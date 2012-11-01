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BlackBerry 10, operatör testlerine başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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RIM'in CEO'su Thorsten Heins BlackBerry 10'un şirketin operatör ortaklarıyla test sürecine başladığını açıkladı.

Heins açıklamasında daha öncede belirtildiği gibi 2013'ün ilk çeyreğine dikkat çekerken, geçtiğimiz hafta elliden fazla operatörle BlackBerry 10'un testlerine başladıkları belirtti.
Yapılan bu testlerin BlackBerry 10'un 2013'ün ilk çeyreğinde yayınlanabilmesi için önemli bir adım olduğunu belirten CEO, test sürecinin bir kaç ay daha devam edeceğini ve test aşamasına katılan operatörlerin sayısının arttırılacağını da dile getirdi. 

RIM'ın bel bağladığı işletim sistemi BlackBerry 10 üzerindeki çalışmalarda oldukça hassas davrandığı bir gerçek. Ayrıca, geliştiricilerin BlackBerry 10 hakkındaki düşüncelerinin olumlu yönde olması işletim sisteminin geleceği açısından umut vaat ediyor. Ancak, son sözü söyleyecek olan kullanıcıların BlackBerry 10'u nasıl karşılayacaklarını 2013'ün ilk çeyreği itibariyle göreceğiz.

http://www.reuters.com/article/2012/10/31/us-rim-blackberry-idUSBRE89U1EE20121031 Yorum Yaz
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uachony indispensable 7 yıl
Sonunda BB'den istediğim çıkış . Cok ısterdım almayı ama cıdden fıyatı maasımın ıkı katıdır
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redbloodedman 7 yıl
seni tanımak güzeldi blackberry
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EstrEmO 7 yıl
Şu bis ve bes gibi saçmalıklarla uğraşmak yerine daha fresh bir sistem sunsa belki bir şey yapabilir. Bu zamanda ekstra olmayan bir özellik için kim para verir.
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nurettinaz 7 yıl
BB oldum olası çok severim ama sen klavyeli telefon pazarının devi iken iş dğnyası gözğ kapalı seni seçerken senin gidip teenageleri hedef alman ve bu hatanda diretmende beni kahretti walla
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gokooo 7 yıl
Yine ikide bir donmasın da
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FlyingUnderpants 7 yıl
RIP BB
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BarGoS 7 yıl
bb nin testten kasıtı bis ve bes alt yapısı ile alakalı.cihazın oyun testinden bahsetmiyor yani.
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lyridder 7 yıl
Unutulmaya yüz tutmuştu, rekabeti hızlandırabilir umarım.
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its full speed or nothing 7 yıl
hala benim gibi blackberry tercih eden insanlar için harika
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BERK BEY 7 yıl its full speed or nothing
viciouss
hala benim gibi blackberry tercih eden insanlar için harika

Bb candir
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El_domingo 7 yıl
acaba minumum donanım gereksinimleri nedir...??geriye uyumlulugunu merak ediyorum...
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