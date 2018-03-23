Bitcoin'de düşüş ne kadar sürecek? | Kripto Para Günlüğü Bölüm:1

Genel Yayın Yönetmeni
Kripto Para danışmanı ve Eğitmeni Onur Gözüpek ile birlikte bundan sonra her hafta Kripto Para dünyasının nabzını tutan Kripto Para Günlüğü isimli program ile karşınızda olacağız.
Kripto Para Günlüğü ilk bölümü ile karşınızda. BTCTurk sponsorluğunda hazırladığımız programımızda Kripto Para Danışmanı ve Eğitmeni Onur Gözüpek ile birlikte her hafta Kripto Para dünyasındaki gelişmeleri yorumlayacağız.
Bu hafta yerli kripto para girişimleri NexPara ve TCcoin'de yaşanan gelişmeler yanında Bitcoin'deki sert düşüşü ele alıyor haftanın diğer öne çıkan gelişmelerini değerlendiriyoruz.
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belkide tamamen elveda diyeceğiz...
Blockchain, ponzi, scam şu bu hiçbiri umrumda değil...Ama bildiğim birşey var ki hiçbir yatırım aracı da bu kadar bereketli değil...
hale bak, ABD'nin seni sömürmesinden çok memnunsan direk git ABD'ye orda rahat rahat sömürül
Zerre bilgisi olmadan fikir yapıyorlar, çıldırıyorsun
hadi len borsa mı bu, nasıl tahmin edebileceksin, hangi istatiklere göre konuşuyorlar diyordum ama şu seviyeleri gördükten sonra artık, sırf bunlar olacak mı diye bile takip ederim ki..
ben ne zaman yatırım yaparım. 5k altı biraz, özellikle 3k'da yatırım hesabımın %20'sini gömerek biraz bokunu çıkarabilirim.
kaynak olması açısından bir link verelim. aralık sonunda bunu söyleyenlerden biri...
cnbc.com/...
Sanirim hala Blokchain hakkinda bilgi edinmemissin.Size yatirin diyen yok zaten, ciftlikbank karsilastirmasi cok komik sadece. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi herkes. Parada fantezi altiüstü bir kagit parcasi
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