Infinix, güneş panelli akıllı telefonunu sergiledi

Tam Boyutta Gör Çinli telefon üreticisi Infinix, Barcelona'da düzenlenen MWC 2025 fuarında, arkasında entegre güneş paneli bulunan bir telefon ve güneş panelli telefon kılıfını sergiledi. Konsept aşamasında bulunan modeller ile güneş enerjisinden faydalanarak telefonlara ekstra pil ömrü eklemek mümkün hale geliyor.

2 W güç üretebiliyor

Infinix'in SolarEnergy-Reserving olarak adlandırdığı teknoloji, Anker'in plaj şemsiyesi ve pelerin konsepti gibi perovskit güneş panellerini kullanıyor. Bu hücreler, geleneksel silikon tabanlı güneş hücrelerinden daha ince ve üretimi daha ucuz. Şirket, bu hücreleri Maximum Power Point Tracking (Maksimum Güç Noktası İzleme) adı verilen voltajı düzenlemeye yardımcı olan bir sistemle eşleştiriliyor. Buradaki amaç, ısıyı yönetirken gücü en üst düzeye çıkarmak ve telefonun güneş altında aşırı ısınmasını engellemek. Infinix, güneş panelinin saatte maksimum 2 W güç üretebildiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin tanıttığı bir diğer ürün olan güneş panelli kılıf, yan tarafında birkaç küçük temas noktası bulunan prototip bir telefonla eşleştirilmiş olarak sergilendi. Güneş altında enerji üreten kılıf, bu bağlantı noktasıyla ürettiği enerjiyi telefona aktarıyor.

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Tam Boyutta Gör Infinix ayrıca, ikici nesil renk değiştirebilen E Ink ekranlı arka panele sahip telefonunu da sergiledi. Önceki versiyonda, arka panel yalnızca prize takıldığında renk değiştirebiliyordu. Şimdi ise telefonun dahili pilinden güç alarak çalışıyor ve çeşitli desenler daha fazla özelleştirilebiliyor. Örneğin, hava durumuna göre renk ve desenlerin otomatik olarak değişmesi sağlanabiliyor.

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