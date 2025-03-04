Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HMD Fusion X1 ücretsiz ebeveyn kontrolü ile geliyor

    HMD Fusion X1 adıyla tanıtılan yeni akıllı telefon, çocuklarının alışkanlıklarını sürekli kontrol etmek isteyen ebeveynler için özel bir yazılım ile birlikte geliyor.     
    HMD Fusion X1 Tam Boyutta Gör
    Piyasada farklı ve iddialı özelliklerle gelen sayısız akıllı telefon modelinin aksine HMD Fusion X1 akıllı telefon, çocuklarını daha sıkı bir denetim altında bulundurmak isteyen ebeveynlere yönelik geliştirilmiş. 

    HMD Fusion X1 neler sunuyor?

    HMD Fusion X1 akıllı telefon modelinde Xplora ebeveyn kontrolü ön plana çıkarılıyor. Normalde ücretli olan bu servis, konum takibi, kontrollü rehber, uygulama onayı, ekran zamanı ayarlama, hareketlilik tabanlı bildirim gibi özellikleri ücretsiz olarak sunacak. 

    Bunun haricinde giriş seviyesine yakın bir akıllı telefon görünümünde. 6.56 inçlik LCD ekranda HD+ çözünürlük sunulurken 90Hz tazeleme hızı ve 600 nit pik parlaklık seviyesi yer alıyor. Telefona Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti güç verirken 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama ile seçenekler tamamlanıyor. 

    5000mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj ile desteklenirken 108MP ana sensör ve 50MP sabit odaklı ön kamera yer alıyor. Android 14 ile gelecek telefonda 2 büyük güncelleme ve 3 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriliyor. Arka kısımda 6 pinli bağlantı sayesinde firmanın Fusion aksesuar ekosistemi ile de uyumlu. HMD Fusion X1 ilerleyen aylarda piyasada olacak. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hastayım terlemek istiyorum toppik saç tozu zararları kaloriferli soba kullanıcı yorumları utv ehliyeti ölstand prüfen ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO SPARK 9 Pro
    TECNO SPARK 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum