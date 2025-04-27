Fotoğraf düzenleme programı önerisi için en iyi fotoğraf düzenleyiciler (2025)

Fotoğraf düzenleme programları, telefonla veya fotoğraf makinesi ile çektiğiniz resimleri halihazırda olduğundan daha da muhteşem hale getirmenize yardımcı olur. Fotoğraf düzenleyiciler, yazı ekleme, arka planı silme, renkleri değiştirme, efekt & filtre uygulama, kırmızı göz düzeltme, rötuş ve fazlası gibi hemen her şey için kullanışlıdırlar. Peki, en iyi fotoğraf düzenleyici program hangisi? Çoğu kişi Photoshop diyecektir ancak Photoshop mobilde de gelişmiş resim düzenleme işlemleri için abonelik gerektirir. Peki, Photoshop programları ücretsiz olarak neleri önerirsiniz sorusunu duyar gibiyiz. Mobil ve PC için en iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme programı öneri listesi burada.

Bu rehber yazıda photo editleme işini kolaylaştıran en iyi uygulamalara yer verdik. Windows PC ve Mac kullanıcıları için Photoshop gibi ücretsiz programları listeledik. Ayrıca Android telefon ve iPhone’larda kullanılan en iyi fotoğraf düzenleyicilere yer verdik.

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En iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme programı önerileri