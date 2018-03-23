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Bitcoin'de düşüş ne kadar sürecek? | Kripto Para Günlüğü Bölüm:1

1 yıl
5b
1
kripto para
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kripto Para danışmanı ve Eğitmeni Onur Gözüpek ile birlikte bundan sonra her hafta Kripto Para dünyasının nabzını tutan Kripto Para Günlüğü isimli program ile karşınızda olacağız.
Kripto Para Günlüğü ilk bölümü ile karşınızda. BTCTurk sponsorluğunda hazırladığımız programımızda Kripto Para Danışmanı ve Eğitmeni Onur Gözüpek ile birlikte her hafta Kripto Para dünyasındaki gelişmeleri yorumlayacağız.
Bu hafta yerli kripto para girişimleri NexPara ve TCcoin'de yaşanan gelişmeler yanında Bitcoin'deki sert düşüşü ele alıyor haftanın diğer öne çıkan gelişmelerini değerlendiriyoruz. 

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itachi237 1 yıl en beğenilen
hangi ara danışman eğitmen oldun. bazı insanlar böyle sökük çoraptan çıkar gibi çıkıveriyor ortaya.
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Portraitclub 1 yıl
İnşallah batar bu saçmalık
1 Yanıt Yanıtla +10
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Peregrino 1 yıl
danışman eğitmen profesör ordinaryus doktor Onur Gözüpek
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1 Avatar
BAYOKAN84 1 yıl
3 gün önce düşen trend kırıldı...Bu noktadan sonra ekstrem bi durum olmazsa günlük geri çekilmeler olsa da yukarı gidecek...Çok sürmeden 4 haneli rakamlara
belkide tamamen elveda diyeceğiz...
Blockchain, ponzi, scam şu bu hiçbiri umrumda değil...Ama bildiğim birşey var ki hiçbir yatırım aracı da bu kadar bereketli değil...
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ByBaterist 1 yıl
alsak düşüyo, satsak yükseliyo.

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Behnanbalaban 1 yıl
buna batsın diyen bilgisizler, doları basan ABD'nin küresel ekonomiyi nasıl kontrol ettğini unutmuş
hale bak, ABD'nin seni sömürmesinden çok memnunsan direk git ABD'ye orda rahat rahat sömürül
Zerre bilgisi olmadan fikir yapıyorlar, çıldırıyorsun
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35plt35 1 yıl
Benim tahminim $1000 olacak.
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Deli333 1 yıl
iyi de nakit parayla para aklmak vs kripto parayla para aklamak? hangisi daha kolay? savunucam diye saçmalıyorsunuz
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Snac Twingum 1 yıl
16k'larda olduğu zaman uluslararası piyasada peşpeşe 5k'ya inebileceği sonra yine 40k'ya kadar yürüyebileceği konuşuluyordu.
hadi len borsa mı bu, nasıl tahmin edebileceksin, hangi istatiklere göre konuşuyorlar diyordum ama şu seviyeleri gördükten sonra artık, sırf bunlar olacak mı diye bile takip ederim ki..
ben ne zaman yatırım yaparım. 5k altı biraz, özellikle 3k'da yatırım hesabımın %20'sini gömerek biraz bokunu çıkarabilirim.

kaynak olması açısından bir link verelim. aralık sonunda bunu söyleyenlerden biri...
cnbc.com/...
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geng 1 yıl
Arkadaslar bu Bitcoinler ya cok guzel kazandiracak ya da patlayacak, arasi yok bana gore.
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_turbo_ 1 yıl Rajeesh




Sanirim hala Blokchain hakkinda bilgi edinmemissin.Size yatirin diyen yok zaten, ciftlikbank karsilastirmasi cok komik sadece. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi herkes. Parada fantezi altiüstü bir kagit parcasi
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smart1978 1 yıl
TIRT
Version 2.1
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kelepiradam 1 yıl
Blockchain nanesini hale bir meta olarak kullanmaya devam ettikçe bu dünya keriz.avi filmi daha çok uzar. Blockchain meta değildir. Kompleks ve sadakata dayalı problemlerin çözümü için distributed bir sistem olabilir ancak meta olmamalıdır. Üzerinden para kazanılamamalıdır. Bu kadar basit. Şu protein katlayıcılar ve uzaylı arayanlar bu işe girerlerdi yıllar evvelden çok çok çok daha zengin de olurlardı ama yok böyle bir saçmalık artık.
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