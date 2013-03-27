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BlackBerry Z10 video inceleme "En yeni BlackBerry test masamızda"

6 yıl
15,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon rekabetine tamamiyle yenilenen Z10 modeliyle yeniden dahil olmayı hedefleyen BlackBerry bakalım bu hedefin ne kadar gerçekleştirebilmiş. Tasarım, donanım ve yazılım anlamında BlackBerry için radikal değişim anlamına gelen Z10'un detayları video incelememizde.
 

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Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen
Mesut abi tenezzül bile etmemiş
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__Nikolaus__ 6 yıl sindirgi
sindirgi


diosfer

Sade hoş bir telefon olmuş,telefonla fazla haşır neşir olmayanlar gayette alabilirler.

Ekleme: 10:31'de Erdi abinin telefon numarasını alabilirsiniz.


Ben2 gün önce 13 gün kullandığım iphone 5 ï gerı verıp Z10 aldım herkesin fıkrı farkli dır ve kendınedır şu An 3 gündür cihazı kullanıyorum ıphone 5 kı gıbı yoğun kullanıyorum vede tam sabah dan gece yatan kadar şarjı gidiyor normalde 2 kez ederim doğranır dayanmazdı ekranı 5 ıyı geldi bana kendınızde bır turkcell tım é gidip kardılastırabıkırsınız parmakla yönetim zor denilmiş Video da ben alıştım ınternet 5 den hızlı kendim kullandım gerı verdim bılıyorum 5 ıde va telefon çok stabil yağ gıbı akıyor klavyesi çok güzel sanki fiziksel klavye var telde vede bis paket bitti artık Video da BBM kullanılmıyor denilmiş bıs kalkmış artık normalde ınternet paketiyle hersey kullanıyorum ıphone alırken aldığın net paket devam ediyor suan mailler BBM hersey kullanılıyor vede whatsapp yok denilmiş ama var aldığım gün yükledim begenıler gorecelıdır bana göre bu 5 den ıyı geldi şarjı hızı ekran kalırsın ıyı benım nezdinde sd kart olayda güzel bu sefer yapmıslar

Telefonun ve ayni zamanda klavyesinin ne kadar kullanisli oldugu , bu yazdiginiz mesajdan cok net sekilde anlasiliyor.
Bence videoyu izlemek gereksiz herkesi bu mesaji bir kere okusun herseyin ozeti.
sindirgidiosferSade hoş bir telefon olmuş,telefonla fazla haşır neşir olmayanlar gayette alabilirler.
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Headhunter117 6 yıl
Erdi Bey,
Bis hakkında yanlış bildiğinizi söylemek istiyorum. Blackberry BIS, yeni işletim sisteminde gerekli değil. Özellikle BBM gibi uygulamalar içinde gerekli değil artık. BIS ekosistemini komple kaldırdılar fakat kurumsal müşteriler için hala geçerli. Eğer kurumsal bir müşteri iseniz Z10'da BIS kullanabiliyorsunuz ama kişisel kullanım için Z10'da hiçbir alanda BIS kullanmanıza gerek yok.
İkincisi Z10 da whatsapp var. Muhtemelen bu videoyu daha önceden çektiğinizi düşünüyorum o sebeple belirtememiş olabilirsiniz.
Donanımından şikayet eden arkadaşlar var. Blackberry'nin yeni işletim sisteminin çok stabil olduğunu düşünüyorum. Yağ gibi akıcı olarak tabir ettiğimiz sistemi bu işletim sisteminde hissettim.
Fiyatının pahalı olmasından yakınan arkadaşlar haklılar bence de gerçekten pahalı daha makul olması geniş kullanıcı kitlesine ulaşabilmesi açısından daha olumlu katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Fakat Ülke genelini göz önünde bulundurduğumuzda kimse bu siteye takılanlar kadar teknoloji bilgisine sahip değil. Telefonun içindeki ram miktarı işlemci tipi son kullanıcıyı aslında çok fazla ilgilendirmiyor. Sadece bizim gibi arkadaşlar sürekli takip ediyor. O yüzden önemli olan kullanıcı deneyimidir. Telefonu elinize aldığınızda ki his, tasarım, stabilite daha önemli faktörlerdir diye düşünüyorum.
Saygılar.
Erdi Bey,Bis hakkında yanlış bildiğinizi söylemek istiyorum. Blackberry BIS, yeni işletim sisteminde gerekli değil. Özellikle BBM gibi uygulamalar içinde ger...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Efsane Cuma 5 yıl
Bir yildir fiyati dusmedi bunun
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307kd 5 yıl Efsane Cuma
FedEx

