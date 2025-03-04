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    Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    OnePlus’ın eski kurucusu tarafından kurulan Nothing markası, merakla beklenen Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro modelini tanıttı. İşte Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro özellikleri ve fiyatı...
    Nothing Phone (3a) ve 3a Pro tanıtıldı: İşte fiyat ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nothing, bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro modellerini nihayet tanıttı. Nothing markasının çarpıcı tasarım dilini (3a) serisine de aktaran şirket, bu kez çok daha iddialı geliyor. İşte Nothing Phone (3a) ve 3a Pro özellikleri ve fiyatı...

    Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro neler sunuyor?

    Nothing Phone 3a ve 3a Pro, Qualcomm'un 4nm Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Her iki telefon 50W hızlı şarj özelliğine sahip bir 5.000mAh bataryadan besleniyor. Telefonların ön yüzünde ise yine benzer bir kurulum söz konusu. 6,7 inç 10-bit 120Hz AMOLED ekrana 3.000 nit parlaklık ve Panda Glass koruma eşlik ediyor. 

    Nothing Phone (3a) ve 3a Pro tanıtıldı: İşte fiyat ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    RAM ve depolama seçenekleri ise 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB olmak üzere üç farklı şekilde sunuluyor. Android 15 tabanlı Nothing OS 3.1 ile kutudan çıkacak cihaz, yine Glyph ışıklandırmasına da yer veriyor. Bu ışıklandırma, on yeni zil ve bildirim sesinin yanı sıra 15 işlev için özelleştirilebiliyor.

    Nothing Phone 3a ve 3a Pro'nun en dikkat çeken noktası ise kamera tasarımı. Nothing'in TrueLens 3.0 motoru ile desteklenen Pro model, f/1.88 diyafram açıklığıyla eşleştirilmiş OIS'li 50MP 1/1.56" boyutlarında ana sensör kullanıyor. Bunun yanında 3x optik yakınlaştırmaya sahip 50MP 1/1.95" f/2.55 periskop kamera ve 8MP ultra geniş açılı kamera konumlandırılmış. Ön yüzünde ise 50MP selfie kamerası bulunuyor.

    Nothing Phone (3a) ve 3a Pro tanıtıldı: İşte fiyat ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Standart (3a) ise, 50MP f/1.88 ana kamerayı korurken 3x periskop telefoto yerine 50MP 1/2.74" sensörlü standart 2x zoom kamerayla geliyor. Bunun yanında ise 8MP ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön kamerası ise 32MP f/2.2. Son olarak Nothing Phone 3a, IP64 korumasına sahip ve güç düğmesinin altında bir programlanabilir Essential Key ile geliyor. Ayrıca 3 büyük işletim sistemi güncellemesi ve 6 yıllık yazılım desteği alacak.

    Nothing Phone (3a) ve 3a Pro fiyatı

    Nothing Phone (3a) ve 3a Pro, Gri ve Siyah renk seçenekleriyle bugünden itibaren ön siparişe açıldı. Telefonların fiyatları ise şöyle:

    • Nothing Phone (3a) 8GB/128GB: 330 euro
    • Nothing Phone (3a) Pro 8GB/128GB: 450 euro

    Nothing Phone (3a) özellikleri

    • Ekran: 6,77 inç QHD+ 10-bit OLED, 3.000 nit, 120Hz, HDR10+, Panda Glass koruma
    • Boyutlar: 163.5 x 77.5 x 8.4 mm 201 gr
    • İşlemci: Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
    • RAM: 12GB/12GB LPDDR5X
    • Depolama: 128GB/256GB
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0 telefoto PDAF, 2x optik zoom, 8 MP, f/2.2
    • Ön Kamera: 32 MP, f/2.2
    • Batarya: 5000mAh  / 50W hızlı şarj
    • Bağlantı ve diğer: Wi-fi, Bluetooth 5.4, stereo hoparlörler
    • İşletim Sistemi: Android 15 Nothing OS 3.1

    Nothing Phone (3a) Pro özellikleri

    • Ekran: 6,77 inç QHD+ 10-bit OLED, 3.000 nit, 120Hz, HDR10+, Panda Glass koruma, Ultra HDR desteği
    • Boyutlar: 163.5 x 77.5 x 8.4 mm 211 gr
    • İşlemci: Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
    • RAM: 12GB/12GB LPDDR5X
    • Depolama: 128GB/256GB
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/2.6, 70mm (periskop telefoto), PDAF, OIS, 3x optik zoom, 8 MP, f/2.2
    • Ön Kamera: 50 MP, f/2.2
    • Batarya: 5000mAh  / 50W hızlı şarj
    • Bağlantı ve diğer: Wi-fi, Bluetooth 5.4, stereo hoparlörler
    • İşletim Sistemi: Android 15 Nothing OS 3.1
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