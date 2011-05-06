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BlackBerry PlayBook'un 10-inç boyutundaki modeli yıl sona ermeden önce çıkabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sahip olduğu bazı önemli eksiklere rağmen güçlü donanımı, gelişmiş video özellikleri, Flash desteği sunan tarayıcısı ve sınıfının en başarılı çoklu uygulama desteği olarak gösterilen gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken BlackBerry Playbook henüz pek çok ülkede satışa sunulmamışken, RIM'in ürün gamına yeni tabletler ekleyeceği iddiası tartışılmaya başlandı.

Amerika'da satışa sunulan 7-inç boyutundaki mevcut modelden farklı olarak ikinci modelde 10-inç boyutunda ekrana yer verileceği belirtiliyor. Ekran büyüklüğüne ek olarak donanım özellikleri açısından da bir takım farklılıklar içermesi beklenen yeni tablet, mevcut model ile lanse edilen QNX tabanlı yeni tablet işletim sisteminin güncellenmiş versiyonuyla gelecek.

BlackBerry Messenger, elektronik posta istemcisi ve daha fazla sayıda yeni özellik içermesi beklenen işletim sistemi güncellenmesinin aynı zamanda genel kullanıma yönelik çeşitli geliştirmeler sunması da beklenebilir. Ekran boyutu itibariyle doğrudan iPad'e raki olacak yeni BlackBerry PlayBook'un lansman tarihi bilinmese de son çeyrekte çıkması bekleniyor.


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BarGoS 8 yıl
bu güzel haber
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