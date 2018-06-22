Japonya’da kripto para borsalarına ceza, piyasalarda deprem

Yaz aylarına girmemize rağmen bir türlü yatırımcıların beklediği patlamayı yapamayan kripto para borsaları kırılganlığa devam ediyor. Japonya ve Güney Kore’den gelen haberlerle piyasa yine düşüş trendine girdi.

Ciddi suçlamalar var

Güney Kore’de ardı ardına ikinci büyük Bithumb ve yedinci büyük Coinrail borsalarının hacker saldırısına uğraması milyonlarca dolarlık zarara neden olmuştu. Yetkili kuruluşlar olayı araştırmaya başlarken diğer tüm borsaların da yeterli tedbirleri alıp almadığını inceleyecek.

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"Grafik kartı sevkiyatları düşüşte"

Japonya’da ise Bitflyer, Tech Bureau, Bitpoint Japan, Btcbox, Bitbank ve Quoine borsaları tazminat cezası ile karşı karşıya. Otoriteler borsaların üyelerine ait bilgileri yeterince güncel tutamadığını ve etkili bir yönetim sistemi kuramadıklarını belirtiyor.

Bu durum dolandırıcılığa kapı açarken ayrıca Yakuza mafyası ile ilişkili olan bir borsanın da tespit edildiği ifade ediliyor. Borsalar 23 Temmuz tarihine kadar yetkili kurumlara cevap vermek zorunda.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte bir süredir tırmanışa geçmeye çalışan Bitcoin yüzde 6 civarında düşüş yaşadı. Ethereum biriminde kayıplar yüze 10 seviyesine çıkmış durumda. Diğer bütün alt coinlerde de yüzde 20’ye varan düşüşler söz konusu. Genel pazarın değeri de 267 milyar dolar oldu.