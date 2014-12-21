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BitDefender, Akıllı saatlerin 1 saniye içinde hacklenebileceğini kanıtladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,9b
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Anti Virus
Oğuz Avcı
Editör
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Giyilebilir teknolojiler her gün farklı sektörlerde karşımıza çıkmaya, hayatımıza dahil olmaya devam ediyor. Peki bu teknolojiler ne kadar güvenli? Sanal ortamda güvenlik çözümleri sunan BitDefender firması akıllı telefonlar ile akıllı saatler arasındaki veri bağlantısını kesmenin ne kadar kolay olduğunu gösterdi.  İki cihaz arasındaki bağlantıyı bu derecede zayıf bırakan durum ise  6 haneli Bluetooth eşleştirme kodu kullanılıyor olması.
Akıllı saat sektöründeki yükselme bazı tehditleri de beraberinde getiriyor gibi gözüküyor. BitDefender firması da bu tehdite dikkat çekmek için bir video yayınladı. Yayınlanan videoda örnek olarak Andropid 5.0 Lolipop sürümü kullanan bir Nexus 4 cihazı ile LG G Watch akıllı saatin kullanıldığını görüyoruz. Fakat şirket bu güvenlik açığının bu cihazlara özel olmadığını ve bir çok cihazda aynı şekilde bulunduğunu belirtiyor.
Videoda internetten indirilen açık kaynak kodlu bir hack aracı ile çok kısa sürede güvenliğin aşılabildiği gösteriliyor.  Akıllı saate gelen mesajın içeriği de program sayesinde izlenebiliyor. Asıl dikkat çekilen nokta ise kullanılan 6 haneli güvenlik kodu. Bu kodu basit bir bilgisayar programının 0.2 saniye içerisinde bulabileceğinin altı çizilmiş ve Bluetooth cihazlar arasında eşleşme için daha karmaşık kodlar kullanılması gerekildiği belirtiliyor. 


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sevketkral 3 yıl
antivirüs programların yazılım satabilmesi için virüslerin her cihazı etkileyebilmesi lazım.
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oknnrcn 4 yıl
BitDefender bence güzel bir antivirüs. özellikle total security. piyasada 12-ile 15 lira asasında kampanya ile satan e-ticaret siteleri mevcut. fiyat performans bence başarılı. tabi ki eset ve kaspersky tercih edilen lider markalar ama bende bitdefender da denemeye değer.
saygılar.
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umut_baris 4 yıl oknnrcn
oknnrcn

BitDefender bence güzel bir antivirüs. özellikle total security. piyasada 12-ile 15 lira asasında kampanya ile satan e-ticaret siteleri mevcut. fiyat performans bence başarılı. tabi ki eset ve kaspersky tercih edilen lider markalar ama bende bitdefender da denemeye değer.

saygılar.

Sistemi yormaktan başka işi yok.

O kadar ucuza kıyamet gibi lisans dağıtmasının amacı bence başka.

Tipik Advanced System Care olayı diyorum ben buna.

ASC güya ücretli ama deli gibi 1 yıllık lisans dağıtıyor? Ne iş?
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EgehanTokulİzmir 4 yıl
Saçma Bir Haber
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black_flood 4 yıl
Türkiyede kırılamaz diye bir taraflarını yırtanların aksine ssl bile kırılırken 36 değil 1 katrilyon haneli şifre olsa hikaye. adamlar benzin pompalarını barajların sistemlerini koskoca FBI ayrıca banka güvenlik sistemlerini kendi eğlenceleri için kullanabilirken akıllı saati hacklese ne olur hacklemese ne olur en fazla yanlış zamanda yanlış yerde bulunurum.
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DH Misafiri 4 yıl
aklı başında kimse o saçma programları kurmaz... iSheeplere malzeme vermeyin cahil userslar...
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Ink 4 yıl
önerdiğini virüs koruma yazılımı var mı
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ditaenkel 4 yıl
Kaspersky Anti-Virus 2015 bitdefenderdan 10 gömlek üstün antivirüstür. Adamlar en iyi antivirüs testlerinden ilk sırada çıktılar. Virüsleri Ruslar çıkartıyor yine Ruslar temizliyor.. Kısır döngü içindeyiz.
Kaynak İngilizce ama Çeviriden oku az buçuk anlarsın. Kaspersky bu boru değil.
bestantivirussoftware2015.images2015.com/...
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sorix 4 yıl
bumu hacklediği adam bilgisayara bağlantı yapmış winhex le rem üzerinden pin şifresini almış sıkıysa telefonu bilgisayara bağlamasında öyle alsın şifresini bunu herkes yapar
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Stumaster 4 yıl
Telefon nereye bağlı acaba? Ayrıca nasıl bir sistemleri varda 6 haneyi 0.2 saniyede şifreyi alabiliyor acaba?Bitdefender her şeye laf ediyor ama sadece laf etmek için ediyor.
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ø 4 yıl
Neyini hackleyecekler acaba. Akıllı saat hacklense ne olur.
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dreamblue35 4 yıl ø
Hocam o işin başka yönleri de var çamaşır makinesi buzdolabı ve ev güvenlik sistemleri ileriki zamanlarda Android ve buna bağlı uygulamaları kullanan cihazlardan oluşabilir bunların iletişimi şu an için 3 şekilde gerçekleşiyor bluetooth Wifi ve baz istasyonu sinyalleri güvenlik açığı her zaman endişe edilmesi gereken bir durumdur saatle sınırlı tutmayalım olayı
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gcb1903 4 yıl
Hack yapacak adamı engelleyemezsin.
Kaspersky bizzat kendi hack yedi ya unuttunuz mu?
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vbalikci 4 yıl
Arkadaki dünya haritası harika olmuş ya..
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