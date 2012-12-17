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BlackBerry'nin geliştirici portalı artık Türkçe

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry 10 ile birlikte 2013 yılında yeni bir başlangıç yapmayı planlayan RIM, Türkiye'deki geliştiricileri de unutmadı. BlackBerry'nin geliştirici portalını Türkçe olarak yayınlamaya başlayan şirket, BlackBerry için uygulama geliştirecek olan kişiler için gerekli teknik bilgi ve desteği ilk elden sunmaya başladı.

Türkçe dil desteğiyle birlikte RIM; reklam, uygulama ve BlackBerry Payment Service, BlackBerry Advertising Service, BlackBerry App World gibi ödeme sistemlerini hakkında da bilgiler sunuyor. Portal'ın simülasyon, performans ve konfigürasyon bölümleri de Türkçe dil desteğine sahipken, geliştiricilerin paylaşımda bulunarak iletişim halinde olacağı bir forumda geliştiricilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca, portalda geliştiricilere Native C/C++, HTML5/WebWorks, Adobe Air ve Qt with JavaScript gibi çeşitli dil ve araçlar üzerinden uygulama geliştirme imkanı da tanınıyor.

30 Ocak 2013'te BlackBerry 10'u resmen tanıtacak olan RIM'in 20 Aralık tarihinde İstanbul'da düzenleyeceği BlackBerry 10 Developer Jam ile birlikte geliştiricilerle buluşacağını da belirtelim.

http://www.bb10turkiye.com/ Yorum Yaz
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drdbre 6 yıl
barmanbek
Bravo %90 ı sırf şekil olsun diye blackberry alan sonra bu nebiçim telefon takılıyo yha diyen gençlerimizi unutmamış RIM.

Değişik bir yorum. Haberin içeriği ile çok alakasız.
Neyse geliştiricileri böyle teşvik etmesi tabi ki çok güzel.
Yapması gerekende buydu zaten.
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