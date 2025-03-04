Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Infinix, güneş panelli akıllı telefonunu sergiledi

    Infinix, Barcelona'da düzenlenen MWC 2025 fuarında, arkasında entegre güneş paneli bulunan telefon ve güneş panelli telefon kılıfını sergiledi.                 
    Infinix, güneş panelli akıllı telefonunu sergiledi Tam Boyutta Gör
    Çinli telefon üreticisi Infinix, Barcelona'da düzenlenen MWC 2025 fuarında, arkasında entegre güneş paneli bulunan bir telefon ve güneş panelli telefon kılıfını sergiledi. Konsept aşamasında bulunan modeller ile güneş enerjisinden faydalanarak telefonlara ekstra pil ömrü eklemek mümkün hale geliyor.

    2 W güç üretebiliyor

    Infinix'in SolarEnergy-Reserving olarak adlandırdığı teknoloji, Anker'in plaj şemsiyesi ve pelerin konsepti gibi perovskit güneş panellerini kullanıyor. Bu hücreler, geleneksel silikon tabanlı güneş hücrelerinden daha ince ve üretimi daha ucuz. Şirket, bu hücreleri Maximum Power Point Tracking (Maksimum Güç Noktası İzleme) adı verilen voltajı düzenlemeye yardımcı olan bir sistemle eşleştiriliyor. Buradaki amaç, ısıyı yönetirken gücü en üst düzeye çıkarmak ve telefonun güneş altında aşırı ısınmasını engellemek. Infinix, güneş panelinin saatte maksimum 2 W güç üretebildiğini belirtiyor.

    Infinix, güneş panelli akıllı telefonunu sergiledi Tam Boyutta Gör
    Şirketin tanıttığı bir diğer ürün olan güneş panelli kılıf, yan tarafında birkaç küçük temas noktası bulunan prototip bir telefonla eşleştirilmiş olarak sergilendi. Güneş altında enerji üreten kılıf, bu bağlantı noktasıyla ürettiği enerjiyi telefona aktarıyor.

    Infinix, güneş panelli akıllı telefonunu sergiledi Tam Boyutta Gör
    Infinix ayrıca, ikici nesil renk değiştirebilen E Ink ekranlı arka panele sahip telefonunu da sergiledi. Önceki versiyonda, arka panel yalnızca prize takıldığında renk değiştirebiliyordu. Şimdi ise telefonun dahili pilinden güç alarak çalışıyor ve çeşitli desenler daha fazla özelleştirilebiliyor. Örneğin, hava durumuna göre renk ve desenlerin otomatik olarak değişmesi sağlanabiliyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dinime küfreden müslüman olsa ne demek kia sportage 1.6 yakıt tüketimi yorumları 1 milyar tl ne kadar yer kaplar televizyon şömine ekran koruyucusu nasıl yapılır tata araba alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum