Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

- Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro neler sunuyor?
- Nothing Phone (3a) ve 3a Pro fiyatı
- Nothing Phone (3a) özellikleri
- Nothing Phone (3a) Pro özellikleri
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Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro neler sunuyor?
Nothing Phone 3a ve 3a Pro, Qualcomm'un 4nm Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Her iki telefon 50W hızlı şarj özelliğine sahip bir 5.000mAh bataryadan besleniyor. Telefonların ön yüzünde ise yine benzer bir kurulum söz konusu. 6,7 inç 10-bit 120Hz AMOLED ekrana 3.000 nit parlaklık ve Panda Glass koruma eşlik ediyor.
Nothing Phone 3a ve 3a Pro'nun en dikkat çeken noktası ise kamera tasarımı. Nothing'in TrueLens 3.0 motoru ile desteklenen Pro model, f/1.88 diyafram açıklığıyla eşleştirilmiş OIS'li 50MP 1/1.56" boyutlarında ana sensör kullanıyor. Bunun yanında 3x optik yakınlaştırmaya sahip 50MP 1/1.95" f/2.55 periskop kamera ve 8MP ultra geniş açılı kamera konumlandırılmış. Ön yüzünde ise 50MP selfie kamerası bulunuyor.
Nothing Phone (3a) ve 3a Pro fiyatı
Nothing Phone (3a) ve 3a Pro, Gri ve Siyah renk seçenekleriyle bugünden itibaren ön siparişe açıldı. Telefonların fiyatları ise şöyle:
- Nothing Phone (3a) 8GB/128GB: 330 euro
- Nothing Phone (3a) Pro 8GB/128GB: 450 euro
Nothing Phone (3a) özellikleri
- Ekran: 6,77 inç QHD+ 10-bit OLED, 3.000 nit, 120Hz, HDR10+, Panda Glass koruma
- Boyutlar: 163.5 x 77.5 x 8.4 mm 201 gr
- İşlemci: Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
- RAM: 12GB/12GB LPDDR5X
- Depolama: 128GB/256GB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0 telefoto PDAF, 2x optik zoom, 8 MP, f/2.2
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.2
- Batarya: 5000mAh / 50W hızlı şarj
- Bağlantı ve diğer: Wi-fi, Bluetooth 5.4, stereo hoparlörler
- İşletim Sistemi: Android 15 Nothing OS 3.1
Nothing Phone (3a) Pro özellikleri
- Ekran: 6,77 inç QHD+ 10-bit OLED, 3.000 nit, 120Hz, HDR10+, Panda Glass koruma, Ultra HDR desteği
- Boyutlar: 163.5 x 77.5 x 8.4 mm 211 gr
- İşlemci: Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
- RAM: 12GB/12GB LPDDR5X
- Depolama: 128GB/256GB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/2.6, 70mm (periskop telefoto), PDAF, OIS, 3x optik zoom, 8 MP, f/2.2
- Ön Kamera: 50 MP, f/2.2
- Batarya: 5000mAh / 50W hızlı şarj
- Bağlantı ve diğer: Wi-fi, Bluetooth 5.4, stereo hoparlörler
- İşletim Sistemi: Android 15 Nothing OS 3.1
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