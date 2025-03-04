Infinix, güneş panelli akıllı telefonunu sergiledi

Infinix'in SolarEnergy-Reserving olarak adlandırdığı teknoloji, Anker'in plaj şemsiyesi ve pelerin konsepti gibi perovskit güneş panellerini kullanıyor. Bu hücreler, geleneksel silikon tabanlı güneş hücrelerinden daha ince ve üretimi daha ucuz. Şirket, bu hücreleri Maximum Power Point Tracking (Maksimum Güç Noktası İzleme) adı verilen voltajı düzenlemeye yardımcı olan bir sistemle eşleştiriliyor. Buradaki amaç, ısıyı yönetirken gücü en üst düzeye çıkarmak ve telefonun güneş altında aşırı ısınmasını engellemek. Infinix, güneş panelinin saatte maksimum 2 W güç üretebildiğini belirtiyor.