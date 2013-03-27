BlackBerry Z10 video inceleme "En yeni BlackBerry test masamızda"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Bir yildir fiyati dusmedi bunun
FedEx
kamupanya da 700 tlden satılmış websibir de de 870 e kampanya vardı bir ara. takip etmek lazım. o fiyatlara bulunmaz bir nimet..
|Slm; yurtdışından bu telefonu pasaporta işletme masrafları dahil 930 liraya alabiliyorum. Lakin burada Z30 modelide satışta ve fiyatı 499 Euro. Pasaporta işletme masrafı ile beraber 1500 lira civarında oluyor. Z30 henüz Türkiyede satışta olmadığından fiyat konusunda buradan mı yoksa Türkiyeden mi alsam emin olamadım. Z10 mu alayım (fiyatı çok makul), yoksa Z30 mu?
|bb mi kaldı ya kim upluyo böle konuları
|Bence tasarımı kötü fakat kendisi süper telefonun.
|Arkadaşlar Nokia Lumia 820 - ve Sony Experia Z gibi telefonların fiyat - donanım açısından çok daha üstün olduğunu belirtmek isterim. Bence bu telefonun fiyat aralığı 999-1200 Tl arası olsa düşünülebilrdi. Blackberry efsanesi ykıldı artık.. pek çok firma pek çok özellikli ürünü piyasaya sürdü, sadece isim olmak yetmiyor bence artık. Blackberry playbook kullanıyorum, memunum ama fiyat 350-400 tl uygun olduğu için, fakat onda bile bariz uygulama eksikliği mevcut, bir skype uygulamasını bile çalıştıramıyorsunuz!
|Farklı siteler arasında; Gerçekten En iyi, en kaliteli sunum ve inceleme olmuş...
Ellerinize sağlık.
|Bir kişi Tekno Seyir'in videosu daha detaylı demiş. Yahu o videonun altındaki yorumlarda bile, telefonun gereğinden fazla övüldüğü yönünde tartışma çıkmış. "BlackBerry 10 olmuş, çok güzel telefonmuş" deyip duruyorlar. Sizce o video objektif mi yani sayın Tekno Seyir'deki video daha detaylı olmuş diyen kişi.
|symbian gibi olmaz inşallah dokunmatik için yeniden düzenlenmişti ilk başta heyecan vardı sonra bitti.
|Arkadaşlar teknoseyir'in incelemesine bakın o daha detaylı, bu cihazlar 2 anakartlı türkiyeye adreo 225 geliyo biliyorum diğeri lte olan ülkelere gidiyor
|ben bu yıl en cok HTC one ı beğendim.motorola x ve nexus 5 i de dört gözle bekliyorum.acıkcası s4 olsun ,xperia z olsun ,iphone 5 olsun çok da dikkatimi cekmedi...lumia 920 de güzel bir giriş yaptı acıkcası ...
diosfer
artık değil :)
umutkop
Telefonla fazla haşır neşir olanlar da gayet alabilirler.
|blackberry z10 1o tane anca satar. o da kendi çalışanlarına
|Yani şunu yazınca elinize ne geçiyor anlamıyorum. Allah selamet versin...
Telefonun ve ayni zamanda klavyesinin ne kadar kullanisli oldugu , bu yazdiginiz mesajdan cok net sekilde anlasiliyor. Bence videoyu izlemek gereksiz herkesi bu mesaji bir kere okusun herseyin ozeti.
Bis hakkında yanlış bildiğinizi söylemek istiyorum. Blackberry BIS, yeni işletim sisteminde gerekli değil. Özellikle BBM gibi uygulamalar içinde gerekli değil artık. BIS ekosistemini komple kaldırdılar fakat kurumsal müşteriler için hala geçerli. Eğer kurumsal bir müşteri iseniz Z10'da BIS kullanabiliyorsunuz ama kişisel kullanım için Z10'da hiçbir alanda BIS kullanmanıza gerek yok.
İkincisi Z10 da whatsapp var. Muhtemelen bu videoyu daha önceden çektiğinizi düşünüyorum o sebeple belirtememiş olabilirsiniz.
Donanımından şikayet eden arkadaşlar var. Blackberry'nin yeni işletim sisteminin çok stabil olduğunu düşünüyorum. Yağ gibi akıcı olarak tabir ettiğimiz sistemi bu işletim sisteminde hissettim.
Fiyatının pahalı olmasından yakınan arkadaşlar haklılar bence de gerçekten pahalı daha makul olması geniş kullanıcı kitlesine ulaşabilmesi açısından daha olumlu katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Fakat Ülke genelini göz önünde bulundurduğumuzda kimse bu siteye takılanlar kadar teknoloji bilgisine sahip değil. Telefonun içindeki ram miktarı işlemci tipi son kullanıcıyı aslında çok fazla ilgilendirmiyor. Sadece bizim gibi arkadaşlar sürekli takip ediyor. O yüzden önemli olan kullanıcı deneyimidir. Telefonu elinize aldığınızda ki his, tasarım, stabilite daha önemli faktörlerdir diye düşünüyorum.
Saygılar.