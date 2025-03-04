Vivo’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli ortaya çıktı

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Vivo’nun yeni akıllı telefonu Y300i, resmi duyurusu yapılmadan önce Çin Telekom’un ürün listesinde ortaya çıktı. Bu listeleme, cihazın teknik özelliklerini ve tahmini fiyatlarını gözler önüne seriyor. Henüz Vivo’dan resmi bir açıklama gelmese de, telefonun 14 Mart’ta satışa sunulması bekleniyor.

Vivo Y300i, üç farklı bellek ve depolama seçeneğiyle gelecek. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı yaklaşık 205 dolar, 12 GB RAM + 256 GB versiyonu 235 dolar, en yüksek kapasiteye sahip 12 GB RAM + 512 GB model ise 245 dolar civarında olacak. Cihaz, siyah, mavi ve titanyum renk seçenekleriyle sunulacak.

Telefonun donanım tarafında 6.68 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü bir LCD ekran dikkat çekiyor. Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisiyle güçlendirilen Y300i, 6.500 mAh kapasiteli bataryası ve 44W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım vadediyor. Kamera tarafında ise arka panelde 50 megapiksellik bir ana kamera, ön tarafta ise 5 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Ek olarak, yan tarafta konumlandırılmış bir parmak izi sensörü ve NFC desteği de mevcut.

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Vivo Y300i’nin, kısa süre önce Malezya’da tanıtılan Vivo Y39 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu düşünülüyor. İki model arasındaki en belirgin fark, ön kamerada görülüyor; Y39 5G’de 8 megapiksel olan selfie kamerası, Y300i’de 5 megapiksel olarak sunulmuş. Bununla birlikte, Y300i’nin ek olarak NFC ve IR blaster gibi özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

Vivo’nun yeni modeli, büyük bataryası ve güçlü donanımıyla dikkat çekerken, uygun fiyatıyla da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye hazırlanıyor.

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