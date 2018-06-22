Japonya’da kripto para borsalarına ceza, piyasalarda deprem

Yaz aylarına girmemize rağmen bir türlü yatırımcıların beklediği patlamayı yapamayan kripto para borsaları kırılganlığa devam ediyor. Japonya ve Güney Kore’den gelen haberlerle piyasa yine düşüş trendine girdi.
Ciddi suçlamalar var
Güney Kore’de ardı ardına ikinci büyük Bithumb ve yedinci büyük Coinrail borsalarının hacker saldırısına uğraması milyonlarca dolarlık zarara neden olmuştu. Yetkili kuruluşlar olayı araştırmaya başlarken diğer tüm borsaların da yeterli tedbirleri alıp almadığını inceleyecek.Ayrıca Bkz. "Grafik kartı sevkiyatları düşüşte"
Japonya’da ise Bitflyer, Tech Bureau, Bitpoint Japan, Btcbox, Bitbank ve Quoine borsaları tazminat cezası ile karşı karşıya. Otoriteler borsaların üyelerine ait bilgileri yeterince güncel tutamadığını ve etkili bir yönetim sistemi kuramadıklarını belirtiyor.
Bu durum dolandırıcılığa kapı açarken ayrıca Yakuza mafyası ile ilişkili olan bir borsanın da tespit edildiği ifade ediliyor. Borsalar 23 Temmuz tarihine kadar yetkili kurumlara cevap vermek zorunda.
Yaşanan bu gelişmelerle birlikte bir süredir tırmanışa geçmeye çalışan Bitcoin yüzde 6 civarında düşüş yaşadı. Ethereum biriminde kayıplar yüze 10 seviyesine çıkmış durumda. Diğer bütün alt coinlerde de yüzde 20’ye varan düşüşler söz konusu. Genel pazarın değeri de 267 milyar dolar oldu.
https://news.bitcoin.com/japan-penalizes-crypto-exchanges-yakuza-involvement-confirmed/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Yakuza mafyası" demek "KPSS sınavı" demek gibi oluyor.
Birde şunu iyi anlamak lazım;
Dijital paradan geri dönüş yok. Bununla savaşırsan kaybedersin. Bundan kazançlı çıkmak, küresel bir güç elde etmeye çalışmak, belki 10, belki 20 yıl sonrasına yatırım yapmak olması gereken. Velev ki herşey iki sene sonra toz duman oldu, coinler patladı diyelim.. Hiç bir şey kaybetmezsin. Coin teknolojisine sebepsiz yere karşı çıkanlar matbaaya karşı çıkanlar gibi geliyor bana. (Bu son cümle "damarıma dokundu" diye buna cevap yazmasın kimse lütfen.)
Not: Hele birde en sinir olduğum tipler var; Coinlerden para kazanmaya çalışan insanlardan birinin para kaybettiğini görünce zevkten dört köşe olanlar.. Onlarla hiç muhatap olmamak lazım..
Bir daha düşün bence
westernunion.com/...
Camino Del Rio adlı kullanıcımız büyük oyunu gördü, kendisine ödül takdim etmek lazım.
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