HMD Fusion X1 ücretsiz ebeveyn kontrolü ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Piyasada farklı ve iddialı özelliklerle gelen sayısız akıllı telefon modelinin aksine HMD Fusion X1 akıllı telefon, çocuklarını daha sıkı bir denetim altında bulundurmak isteyen ebeveynlere yönelik geliştirilmiş.

HMD Fusion X1 neler sunuyor?

HMD Fusion X1 akıllı telefon modelinde Xplora ebeveyn kontrolü ön plana çıkarılıyor. Normalde ücretli olan bu servis, konum takibi, kontrollü rehber, uygulama onayı, ekran zamanı ayarlama, hareketlilik tabanlı bildirim gibi özellikleri ücretsiz olarak sunacak.

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Bunun haricinde giriş seviyesine yakın bir akıllı telefon görünümünde. 6.56 inçlik LCD ekranda HD+ çözünürlük sunulurken 90Hz tazeleme hızı ve 600 nit pik parlaklık seviyesi yer alıyor. Telefona Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti güç verirken 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama ile seçenekler tamamlanıyor.

5000mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj ile desteklenirken 108MP ana sensör ve 50MP sabit odaklı ön kamera yer alıyor. Android 14 ile gelecek telefonda 2 büyük güncelleme ve 3 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriliyor. Arka kısımda 6 pinli bağlantı sayesinde firmanın Fusion aksesuar ekosistemi ile de uyumlu. HMD Fusion X1 ilerleyen aylarda piyasada olacak.



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