BlackBerry 10, operatör testlerine başladı





RIM'in CEO'su Thorsten Heins BlackBerry 10'un şirketin operatör ortaklarıyla test sürecine başladığını açıkladı.





Heins açıklamasında daha öncede belirtildiği gibi 2013'ün ilk çeyreğine dikkat çekerken, geçtiğimiz hafta elliden fazla operatörle BlackBerry 10'un testlerine başladıkları belirtti.

Yapılan bu testlerin BlackBerry 10'un 2013'ün ilk çeyreğinde yayınlanabilmesi için önemli bir adım olduğunu belirten CEO, test sürecinin bir kaç ay daha devam edeceğini ve test aşamasına katılan operatörlerin sayısının arttırılacağını da dile getirdi.





RIM'ın bel bağladığı işletim sistemi BlackBerry 10 üzerindeki çalışmalarda oldukça hassas davrandığı bir gerçek. Ayrıca, geliştiricilerin BlackBerry 10 hakkındaki düşüncelerinin olumlu yönde olması işletim sisteminin geleceği açısından umut vaat ediyor. Ancak, son sözü söyleyecek olan kullanıcıların BlackBerry 10'u nasıl karşılayacaklarını 2013'ün ilk çeyreği itibariyle göreceğiz.

http://www.reuters.com/article/2012/10/31/us-rim-blackberry-idUSBRE89U1EE20121031