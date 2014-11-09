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Bir modüler akıllı telefon projesi de Vsenn'den geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir modüler akıllı telefon projesi de Vsenn'den geldi

Google'ın modüler akıllı telefon projesi Project Ara üzerindeki çalışmaları ikinci evresine girerken, bu alanda söz sahibi olmak isteyen firmaların sayısı da giderek artıyor. Bunlardan birisi de Vsenn.

Vsenn firması eski bir Nokia X ürün yöneticisi tarafından kurulmuş ve ilk ve en büyük projesinin modüler bir akıllı telefon olduğu görülüyor. Firma bununla ilgili bir web sayfası da hizmete sokmuş durumda. 

Vsenn tarafından geliştirilen modüler akıllı telefon Project Ara'ya göre biraz daha kısıtlı. Projede tasarım özelleştirmelerinin yanında kamera, batarya, işlemci ve RAM modülleri değiştirilebilecek. Project Ara ise sensörler dahil tüm bileşenlerin değiştirilmesini esas alıyor. Vsenn ayrıca modelde stok Android işletim sistemine yer verecek ve 4 yıla kadar da güncelleme garantisi sunulacak. 

Vsenn bunun yanında güvenlik konusunda da bazı vaatlerde bulunuyor. Örneğin modelde 3 katmanlı şifreleme teknolojisi kullanılırken, bir VPN ağına ücretsiz erişim ve güvenli bir bulut depolama alanı da hediye edilecek. 

Ortada bir prototip olmadığı için model neye benziyor veya ne zaman piyasaya çıkacak herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sadece 4.7 inçlik Full HD ekran olduğu bildirilmiş. Firma ne kadar ciddi bununla ilgili de herhangi bir ayrıntı mevcut değil.  

http://www.vsenn.com/ Yorum Yaz
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zgrp 5 yıl
eski bir nokia x ürün yöneticisi tarafından kurulmuş mu?
nokia x dediğimiz ürünün piyasaya çıkıp vaz geçilmesi arasında geçen süre 1 sene değil eskiden kasıt nedir acaba??? çikolatanın bile raf ömrü nokia x'den uzun
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