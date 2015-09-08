Bose'dan yeni kafa üstü kulaklık: SoundLink 2

Ses teknolojileri noktasında tanınmış firmalardan Bose, yeni geliştirdiği kulaklık modeli SoundLink 2'yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Kafa üstü formunda hazırlanan Bose SoundLink 2, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor ve oldukça şık bir gövde ile karşımıza çıkıyor. Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle çalışma gösteren (9 metre) ve NFC teknolojisiyle birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık, dahili bataryasıyla kullanıcılara 15 saate yakın aktif kullanım süresi (3 saat şarj ile) verebiliyor. Müzik ve dahili mikrofonuyla telefon görüşmeleri arasında hızlı geçiş sunan SoundLink 2, bünyesinde yer ufak kontrol butonları sayesinde de rahatlıkla yönetilebiliyor. Kulaklığın ayrıca oldukça şık bir taşıma çantası da bulunuyor.

Bose'un gelişmiş özellikler taşıyan yeni kulaklığı SoundLink 2, 280$ fiyat etiketiyle 10 Eylül tarihinde raflardaki yerini alıyor.





https://www.bose.com/products/headphones/over_ear_headphones/soundlink-around-ear-wireless-headphones-ii.html