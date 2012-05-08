Bowers&Wilkins orta seviye P3 kulaklık modelini duyurdu

Haber Editörü
Yüksek ses kalitesi sunan kulaklıklarıyla bilinen Bowers&Wilkins, P5 kulak üstü kulaklık ve C5 kulakiçi kulaklık modelinden sonra ikisinin arasına konumlanan P3 kulak üstü kulaklık modellerini duyurdu.
Yaklaşık 50 yıldır ses akustiği ve tasarım üzerine odaklanmış Bowers&Wilkins yeni P3 modeliyle uygun fiyat seviyesinde en iyi ses kalitesini sunmayı amaçlıyor. P5 ve 800 serisi Diamond hoparlörleri tasarlayan mühendis ekibi P3 için de uzun bir deneme süreci geçirdi.
Siyah ve beyaz renk seçeneği ile gelen P3, alüminyum ve kauçuk malzemeden imal edildi. Kulaklık modüllerinde ise ultra yüksek akustik sunan bir kumaş kaplamaya yer verilmiş. Daha doğal bir ses elde etmek için neodim mıknatıslar ve hassasiyet artırımı birleştirilmiş.
Katlanabilir gövdesi ile yer kaplamayan P3 için şık bir kılıf da hediye ediliyor. P3 iki farklı kablo ile sunuluyor. Standart kablonun yanında mikrofon/kulaklık eklenmiş bir kablosa sunuluyor ve böylece akıllı telefon ve tabletler ile de kullanılabiliyor. Kabloların değiştirilmesi ise oldukça basit.
Haziran ayında satışa sunulacak P3 modelinin fiyatı 200$ iken, P5 modeli 300$, C5 modeli ise 180$ olarak satışına devam ediyor.
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Bence bilmediğniz konularda yorum yapmayın.
Marka kötü olabilir,(Bu konuda.) doğrudur. Ama yapmış olduğunuz yorum gerçekten saçma.
Son olarak,
Herkes uzman olmuş diyerek konudan uzaklaşıyorum.
Edit:İmla.
Zaten anormallik orada kullanmadan o fiyatı hak etmeyeceğini söyleyebilen tek insan oğlu Türk'tür.
adam memur beyler :(
sennheiser ie 7 ve hd 228 kullanan biri olarak konuşuyorum, kedi ulaşamayacağı ciğere mundar dermiş. sen ne anlarsın kaliteden, git snopy al 20 tl ye hem ucuz hem kaliteli sana göre
Philips kullanıyorum snoppyler 5TL bu arada, sürekli kazıklanıyorsun sanırım?
Sennheiser gibi markaların ürünlerine 300 500$ vere vere dandik ürünlerinde fiyatlarını 3e katlıyorsun.
Durumun vahim. [>:]
Ben kötü birşey yazmadım, 3-5$'ye üretip 300$'ye satmalarını mantık almıyor.
Orta seviye kulaklığa 600-700TL verilirmi? isterse en üst kalite olsun bana çok saçma geliyor.
Bu senin kalitesiz kulaklıklarında kullanılan demir mıknatıs değil neodim mıknatıs. Biraz bilgi sahibi ol, onda sonra gel maliyeti hakkında yorum yaz
bu markanın herhangi bir ürününü kullandın mı ?
Senin mantıkla,sennheiser,ultrasone,audio technica hepsinin maliyeti 2$
Maliyet taş çatlasın 2$ satış fiyatı 200-300$ +KDV +ÖDV