Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli ortaya çıktı

    Akıllı telefonlara yüksek tutarlar ödemek istemeyenlerin imdadına bütçe dostu modeller yetişiyor. Bu kategorinin en ünlü isimlerinden biri olan Vivo da yakın zamanda yeni bir model daha tanıtacak.

    Vivo’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Vivo’nun yeni akıllı telefonu Y300i, resmi duyurusu yapılmadan önce Çin Telekom’un ürün listesinde ortaya çıktı. Bu listeleme, cihazın teknik özelliklerini ve tahmini fiyatlarını gözler önüne seriyor. Henüz Vivo’dan resmi bir açıklama gelmese de, telefonun 14 Mart’ta satışa sunulması bekleniyor.

    Vivo Y300i, üç farklı bellek ve depolama seçeneğiyle gelecek. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı yaklaşık 205 dolar, 12 GB RAM + 256 GB versiyonu 235 dolar, en yüksek kapasiteye sahip 12 GB RAM + 512 GB model ise 245 dolar civarında olacak. Cihaz, siyah, mavi ve titanyum renk seçenekleriyle sunulacak.

    Telefonun donanım tarafında 6.68 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü bir LCD ekran dikkat çekiyor. Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisiyle güçlendirilen Y300i, 6.500 mAh kapasiteli bataryası ve 44W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım vadediyor. Kamera tarafında ise arka panelde 50 megapiksellik bir ana kamera, ön tarafta ise 5 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Ek olarak, yan tarafta konumlandırılmış bir parmak izi sensörü ve NFC desteği de mevcut.

    Vivo Y300i’nin, kısa süre önce Malezya’da tanıtılan Vivo Y39 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu düşünülüyor. İki model arasındaki en belirgin fark, ön kamerada görülüyor; Y39 5G’de 8 megapiksel olan selfie kamerası, Y300i’de 5 megapiksel olarak sunulmuş. Bununla birlikte, Y300i’nin ek olarak NFC ve IR blaster gibi özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

    Vivo’nun yeni modeli, büyük bataryası ve güçlü donanımıyla dikkat çekerken, uygun fiyatıyla da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye hazırlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oled mi qled mi 0 20 yağ ile 5 30 yağ arasındaki fark bir kızın sevgilisi olduğunu nasıl anlarız yemek yerken kulaktan ses gelmesi kıbrıs casino yaş sınırı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V14 G4
    Lenovo V14 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum