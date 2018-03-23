Bitcoin'de düşüş ne kadar sürecek? | Kripto Para Günlüğü Bölüm:1

Kripto Para danışmanı ve Eğitmeni Onur Gözüpek ile birlikte bundan sonra her hafta Kripto Para dünyasının nabzını tutan Kripto Para Günlüğü isimli program ile karşınızda olacağız.

Kripto Para Günlüğü ilk bölümü ile karşınızda. BTCTurk sponsorluğunda hazırladığımız programımızda Kripto Para Danışmanı ve Eğitmeni Onur Gözüpek ile birlikte her hafta Kripto Para dünyasındaki gelişmeleri yorumlayacağız.

Bu hafta yerli kripto para girişimleri NexPara ve TCcoin'de yaşanan gelişmeler yanında Bitcoin'deki sert düşüşü ele alıyor haftanın diğer öne çıkan gelişmelerini değerlendiriyoruz.