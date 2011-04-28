Blackberry Playbook'un ilk satış sayıları, RIM'in ivme arttırımına neden olabilir

RBC Capital Markets'in genel müdürü Mike Abramsky'in yatırımcılara gönderdiği açıklamalara göre geçtiğimiz günlerde ilk tableti Blackberry Playbook'u satışa sunan Research In Motion, vites arttırabilir.

Abramsky, Blackberry Playbook'un satış sayısının RIM'in başlangıç için öngördüğü sayıyı geçmiş olabileceğini ve bu sebeple 2011 yılının ikinci çeyreği için tabletin üretim hattını %100 oranında büyüterek 1,2-1,5 milyona yükseltebileceğini söyledi. Analist, ayrıca, güçlü satış sayılarının RIM'i tabletin 4G destekli versiyonunu Haziran ayında satışa sunmak için harekete geçirmesine sebep olabileceğinin altını çizdi.

Abramsky'in şirketi RBC Capital Markets'in Blackberry Playbook ile ilgili önceki öngörüsü Mayıs çeyreğinde 500,000 adet, 2011 yılı içinse 4 milyonluk satış idi.