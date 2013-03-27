BlackBerry Z10 video inceleme "En yeni BlackBerry test masamızda"

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Akıllı telefon rekabetine tamamiyle yenilenen Z10 modeliyle yeniden dahil olmayı hedefleyen BlackBerry bakalım bu hedefin ne kadar gerçekleştirebilmiş. Tasarım, donanım ve yazılım anlamında BlackBerry için radikal değişim anlamına gelen Z10'un detayları video incelememizde.