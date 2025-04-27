Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fotoğraf düzenleme programı önerisi için en iyi fotoğraf düzenleyiciler (2025)

    Mobil ve PC'de photo editleme için en iyi fotoğraf düzenleyici programları mı arıyorsunuz? İşte Photoshop kadar kaliteli ve ücretsiz 10 fotoğraf düzenleme programı:

    Fotoğraf düzenleme programları, telefonla veya fotoğraf makinesi ile çektiğiniz resimleri halihazırda olduğundan daha da muhteşem hale getirmenize yardımcı olur. Fotoğraf düzenleyiciler, yazı ekleme, arka planı silme, renkleri değiştirme, efekt & filtre uygulama, kırmızı göz düzeltme, rötuş ve fazlası gibi hemen her şey için kullanışlıdırlar. Peki, en iyi fotoğraf düzenleyici program hangisi? Çoğu kişi Photoshop diyecektir ancak Photoshop mobilde de gelişmiş resim düzenleme işlemleri için abonelik gerektirir. Peki, Photoshop programları ücretsiz olarak neleri önerirsiniz sorusunu duyar gibiyiz. Mobil ve PC için en iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme programı öneri listesi burada.

    En iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme programları 🎨

    ücretsiz fotoğraf düzenleyici programlar Tam Boyutta Gör
    En iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları yalnızca profesyoneller için değil ve sadece bilgisayarlarda yok. En iyi telefonlar artık temel ve orta düzeyde fotoğraf düzenlemeyi kolayca halledebiliyor; hızlıca düzenleyip sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz. En iyi resim düzenleme programları sezgisel ve kullanımı kolay ancak çok çeşitli etkili araçlar sunuyorlar ve fotoğrafları paylaşmayı da kolaylaştırıyorlar. Photoshop, en bilindik program olsa da Photoshop gibi ücretsiz programlar var. İşte mobil ve PC için en iyi 10 fotoğraf düzenleme programı:
    • GIMP
    • Canva
    • PhotoScape X
    • Pixlr
    • Fotor
    • Adobe Photoshop Express
    • Snapseed
    • PhotoRoom
    • YouCam Perfect
    • PicsArt

    1️⃣ GIMP (Windows, macOS, Linux)

    fotoğraf düzenleme programı ücretsiz gimp Tam Boyutta Gör
    GIMP, PC için en iyi fotoğraf düzenleme programı. Photoshop gibi premium yazılımlarda bulabileceğiniz türden görüntü iyileştirme araçlarıyla dolu ve güncellemelerle yenileri ekleniyor. Katmanlar, maskeler, eğriler ve düzeyler gibi araçlar içeriyor. Mükemmel klon damgası ve iyileştirme araçlarıyla kusurları kolayca ortadan kaldırabilir, özel fırçalar oluşturabilir, perspektif değişiklikleri uygulayabilir ve akıllı seçim araçlarıyla izole alanlara değişiklikler uygulayabilirsiniz. Açık kaynaklı ücretsiz fotoğraf düzenleyici GIMP, Photoshop eklentilerini de destekliyor.

    2️⃣ Canva (Windows, Mac, Android, iOS, Online)

    online fotoğraf düzenleme programı canva Tam Boyutta Gör
    Canva, ücretsiz online fotoğraf düzenleme programı. Canva, en sevdiğiniz fotoğrafları kartlara, posterlere, davetiyelere ve sosyal medya gönderilerine dönüştürmek için ideal ücretsiz fotoğraf düzenleyici. Canva'nın ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki versiyonu var ancak ücretsiz sürümü ev kullanıcıları için oldukça yeterli. E-posta adresinizle kaydolarak 1 GB ücretsiz bulut depolama alanı, kullanabileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz 8.000 şablon ve çalışmalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olacak iki klasör elde edersiniz. Canva’da klon fırçaları ve akıllı seçiciler gibi gelişmiş araçlar yok. Ancak renk tonları, vinyet efekti, keskinleştirme, parlaklık, doygunluk, kontrast ayarlama ve çok daha fazlası için kullanışlı araçlara sahip.

    3️⃣ PhotoScape X (Windows, Mac)

    ücretsiz resim düzenleme programı photoscape Tam Boyutta Gör
    PhotoScape, Photoshop gibi ücretsiz programlara en iyi örneklerden biri. PhotoScape X, özellikle RAW formatlı fotoğraf çekenler için profesyonel kalitede resim düzenleme programı. Özellikler ve arayüz açısından Adobe Photoshop ve Lightroom'un mükemmel bir karışımı. Fotoğrafları görüntüleme, tek bir fotoğrafı düzenleme, bir grup fotoğrafı düzenleme, baskı için optimize etme, arka planı kaldırma ve hatta kolayca GIF oluşturma arasında geçiş yapmak oldukça kolay. Fotoğraflarınıza grafik, çıkartma ve yazı ekleyebilmenize rağmen, PhotoScape X'in güçlü yönleri hızlı ve güçlü RAW fotoğraf araçlarında yatıyor. Bu fotoğraf düzenleyici ile renk düzeltme, kırpma, renk sapmalarını giderme, cilt rötuşu, gürültü azaltma ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

    4️⃣ Pixlr (Windows, Mac, Android, iOS, Online)

    ücretsiz online fotoğraf düzenleyici pixlr Tam Boyutta Gör
    Pixlr X, popüler online fotoğraf düzenleme programları arasında. Photoshop Express'i anımsatan arayüz, koyu ve açık renk şemaları seçeneğiyle şık ve iyi tasarlanmış. Pixlr X ile renkler ve doygunlukta ince değişiklikler yapabilir, görüntüleri keskinleştirebilir ve bulanıklaştırabilir, vinyet efektleri ve çerçeveler uygulayabilir ve birden fazla fotoğrafı birleştirebilirsiniz. Ayrıca, birçok ücretsiz çevrimiçi fotoğraf düzenleyicide bulamayacağınız gelişmiş bir özellik olan katmanlar için destek ve boyama ve çizim için bir dizi araç mevcut.