Bir yildir fiyati dusmedi bunun

kamupanya da 700 tlden satılmış websibir de de 870 e kampanya vardı bir ara. takip etmek lazım. o fiyatlara bulunmaz bir nimet..
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DH Misafiri 6 yıl
Slm; yurtdışından bu telefonu pasaporta işletme masrafları dahil 930 liraya alabiliyorum. Lakin burada Z30 modelide satışta ve fiyatı 499 Euro. Pasaporta işletme masrafı ile beraber 1500 lira civarında oluyor. Z30 henüz Türkiyede satışta olmadığından fiyat konusunda buradan mı yoksa Türkiyeden mi alsam emin olamadım. Z10 mu alayım (fiyatı çok makul), yoksa Z30 mu?
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MysticDesign 6 yıl
bb mi kaldı ya kim upluyo böle konuları
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butze 6 yıl
Bence tasarımı kötü fakat kendisi süper telefonun.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar Nokia Lumia 820 - ve Sony Experia Z gibi telefonların fiyat - donanım açısından çok daha üstün olduğunu belirtmek isterim. Bence bu telefonun fiyat aralığı 999-1200 Tl arası olsa düşünülebilrdi. Blackberry efsanesi ykıldı artık.. pek çok firma pek çok özellikli ürünü piyasaya sürdü, sadece isim olmak yetmiyor bence artık. Blackberry playbook kullanıyorum, memunum ama fiyat 350-400 tl uygun olduğu için, fakat onda bile bariz uygulama eksikliği mevcut, bir skype uygulamasını bile çalıştıramıyorsunuz!
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hakanuzay 6 yıl
Farklı siteler arasında; Gerçekten En iyi, en kaliteli sunum ve inceleme olmuş...
Ellerinize sağlık.
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DH Misafiri 6 yıl
Bir kişi Tekno Seyir'in videosu daha detaylı demiş. Yahu o videonun altındaki yorumlarda bile, telefonun gereğinden fazla övüldüğü yönünde tartışma çıkmış. "BlackBerry 10 olmuş, çok güzel telefonmuş" deyip duruyorlar. Sizce o video objektif mi yani sayın Tekno Seyir'deki video daha detaylı olmuş diyen kişi.
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denizhanq 6 yıl
symbian gibi olmaz inşallah dokunmatik için yeniden düzenlenmişti ilk başta heyecan vardı sonra bitti.
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Cihat_, 6 yıl
Arkadaşlar teknoseyir'in incelemesine bakın o daha detaylı, bu cihazlar 2 anakartlı türkiyeye adreo 225 geliyo biliyorum diğeri lte olan ülkelere gidiyor
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olağan_şüpheli 6 yıl
ben bu yıl en cok HTC one ı beğendim.motorola x ve nexus 5 i de dört gözle bekliyorum.acıkcası s4 olsun ,xperia z olsun ,iphone 5 olsun çok da dikkatimi cekmedi...lumia 920 de güzel bir giriş yaptı acıkcası ...
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umutkop 6 yıl
diosfer
Sade hoş bir telefon olmuş,telefonla fazla haşır neşir olmayanlar gayette alabilirler. Ekleme: 10:31de Erdi abinin telefon numarasını alabilirsiniz.

artık değil :)
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Kadir Kaan 6 yıl umutkop
umutkop

diosfer

Sade hoş bir telefon olmuş,telefonla fazla haşır neşir olmayanlar gayette alabilirler. Ekleme: 10:31de Erdi abinin telefon numarasını alabilirsiniz.


artık değil :)

Telefonla fazla haşır neşir olanlar da gayet alabilirler.
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fatih1009 6 yıl
blackberry z10 1o tane anca satar. o da kendi çalışanlarına
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Kadir Kaan 6 yıl
Yani şunu yazınca elinize ne geçiyor anlamıyorum. Allah selamet versin...
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