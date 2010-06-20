BlackBerry logolu tablet bilgisayar yıl sona ermeden pazara girebilir

BlackBerry ile akıllı telefon pazarının lider isimlerinden biri olan Kanada merkezli RIM (Research In Motion), tablet bilgisayar rüzgarına kapılan bir diğer isim olacak gibi görünüyor. En büyük rakiplerinden Apple'ın, iPad ile ayda 1 milyondan fazla iPad satmasına kayıtsız kalmayacak gibi görünen firma, kapalı kapılar ardında kendi modelini geliştirmekle meşgul.

Çalışmaları şu an için deneysel bir düzlemde devam ettiren RIM'in, herşey yolunda giderse yıl sona ermeden kendi tablet bilgisayarını pazara sunmayı hedeflediği yani yurt dışında gerçekleşen yıl sonu tüketim çılgınlığını yakalamak istediği belirtiliyor. Henüz resmi herhangi bir bilgi olmasa da yeni tabletin 10-inç dokunmatik ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

İşletim sistemi olarak, Nisan ayı içerisinde yatırımcılara tanıtılan yeni BlackBerry OS 6'yı kullanacağı belirtilen tablet bilgisayarın, 3G desteğine sahip olmayacağı öne sürülüyor. BlackBerry de olduğu gibi yeni tabletiyle, bu tür çözümlere ihtiyaç duyan profesyonelleri hedef alması beklenen RIM, dokunmatik ekranlı yeni bir telefon hazırlığını da sürdürüyor.