    5️⃣ Fotor (Windows, Mac, Android, iOS, Online)

    yapay zeka fotoğraf düzenleme programı fotor Tam Boyutta Gör
    Fotor, programsız fotoğraf düzenleme için en iyi seçeneklerden biri. Fotoğraftaki yazıları kaldırma, arka plan silme ve değiştirme, üretken yapay zekayla fotoğrafı tamamlama, ölçekleme, keskinleştirme, cilt lekesi kaldırma, makyaj ve filtreler gibi birçok araç içeriyor. Gerçekçi görünümlü fotoğraflar ve video klipler oluşturmak için metinden görüntüye komutları da kullanabilirsiniz.

    6️⃣ Adobe Photoshop Express (Android, iOS, Windows, Mac)

    en iyi mobil fotoğraf düzenleme uygulaması photoshop express Tam Boyutta Gör
    Adobe Photoshop Express, en iyi mobil fotoğraf düzenleme uygulaması. Fotoğrafı çekmeden önce veya çektikten sonra maske, efekt ve düzeltmeler uygulamak için Adobe Sensei AI’ı kullanıyor. Lensler adı verilen filtreleri canlı renkler, aydınlatma seçenekleri ve hatta kayan yıldızlar gibi animasyonlu öğeler sunuyor. Netlik, keskinleştirme, bulanıklığı giderme, vinyet efekti, leke giderici, kırmızı göz düzeltme dahil çok fazla araç var.

    7️⃣ Snapseed (Android, iOS)

    ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması snapseed Tam Boyutta Gör
    Snapseed, Google’ın mobil fotoğraf düzenleme programı. Çok sade, anlaşılır ve reklamsız arayüze sahip. Fotoğrafı ayarlama, eğriler, HDR filtre, siyah ve beyaz, çerçeve ve daha saymakla bitmeyecek araç mevcut. Bir aracı seçtikten sonra sola veya sağa kaydırarak resim üzerinde düzenleme yapabiliyorsunuz. Dikey kaydırma, aracın çeşitli ayarlarını değiştiriyor. Fotoğrafa dokunup basılı tutarak düzenlenmiş ve orijinal halini görebiliyorsunuz.

    8️⃣ PhotoRoom (Windows, Mac, Online, Android, iOS)

    resim düzenleme uygulaması photoroom Tam Boyutta Gör
    PhotoRoom, ücretsiz resmi düzenleme uygulamaları arasında. Dünyanın en popüler yapay zeka fotoğraf düzenleyici programı olarak adlandırılan PhotoRoom'un ücretsiz sürümü çok sınırlı özelliklere sahip ama bir fotoğraftaki arka planı veya belirli nesneleri kaldırmada harika iş çıkartıyor. Bu temel özelliklere ek olarak, fotoğraflarınıza yazı eklemenizi ve çok sayıda başka öğe aktarmanızı sağlıyor. Bunlara şekiller, grafikler, logolar, diğer resimler, aksesuarlar, afişler ve daha fazlası dahil. Layer desteği bunların hepsini yönetmeyi kolaylaştırıyor ancak ne yazık ki bu kategorilerde yalnızca birkaç öğe ücretsiz.

    9️⃣ YouCam Perfect (Android, iOS)

    mobil fotoğraf düzenleyici youcam perfect Tam Boyutta Gör
    YouCam Perfect, ücretsiz mobil fotoğraf düzenleyici. Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme ve güzelleştirme araçlarıyla donatılmış en iyi ücretsiz fotoğraf düzenleyicilerinden biri. iPhone veya Android'de çok çeşitli efektler, animasyonlar, kolajlar ve daha fazlasıyla fotoğraf düzenlemenize olanak tanıyor. Ayrıca, istenmeyen nesneleri zahmetsizce kaldırmanıza, arka planınızı saniyeler içinde değiştirmenize veya gökyüzünü değiştirmenizi sağlayan yapay zeka nesne silme gibi gelişmiş araçları destekliyor. Yüzünüzü rötuşlamak veya vücut şeklinizi düzenlemek istiyorsanız, YouCam Perfect çeşitli yüz düzenleme araçları da sunuyor.

    🔟 PicsArt (Windows, Mac, Online, Android, iOS)

    resim düzenleyici uygulama picsart Tam Boyutta Gör
    PicsArt, Android telefon ve iPhone’lara en çok indirilen resim düzenleyici uygulama. Fotoğraflarınızı çekmeden önce filtreler, efektler ve katmanlar uygulayabilirsiniz. Efekt menüsünü kullanarak fotoğrafları hızlıca kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir, döndürebilir ve iyileştirebilirsiniz veya tek dokunuşla dramatik fotoğraflar oluşturabilirsiniz. Silgi aracıyla fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırabilir, trend filtrelerle fotoğraflarınızı daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

    Bu rehber yazıda photo editleme işini kolaylaştıran en iyi uygulamalara yer verdik. Windows PC ve Mac kullanıcıları için Photoshop gibi ücretsiz programları listeledik. Ayrıca Android telefon ve iPhone’larda kullanılan en iyi fotoğraf düzenleyicilere yer verdik.

    En İyi Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Programları: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 48567

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Profil resmi
    gun 1 gün önce

    Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor yağına benzin karışması 70 obp kaç bin geri atar bosch maxx wfl 1610 program süreleri 9. seviye belediye binası köy düzeni paranın bereketini kaçıran şeyler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER AG15-51P-51XY
    ACER AG15-51P-51XY
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum