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    Tecno Spark Go 3 Pro segmentinin en sağlamı

    Tecno Spark Go 3 Pro akıllı telefon modelinde 6.78 inçlik HD+ LCD ekran, UNISOC T7520 yonga seti, IP69 sertifikası, 5200mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. 

    Tecno Spark Go 3 Pro Tam Boyutta Gör
    Yıllardır cebini düşünenler için ideal bir alternatif olmaya çalışan Tecno Spark Go serisi bu kez çok iddialı. Tecno Spark Go 3 Pro akıllı telefon modeli üst seviyede görebileceğimiz bazı özellikleri de beraberinde getiriyor.

    Tecno Spark Go 3 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik HD+ LCD ekran
    • UNISOC T7520 yonga seti (Cortex-A75, Cortex-A55)
    • 4GB RAM (8GB sanal RAM)
    • 64GB/128GB depolama
    • 13MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5200mAh batarya, 15W hızlı şarj
    • 168$-178$

    Tecno Spark Go 3 Pro bu kez daha iddialı özelliklere serinin en iyisi haline geliyor. Ekranda 120Hz tazeleme hızı sunan cihaz IP68 ve IP69 dayanıklılık sertifikaları ile segmentinde de bir ilke imza atıyor. Çift hoparlör DTS desteğine sahipken kızılötesi sensör de eklenmiş. Bu seri normalde Android Go işletim sistemi ile gelirken artık standart Android 16 versiyonuna geçiş yapıldığını görüyoruz. Tecno Spark Go 3 Pro Eylül ayında satışta olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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