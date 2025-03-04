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    Tecno akıllı telefonlar için kamera sensörü duyurdu

    Tecno SpectraVision Camera adıyla geliştirilen sensör, akıllı telefonlarda gerçekçi renk üretimini en üst noktaya çıkarırken farklı piksel dizilimlerine de gerek bırakmıyor.
    Tecno SpectraVision Camera Tam Boyutta Gör
    Yıllardır akıllı telefon kameralarının daha verimli görüntü yakalaması için farklı teknolojiler geliştiren Tecno markası, bu kez sensörün kendisini geliştirdi. SpectraVision Camera adındaki sensör daha iyi renk üretimi için tasarlandı. 

    Tecno SpectraVision Camera nedir?

    Günümüzde akıllı telefon üreticileri daha iyi renk üretimi için standart RGB sensör yerine ekstra bir yeşil ya da ekstra bir sarı barındıran sensörlere yer veriyor. Tecno ise bu işlere girmeden standart bir sensör üzerinde bunu başarmış. 

    Tecno SpectraVision Camera adı verilen kamera sensörü, akıllı telefonlarda gerçeğe yakın renk üretimi amacıyla geliştirilmiş. 2MP çözünürlüğü olan 9 kanallı yardımcı sensör dahili algoritmalarla geniş bir spektrumda ışık ve zengin renk detayları üretebiliyor. 

    Tecno yeni kamera sensörünün 4 kanallı RGGB ve RYYB sensörlerinden çok daha iyi çalıştığını belirtiyor. Henüz Tecno SpectraVision Camera sensörünün hangi cihazda kullanılacağına dair bir bilgi verilmedi. 
     

    Tecno SpectraVision Camera tanıtıldı Tam Boyutta Gör

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