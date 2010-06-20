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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry logolu tablet bilgisayar yıl sona ermeden pazara girebilir

8 yıl
5,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BlackBerry ile akıllı telefon pazarının lider isimlerinden biri olan Kanada merkezli RIM (Research In Motion), tablet bilgisayar rüzgarına kapılan bir diğer isim olacak gibi görünüyor. En büyük rakiplerinden Apple'ın, iPad ile ayda 1 milyondan fazla iPad satmasına kayıtsız kalmayacak gibi görünen firma, kapalı kapılar ardında kendi modelini geliştirmekle meşgul.

Çalışmaları şu an için deneysel bir düzlemde devam ettiren RIM'in, herşey yolunda giderse yıl sona ermeden kendi tablet bilgisayarını pazara sunmayı hedeflediği yani yurt dışında gerçekleşen yıl sonu tüketim çılgınlığını yakalamak istediği belirtiliyor. Henüz resmi herhangi bir bilgi olmasa da yeni tabletin 10-inç dokunmatik ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

İşletim sistemi olarak, Nisan ayı içerisinde yatırımcılara tanıtılan yeni BlackBerry OS 6'yı kullanacağı belirtilen tablet bilgisayarın, 3G desteğine sahip olmayacağı öne sürülüyor. BlackBerry de olduğu gibi yeni tabletiyle, bu tür çözümlere ihtiyaç duyan profesyonelleri hedef alması beklenen RIM, dokunmatik ekranlı yeni bir telefon hazırlığını da sürdürüyor.


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sahafiec 8 yıl
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Batuist 8 yıl
profesyonel pazara hitap edecek bir tablet ile ne kadar satış yapabilir ki??? ipade bakarsak eğer satış rakamının arkasında ne kadar profesyonl bir amaca hizmet ettiği malum.. zaten profesyonel bir alan için üretilmiş bir ürün değildi.. ama satış başarısı ortada.. ben 3D desteği bile olmayan ve sadece profesyonel bir pazara hitap edecek bir cihazın pek başarı yakalayabileceğini düşünmüyorum..
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TaTLı*KeLeßeK 8 yıl
bence çok da ıyı değil.. tabı kullanılmdan bıınemz
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