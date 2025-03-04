Realme 14 Pro and 14 Pro+ Avrupa'da satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatları

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Tam Boyutta Gör Realme, sene başında Çin'de tanıttığı Realme 14 Pro serisini Avrupa'da satışa sundu. Realme 14 Pro ve Pro+ isimli iki modelden oluşan seri neler sunuyor hatırlayalım.

Realme 14 Pro+ özellikleri

Realme 14 Pro+ 6.83 inç büyüklüğünde, 120 Hz AMOLED ekran ile geliyor. 1272 x 2800 piksel çözünürlüğündeki ekran 1500 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisiyle gelen telefon, 12 GB RAM ve 256 GB ile 512 GB depolama seçenekleri sunuyor.

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Realme 14 Pro Plus'ın kamera sistemi üç sensörden oluşuyor: 50 MP 1/1,56″ Sony IMX896 ana kamera, 3x yakınlaştırma yapabilen 50 MP Sony IMX882 periskop telefoto kamera ve 8MP ultra geniş açı kamera. Ön tarafta ise 32MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor. Bu kamera sistemi Realme'nin HYPERIMAGE+ görüntüleme sistemiyle çalışıyor.

Batarya tarafında, 80 W hızlı şarj destekli silikon karbon teknolojili 6000 mAh pil yer alıyor. Cihaz, kutudan Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile çıkıyor.

Realme 14 Pro özellikleri

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Realme 14 Pro ise, 6,77 büyüklüğünde Full HD+ OLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, Pro+ modelinden farklı olarak kavisli kenarlara sahip. Ayrıca, abisinden farklı olarak Gorilla Glass 7i dayanıklı cama sahip değil.

Telefonun pil kapasitesi yine 6.000 mAh iken, şarj hızı 45W ile sınırlı. Kamera tarafında ise telefoto ve geniş açı kameralar yer almıyor. Bunun yerine 50 MP ana kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Her iki model de IP69 (IPX6 ve IPX8 dahil) derecelendirmesi ve MIL-STD-810H askeri seviyede dayanıklılık özelliklerini barındırıyor.

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Realme 14 Pro+ fiyatı

Realme 14 Pro+'ın 12GB/256GB sürümü 530 euro fiyattan satışa sunuluyor. Erken sipariş verenler için ise bu fiyat 430 euroya geriliyor. 12GB/512GB varyantı ise 580 euro (ön sipariş 530 euro) fiyattan satılıyor.

Realme 14 Pro fiyatı

Realme 14 Pro ise, 12GB/256GB için 430 euro (ön sipariş 380 euro), 12GB/512GB için 480 euro (ön sipariş 430 euro) fiyattan satışa sunulmuş surumda.

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Realme 14 Pro and 14 Pro+ Avrupa'da satışa sunuldu