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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Blackberry Playbook'un ilk satış sayıları, RIM'in ivme arttırımına neden olabilir

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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RBC Capital Markets'in genel müdürü Mike Abramsky'in yatırımcılara gönderdiği açıklamalara göre geçtiğimiz günlerde ilk tableti Blackberry Playbook'u satışa sunan Research In Motion, vites arttırabilir.

Abramsky, Blackberry Playbook'un satış sayısının RIM'in başlangıç için öngördüğü sayıyı geçmiş olabileceğini ve bu sebeple 2011 yılının ikinci çeyreği için tabletin üretim hattını %100 oranında büyüterek 1,2-1,5 milyona yükseltebileceğini söyledi. Analist, ayrıca, güçlü satış sayılarının RIM'i tabletin 4G destekli versiyonunu Haziran ayında satışa sunmak için harekete geçirmesine sebep olabileceğinin altını çizdi.

Abramsky'in şirketi RBC Capital Markets'in Blackberry Playbook ile ilgili önceki öngörüsü Mayıs çeyreğinde 500,000 adet, 2011 yılı içinse 4 milyonluk satış idi.


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BarGoS 8 yıl
yok şuanda sadece playbook getşrtşyorum. 16 gb lık benim. isteğe göre 32- 64 te getirtilir.
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BarGoS 8 yıl
roox
Bargos ne kadara mal oldu acaba ?

1050 tl mal oldu. isteyen varsa getirtebilirim.
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roox 8 yıl
hmm bu arada kaç gb lik model seninki acaba?
Şu sıralar asus ee pad transformersa kafayı takmış durumdayım onunla buunun arasında düşüncem gidip geliyor
(özellikle android uygulamalarının playbook ta kolayca yeniden derlenekrek çalıştığını açıklması ile kafam iyice karıştı )
not: asus ee pad transformers getirebilirmisin stok olunca yani ..?
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roox 8 yıl
edit: browser hatası... sorry
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roox 8 yıl
Bargos ne kadara mal oldu acaba ?
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jibe 8 yıl
Colossal
Ülkemize blackberry ve apple ürünleri çok geç geliyor, motorola ürünleri ise hiç gelmiyor. Nedenini bilen var mı?

Motorolanın gelmemesi Uzanların yüzünden olmasın?...
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BarGoS 8 yıl
aldık bakalım bekliyoruz amerikadan :)
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Colossal 8 yıl
Ülkemize blackberry ve apple ürünleri çok geç geliyor, motorola ürünleri ise hiç gelmiyor. Nedenini bilen var mı?
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