Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Çin denizin ortasına dev 'askeri yapay ada' kurdu

Reuters'ın incelediği ticari uydu görüntülerine göre Paracel Adaları'ndaki Antilop Resifi'nde en az altı ay süren dolgu ve tarama çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı. 19 Temmuz tarihli Vantor görüntülerinde, daha önce resif olarak görülen bölgenin geniş bir yapay kara parçasına dönüştüğü görülüyor.
Yeni oluşturulan kara parçası yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda. Bunun üzerinde 3 kilometreden uzun, oldukça düz bir kıyı hattı bulunuyor. Analistler bu bölümün ilerleyen aşamalarda bir uçak pistine dönüştürülebileceğini değerlendiriyor.
Yapay adanın denize açılan bölümünde 680 metre uzunluğunda bir iskele ve derin su limanı da oluşturuldu.
Uydu görüntülerinden birinde Çin Sahil Güvenlik'e ait bir geminin bu bölümde konuşlandığı görülüyor. Güneydoğu kesiminde ise üstyapı çalışmaları başlamış durumda. Görüntülerde bir helikopter pisti de tespit edilirken muhtemel bir pist için kazı çalışmalarının başladığı bildirildi.