini geçmiş durumda.

Theranos Gate olabilir

Bir dönem yenilikçi ve kadın patronlar yönetiminde en hızlı büyüyen girişim olarak gösterilen Theranos’un yatırım toplama turlarında ve ürünlerini satarken yanlış bilgilendirme yaptığına, büyük bir dolandırıcılığa imza attığına karar verildi.

Theranos girişimi 2003 yılında Stanford Üniversitesindeki eğitimini yarıda bırakarak ticaret hayatına atılan Elizabeth Holmes tarafından kuruldu. Biyolojik teknoloji üzerine çalışmalar yapan girişim tek bir kan damlası ile çeşitli rahatsızlık analizleri yapabilen taşınabilir bir cihaz prototipi ile çıkageldi.

Büyük yankı uyandıran proje sayesinde Theranos 700 milyon dolar civarında yatırım aldı ve 9 milyar dolar pazar değerine ulaştı. 2014 yılında ABD ordusuna 100 milyon liralık kan ölçüm cihazı satıldı.

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Asıl hikaye ise bundan sonra başlıyor. 2015 yılında Pulitzer ödüllü bir gazeteci, eski çalışanlardan da topladığı bilgilerle kan ölçüm cihazının aslında söylendiği kadar yetenekli olmadığını ve hatta doğru dürüst testlerinin bile yapılmadığını ortaya çıkardı. Cihazın şu anda bile fonksiyonel olmaktan uzak olduğu ifade ediliyor.

Menkul Kıymetler Komisyonu iddialar üzerine soruşturma başlattı ve bu yıl sona eren soruşturma sonucunda Holmes’in yatırımcıları yaklaşık 3 milyar TL dolandırdığına hükmetti.

Holmes ise bu iddiaları kabul ediyor ve komisyon ile uzlaşma yoluna gitti. Ünlü CEO toplamda 500 bin dolar ceza ödeyecek ve elindeki 19 milyon civarında şirket hissesini devredecek. Ayrıca bonus ikramiye anlaşmasında meblağ en az seviyeye indirilecek ve Holmes 10 yıl boyunca halka açık bir şirkette yöneticilik yapamayacak. Ayrıca ortağı Balwani de yargılanıyor.

Yakın dönemde Holmes’in hayatını anlatan bir film de vizyona girecek. Filmde Holmes’i  Jennifer Lawrence canlandırıyor. Film olayı ortaya çıkaran gazetecinin çalışmalarını temel alıyor.

 

https://www.engadget.com/2018/03/14/sec-charges-theranos-and-ceo-elizabeth-holmes-with-massive-frau/ Yorum Yaz
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blackzeros 1 yıl en beğenilen
bu kadın napsın la bizim dombiliyi

o değilde buna nasıl para kaptırabildiniz la
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darkaura 1 yıl dere.beyi
niye ikisini evlendirecen. dunyaya deccali getirsinler diyemi. hatun stanfordda okumus, nerden baksan 140-150+ iq dur. uzerine bu tosunun turk pratik zekasini cakalligini eklediginde onunde kim durabilcek
niye ikisini evlendirecen. dunyaya deccali getirsinler diyemi. hatun stanfordda okumus, nerden baksan 140-150+ iq dur. uzerine bu tosunun turk pratik zekasini ...
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METEHAN88 1 yıl
Çocuğun müziğine ilgi gösterin,
sonra başınıza bela olur dedik dinletemedik....
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YesimCirakli 1 yıl
Darısı Dream Trips'in başına... :)
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michael01 1 yıl
Biz de kötü bir şey olunca anında başka ülkede de oluyor haberleri gibi geliyor artı bu haberin zamanı. Haber siteleri dahil bir şey olsun bakın şu ülkede de oluyor :(
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blackzeros 1 yıl en beğenilen
bu kadın napsın la bizim dombiliyi

o değilde buna nasıl para kaptırabildiniz la
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Rachsuchtig 1 yıl
Bitconnect'te der aynısı yaşanmadı mı
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dere.beyi 1 yıl
hatun yine var olan bişeyi satmış bizimkisi daha yetenekliymiş :D
.....
bu ikisi evlensin diye kampanya başlatalımmı? :)
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darkaura 1 yıl dere.beyi
niye ikisini evlendirecen. dunyaya deccali getirsinler diyemi. hatun stanfordda okumus, nerden baksan 140-150+ iq dur. uzerine bu tosunun turk pratik zekasini cakalligini eklediginde onunde kim durabilcek
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