Honor Pad V9 global pazara çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Honor, yeni nesil tableti Pad V9'u MWC Barcelona 2025'te tanıtarak küresel pazara sundu. Çin'de satışa çıkan model artık dünya genelinde teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Güçlü donanımı, yüksek çözünürlüklü ekranı ve aksesuar desteğiyle dikkat çeken cihaz, hem eğlence hem de üretkenlik için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Pad V9, 11.5 inç büyüklüğünde Tandem OLED PaperMatte ekranla geliyor. 2800 x 1840 piksel çözünürlüğü, 144Hz yenileme hızı ve HDR Vivid desteği sayesinde canlı ve akıcı bir görüntü sunuyor. IMAX Enhanced ve TÜV Rheinland sertifikalarıyla göz sağlığını ön planda tutan cihaz, ince ve hafif tasarımıyla da kullanım konforu sağlıyor.

MediaTek Dimensity 8350 Elite işlemciden güç alan tablet, 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesiyle geliyor. Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemi, gelişmiş çoklu görev özellikleri sunarken, Smart Bluetooth Keyboard ve Magic Pencil 3 gibi aksesuarlarla uyumlu çalışarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

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Fotoğraf ve video çekimleri için Pad V9'un arka tarafında 13MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor ve 4K video kaydı yapabiliyor. Ön taraftaki 8MP kamera ise net görüntülü görüşmeler için optimize edilmiş. Sekiz hoparlörlü ses sistemiyle donatılan cihaz, etkileyici bir multimedya deneyimi sunuyor.

10.100 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan tablet, 66W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede tam doluma ulaşabiliyor. Beyaz ve gri renk seçenekleriyle sunulan Honor Pad V9, Avrupa'da yaklaşık 485 dolara, İngiltere'de ise 505 dolara satışa çıkmış durumda.

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