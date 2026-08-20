Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: Çin denizin ortasına dev 'askeri yapay ada' kurdu

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Tam Boyutta Gör Çin, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Antilop Resifi'nde yapay ada inşasının ilk aşamasını tamamladı. Uydu görüntüleri, Pekin'in bölgedeki en büyük askeri tesislerinden birine dönüşebileceği değerlendirilen yapının ana hatlarını ortaya koydu.

6 kilometrelik yapay ada

Reuters'ın incelediği ticari uydu görüntülerine göre Paracel Adaları'ndaki Antilop Resifi'nde en az altı ay süren dolgu ve tarama çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı. 19 Temmuz tarihli Vantor görüntülerinde, daha önce resif olarak görülen bölgenin geniş bir yapay kara parçasına dönüştüğü görülüyor.

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Yeni oluşturulan kara parçası yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda. Bunun üzerinde 3 kilometreden uzun, oldukça düz bir kıyı hattı bulunuyor. Analistler bu bölümün ilerleyen aşamalarda bir uçak pistine dönüştürülebileceğini değerlendiriyor.

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Yapay adanın denize açılan bölümünde 680 metre uzunluğunda bir iskele ve derin su limanı da oluşturuldu.

Uydu görüntülerinden birinde Çin Sahil Güvenlik'e ait bir geminin bu bölümde konuşlandığı görülüyor. Güneydoğu kesiminde ise üstyapı çalışmaları başlamış durumda. Görüntülerde bir helikopter pisti de tespit edilirken muhtemel bir pist için kazı çalışmalarının başladığı bildirildi.

Çin için stratejik bir konumda

Tam Boyutta Gör Antilop Resifi'nin konumu askeri açıdan son derece değerli. Özellikle Tayvan çevresinde yaşanabilecek olası bir çatışmada Güney Çin Denizi'nin kuzey bölümünün kritik öneme sahip olabileceği belirtiliyor.

Çinli robot şirketi Unitree halka arz oldu, hisseler uçuşa geçti 1 gün önce eklendi Tam Boyutta Gör Yeni ada, Çin'in bölgedeki geleneksel merkezlerinden Woody Adası'ndan da daha büyük bir kara alanı oluşturuyor. Woody Adası halen Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki idari merkezi konumunda. Geçmişte buraya savaş uçakları ile karadan havaya füze sistemleri konuşlandırılmıştı. Tam Boyutta Gör Antilop'ta kurulacak tesisin tamamlanması halinde Çin'in bölgedeki hava ve deniz faaliyetlerini destekleme kapasitesinin artması bekleniyor. Yeni tesis, Çin'in H-6 stratejik bombardıman uçakları gibi bazı silah sistemlerini ana karaya yakın Paracel Adaları'nda konuşlandırmasına olanak sağlayabilir. Ayrıca adanın nükleer füze taşıyan denizaltıları için korunaklı alan oluşturması bekleniyor. Geniş gözetleme sistemleriyle desteklenebilecek üs, Çin'in bölgedeki faaliyetlerini güçlendirirken ABD ve Vietnam'ın denizaltı operasyonlarını da zorlaştırabilir. Tam Boyutta Gör Öte yandan Çin, 1974'te eski Güney Vietnam güçlerini bölgeden çıkardıktan sonra Paracel Adaları'nın tamamında kontrol sağladı. Vietnam ise adalar üzerindeki egemenlik iddiasını sürdürüyor ve Antilop Resifi'ndeki çalışmalara mart ayında itiraz etti. Güney Çin Denizi'nde Çin'in yanı sıra Vietnam, Filipinler, Malezya, Tayvan ve Brunei de hak iddiasında bulunuyor. https://www.reuters.com/world/china/china-completes-first-stage-work-disputed-south-china-sea-reef-images-show-2026-08-19/

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