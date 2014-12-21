BitDefender, Akıllı saatlerin 1 saniye içinde hacklenebileceğini kanıtladı

Giyilebilir teknolojiler her gün farklı sektörlerde karşımıza çıkmaya, hayatımıza dahil olmaya devam ediyor. Peki bu teknolojiler ne kadar güvenli? Sanal ortamda güvenlik çözümleri sunan BitDefender firması akıllı telefonlar ile akıllı saatler arasındaki veri bağlantısını kesmenin ne kadar kolay olduğunu gösterdi. İki cihaz arasındaki bağlantıyı bu derecede zayıf bırakan durum ise 6 haneli Bluetooth eşleştirme kodu kullanılıyor olması.

Akıllı saat sektöründeki yükselme bazı tehditleri de beraberinde getiriyor gibi gözüküyor. BitDefender firması da bu tehdite dikkat çekmek için bir video yayınladı. Yayınlanan videoda örnek olarak Andropid 5.0 Lolipop sürümü kullanan bir Nexus 4 cihazı ile LG G Watch akıllı saatin kullanıldığını görüyoruz. Fakat şirket bu güvenlik açığının bu cihazlara özel olmadığını ve bir çok cihazda aynı şekilde bulunduğunu belirtiyor.

Videoda internetten indirilen açık kaynak kodlu bir hack aracı ile çok kısa sürede güvenliğin aşılabildiği gösteriliyor. Akıllı saate gelen mesajın içeriği de program sayesinde izlenebiliyor. Asıl dikkat çekilen nokta ise kullanılan 6 haneli güvenlik kodu. Bu kodu basit bir bilgisayar programının 0.2 saniye içerisinde bulabileceğinin altı çizilmiş ve Bluetooth cihazlar arasında eşleşme için daha karmaşık kodlar kullanılması gerekildiği belirtiliyor.



