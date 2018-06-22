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Japonya’da kripto para borsalarına ceza, piyasalarda deprem

Genelde dolandırıcılık olaylarının konusu olan kripto para borsalarına hükümetler ciddi yaptırımlar uygulamaya başladı. Japonya’da borsalara ağır cezalar geliyor.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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10
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaz aylarına girmemize rağmen bir türlü yatırımcıların beklediği patlamayı yapamayan kripto para borsaları kırılganlığa devam ediyor. Japonya ve Güney Kore’den gelen haberlerle piyasa yine düşüş trendine girdi.

Ciddi suçlamalar var

Güney Kore’de ardı ardına ikinci büyük Bithumb ve yedinci büyük Coinrail borsalarının hacker saldırısına uğraması milyonlarca dolarlık zarara neden olmuştu. Yetkili kuruluşlar olayı araştırmaya başlarken diğer tüm borsaların da yeterli tedbirleri alıp almadığını inceleyecek.

Ayrıca Bkz. "Grafik kartı sevkiyatları düşüşte"

Japonya’da ise Bitflyer, Tech Bureau, Bitpoint Japan, Btcbox, Bitbank ve Quoine borsaları tazminat cezası ile karşı karşıya. Otoriteler borsaların üyelerine ait bilgileri yeterince güncel tutamadığını ve etkili bir yönetim sistemi kuramadıklarını belirtiyor.

Bu durum dolandırıcılığa kapı açarken ayrıca Yakuza mafyası ile ilişkili olan bir borsanın da tespit edildiği ifade ediliyor. Borsalar 23 Temmuz tarihine kadar yetkili kurumlara cevap vermek zorunda.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte bir süredir tırmanışa geçmeye çalışan Bitcoin yüzde 6 civarında düşüş yaşadı. Ethereum biriminde kayıplar yüze 10 seviyesine çıkmış durumda. Diğer bütün alt coinlerde de yüzde 20’ye varan düşüşler söz konusu. Genel pazarın değeri de 267 milyar dolar oldu.

 

https://news.bitcoin.com/japan-penalizes-crypto-exchanges-yakuza-involvement-confirmed/ Yorum Yaz
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Camino Del Rio 11 ay en beğenilen
Bitcoin kuresel bir balondur
2 Yanıt Yanıtla +12
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deoks 11 ay
Bu kripto paralar yavaş yavaş kriminalize mi ediliyor yoksa bana mı öyle geliyor?
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holocap 11 ay
Balon Patlatma Operasyonu vol.1,Turcoin’e para yatıran arkadaşlara da geçmiş olsun.Artık bir bardak soğuk su içiniz.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Japon ev hanımları artık paralarını eskiden olduğu gibi ülkemize gönderirler. 10 yıl önce ülkemizdeki bankaların vadeli mevduat hesapları bu kadınların paraları ile doluydu. Son zamanlarda ise paralarını çekmeye başlamışlardı.
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KiNgDaNcEr 11 ay
Cidden kripto para ile ilgili yazılar yazmayı bırak artık ya da bilen birisi geçsin.. Düşüşlerin sebebini bunlara bağlamak cidden ne konu hakkında ne de ekonomi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını gösteriyor.. Donanım haberin bu konuya artık el atması lazım. Ciddi anlamda kalite düştü.
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Shen 11 ay
Yakuza = Japon Mafyası
"Yakuza mafyası" demek "KPSS sınavı" demek gibi oluyor.
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sadrag 11 ay
Borsalar da yola gelecek eninde sonunda.. Her isteyen borsa açarsa bu olanlar kaçınılmaz.
Birde şunu iyi anlamak lazım;
Dijital paradan geri dönüş yok. Bununla savaşırsan kaybedersin. Bundan kazançlı çıkmak, küresel bir güç elde etmeye çalışmak, belki 10, belki 20 yıl sonrasına yatırım yapmak olması gereken. Velev ki herşey iki sene sonra toz duman oldu, coinler patladı diyelim.. Hiç bir şey kaybetmezsin. Coin teknolojisine sebepsiz yere karşı çıkanlar matbaaya karşı çıkanlar gibi geliyor bana. (Bu son cümle "damarıma dokundu" diye buna cevap yazmasın kimse lütfen.)
Not: Hele birde en sinir olduğum tipler var; Coinlerden para kazanmaya çalışan insanlardan birinin para kaybettiğini görünce zevkten dört köşe olanlar.. Onlarla hiç muhatap olmamak lazım..
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deoks 11 ay
Bu kripto paralar yavaş yavaş kriminalize mi ediliyor yoksa bana mı öyle geliyor?
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holocap 11 ay
Balon Patlatma Operasyonu vol.1,Turcoin’e para yatıran arkadaşlara da geçmiş olsun.Artık bir bardak soğuk su içiniz.
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murderuo 11 ay
Tamamen keriz silkeleme
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Camino Del Rio 11 ay en beğenilen
Bitcoin kuresel bir balondur
1 Yanıt Yanıtla +12
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orientem 11 ay

Camino Del Rio
Bitcoin kuresel bir balondur

Bir daha düşün bence

westernunion.com/...
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sniper23 11 ay Camino Del Rio
Konu kapanabilir, bütün kripto para konuları silinebilir..
Camino Del Rio adlı kullanıcımız büyük oyunu gördü, kendisine ödül takdim etmek lazım.
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