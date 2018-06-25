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Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Böceklerin dünyanın manyetik alanını kullandığına dair ilk somut kanıta ulaşıldı

Adeta bir pusula gibi böceklerin dünyanın manyetik alanını takip ederek güzergâh oluşturduğu ispatlandı. Çalışmalar beynin bunu nasıl başardığını anlamaya odaklandı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilim dünyası uzun yıllardır hayvanların dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna göç etmesini araştırıyor. Hayvanların şaşırmadan hep aynı rotayı izlemesi ve üstelik yeni doğmuş bir hayvanın hiç görmediği rotaya uyum sağlaması merak uyandıran konular arasında. Bununla ilgili önemli bir kanıta ulaşıldı.

İlk somut kanıt

Bogong güvelerinin Avustralya kıtasındaki göç hareketlerini izleyen araştırmacılar, uzun süredir gündemde olan ancak kesin kanıtlarla ortaya konamayan bir tezi doğrulamayı başardı.

Bogong güveleri her ilkbaharda Queensland, New South Wales ve Victoria bölgelerinden çıkarak Avustralya Alplerine ulaşıyor ve buradaki mağaralarda yazın sıcaklığından korunuyor. Sonbaharda ise güveler geri dönerek yumurta bırakıyor ve ölüyor. İlkbaharda bu döngü yeni güvelerle tekrarlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Japonya’da kripto para borsalarına ceza, piyasalarda deprem"

Dünyada en uzun mesafeye göç eden ikinci böcek türü olarak bilinen Bogong güvelerini inceleyen araştırmacılar, hiç yol bilmeyen yeni güvelerin şaşırmadan mağaralara kadar gidebildiklerini görmüş. Üstelik bu yolu gece de kat edebiliyorlar. En uzun göç etme ünvanına sahip kral kelebekler ise güneşe göre yollarını buluyorlar.

Araştırmacılar kelebekleri metal çubuklarla zaman zaman yönlerini değiştirerek takip etmişler. Daha sonra bunu bir uçuş simülasyonuna uyarlamışlar ve bir pusula gibi dünyanın manyetik alanını kullandığını görmüşler. Kelebekler manyetik sinyalleri sürekli kontrol ederek güzergahı yeniden hesaplayabilmiş.

Aslında deniz kaplumbağası ve gece kuşu gibi pek çok hayvanın dünyanın manyetik alanını kullandığı biliniyor ancak ispat edilemiyordu. Araştırmacıların elde ettiği bulgular bu açıdan ilk kez delil olarak kullanılacak.

Şimdi sırada kelebeklerin beyinlerinin manyetik alana nasıl bir tepki verdiği ve genetik olarak yeni doğan yavrulara bu kabiliyetin nasıl aktarıldığını bulmak var. Elbette bu çok daha karmaşık olacak.

 

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profecco 11 ay en beğenilen
Dünya'da halen hiç keşfedilmeyen milyonlarca tür var. Bunlarla ilgili çalışmalar da çok kısıtlı. Çalışmalar arttıkça bazı şeyleri daha yeni anlamaya başlıyoruz. Mesela ağaçlar köklerindeki mantarları kullanarak birbirleriyle iletişim kurabiliyorlarmış. Sanki uzakta yeni keşfedilen bir gezegendeki canlılarmış gibi değil mi?
Dünya'da halen hiç keşfedilmeyen milyonlarca tür var. Bunlarla ilgili çalışmalar da çok kısıtlı. Çalışmalar arttıkça bazı şeyleri daha yeni anlamaya başlıyoruz....
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1 Yanıt Yanıtla +16
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eulogy 11 ay
Dünya varolduğundan beri manyetik alanı belirli aralıklarla kutup değiştiriyor. Acaba o zamanlar nasıl bir zorluk yaşadı hayvancağızlar. Kuzey ile güney kutupları tekrar yerdeğiştirdiğinde ne olacak acaba?
Dünya varolduğundan beri manyetik alanı belirli aralıklarla kutup değiştiriyor. Acaba o zamanlar nasıl bir zorluk yaşadı hayvancağızlar. Kuzey ile güney kutupla...
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1 Avatar
Tensegrity 11 ay
Hamam böceğinin gözüne sabun kaçar mı
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Emin-Firtina 11 ay Tensegrity
Öyle bir durum ile karşılaşıldığında derhal su ile durulanmalidir,, veya tedbir için dalin ile yıkanmalıdır,
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ÇatlakMerlin 11 ay
Her bir yeni buluntu, aslında dünyanın mükemmel dengesini bir kez daha ortaya koyuyor ve doğruluyor. Bu da aslında yaradılışın varlığını kanıtlıyor. Evrenin bir yaratıcısının olduğu muhakkak.
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Tensegrity 11 ay
Böcekleri sevmem
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Emin-Firtina 11 ay Tensegrity
Bir hamamböceği, yerde koşarken hiç düşündünmü nereye gider,, anasi nerde kardeşi varmı, uçabiliyormu..
Bir sivrisinek aç mı, aç sa kan ver biraz gitsin,,
Ben odamda böcek görsem, odada tedirgin olurum, girmek istemem, hele hele büyük Hamam böceği, onu bulup zehirlemeden yatamam uyuyamam,, ya ordan gelirse ya burdan gelirse falan,,
En iyisi kedi sevmek ,🐈
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DH Misafiri 11 ay
Maaşallah. Hayvanlara hayatlarına lazım cihazatlar en mükemmel bir şekilde verilmiş. Küçücük hayvanın kafasında o cihazı yerleştirmek ve ona kullanmasını öğretmek mükemmel sanatları gösteriyor.
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OverClocK1ng 11 ay DH Misafiri
Bir de Allah'a inanmazlar ya...
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cocainbar 11 ay
Bu konuya ilgi duyan ley hatlarini arastirsin derim.
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eulogy 11 ay
Dünya varolduğundan beri manyetik alanı belirli aralıklarla kutup değiştiriyor. Acaba o zamanlar nasıl bir zorluk yaşadı hayvancağızlar. Kuzey ile güney kutupları tekrar yerdeğiştirdiğinde ne olacak acaba?
Yanıtla +7
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edd121 11 ay
kuantum fiziği ile biyolojinin birleşimiyle gerçekleşiyor bu söylenen.kuantum sınırında yaşam isimli kitabı bu konuya ilgisi olanlara tavsiye ederim adamlar ellerinden geldiğince sade anlatmışlar ama yine de bazı kişilere ağır gelebilir yer yer.
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profecco 11 ay en beğenilen
Dünya'da halen hiç keşfedilmeyen milyonlarca tür var. Bunlarla ilgili çalışmalar da çok kısıtlı. Çalışmalar arttıkça bazı şeyleri daha yeni anlamaya başlıyoruz. Mesela ağaçlar köklerindeki mantarları kullanarak birbirleriyle iletişim kurabiliyorlarmış. Sanki uzakta yeni keşfedilen bir gezegendeki canlılarmış gibi değil mi?
1 Yanıt Yanıtla +16
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Moving On 11 ay profecco
Kesinlikle.
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