Tecno Spark Go 3 Pro segmentinin en sağlamı

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Tam Boyutta Gör Yıllardır cebini düşünenler için ideal bir alternatif olmaya çalışan Tecno Spark Go serisi bu kez çok iddialı. Tecno Spark Go 3 Pro akıllı telefon modeli üst seviyede görebileceğimiz bazı özellikleri de beraberinde getiriyor.

Tecno Spark Go 3 Pro özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik HD+ LCD ekran

UNISOC T7520 yonga seti (Cortex-A75, Cortex-A55)

4GB RAM (8GB sanal RAM)

64GB/128GB depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

5200mAh batarya, 15W hızlı şarj

168$-178$

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Tecno Spark Go 3 Pro bu kez daha iddialı özelliklere serinin en iyisi haline geliyor. Ekranda 120Hz tazeleme hızı sunan cihaz IP68 ve IP69 dayanıklılık sertifikaları ile segmentinde de bir ilke imza atıyor. Çift hoparlör DTS desteğine sahipken kızılötesi sensör de eklenmiş. Bu seri normalde Android Go işletim sistemi ile gelirken artık standart Android 16 versiyonuna geçiş yapıldığını görüyoruz. Tecno Spark Go 3 Pro Eylül ayında satışta olacak.

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Tecno Spark Go 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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