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    Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Çin denizin ortasına dev 'askeri yapay ada' kurdu

    Çin, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Antilop Resifi'nde 6 kilometrelik yapay adanın ilk aşamasını tamamladı. Tesisin askeri kapasiteyi artırabileceği değerlendiriliyor.

    Uydular ortaya çıkardı: Çin denizin ortasına yapay ada kurdu Tam Boyutta Gör
    Çin, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Antilop Resifi'nde yapay ada inşasının ilk aşamasını tamamladı. Uydu görüntüleri, Pekin'in bölgedeki en büyük askeri tesislerinden birine dönüşebileceği değerlendirilen yapının ana hatlarını ortaya koydu.

    6 kilometrelik yapay ada

    Reuters'ın incelediği ticari uydu görüntülerine göre Paracel Adaları'ndaki Antilop Resifi'nde en az altı ay süren dolgu ve tarama çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı. 19 Temmuz tarihli Vantor görüntülerinde, daha önce resif olarak görülen bölgenin geniş bir yapay kara parçasına dönüştüğü görülüyor.

    Uydular ortaya çıkardı: Çin denizin ortasına yapay ada kurdu Tam Boyutta Gör

    Yeni oluşturulan kara parçası yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda. Bunun üzerinde 3 kilometreden uzun, oldukça düz bir kıyı hattı bulunuyor. Analistler bu bölümün ilerleyen aşamalarda bir uçak pistine dönüştürülebileceğini değerlendiriyor.

    Uydular ortaya çıkardı: Çin denizin ortasına yapay ada kurdu Tam Boyutta Gör

    Yapay adanın denize açılan bölümünde 680 metre uzunluğunda bir iskele ve derin su limanı da oluşturuldu.

    Uydu görüntülerinden birinde Çin Sahil Güvenlik'e ait bir geminin bu bölümde konuşlandığı görülüyor. Güneydoğu kesiminde ise üstyapı çalışmaları başlamış durumda. Görüntülerde bir helikopter pisti de tespit edilirken muhtemel bir pist için kazı çalışmalarının başladığı bildirildi.

    Çin için stratejik bir konumda

    çin yapay ada Tam Boyutta Gör
    Antilop Resifi'nin konumu askeri açıdan son derece değerli. Özellikle Tayvan çevresinde yaşanabilecek olası bir çatışmada Güney Çin Denizi'nin kuzey bölümünün kritik öneme sahip olabileceği belirtiliyor.

    Uydular ortaya çıkardı: Çin denizin ortasına yapay ada kurdu Tam Boyutta Gör
    Yeni ada, Çin'in bölgedeki geleneksel merkezlerinden Woody Adası'ndan da daha büyük bir kara alanı oluşturuyor. Woody Adası halen Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki idari merkezi konumunda. Geçmişte buraya savaş uçakları ile karadan havaya füze sistemleri konuşlandırılmıştı.
    Uydular ortaya çıkardı: Çin denizin ortasına yapay ada kurdu Tam Boyutta Gör
    Antilop'ta kurulacak tesisin tamamlanması halinde Çin'in bölgedeki hava ve deniz faaliyetlerini destekleme kapasitesinin artması bekleniyor. Yeni tesis, Çin'in H-6 stratejik bombardıman uçakları gibi bazı silah sistemlerini ana karaya yakın Paracel Adaları'nda konuşlandırmasına olanak sağlayabilir. Ayrıca adanın nükleer füze taşıyan denizaltıları için korunaklı alan oluşturması bekleniyor. Geniş gözetleme sistemleriyle desteklenebilecek üs, Çin'in bölgedeki faaliyetlerini güçlendirirken ABD ve Vietnam'ın denizaltı operasyonlarını da zorlaştırabilir.
    Uydular ortaya çıkardı: Çin denizin ortasına yapay ada kurdu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Çin, 1974'te eski Güney Vietnam güçlerini bölgeden çıkardıktan sonra Paracel Adaları'nın tamamında kontrol sağladı. Vietnam ise adalar üzerindeki egemenlik iddiasını sürdürüyor ve Antilop Resifi'ndeki çalışmalara mart ayında itiraz etti. Güney Çin Denizi'nde Çin'in yanı sıra Vietnam, Filipinler, Malezya, Tayvan ve Brunei de hak iddiasında bulunuyor.
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