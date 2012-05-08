Bowers&Wilkins orta seviye P3 kulaklık modelini duyurdu

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Yüksek ses kalitesi sunan kulaklıklarıyla bilinen Bowers&Wilkins, P5 kulak üstü kulaklık ve C5 kulakiçi kulaklık modelinden sonra ikisinin arasına konumlanan P3 kulak üstü kulaklık modellerini duyurdu.Yaklaşık 50 yıldır ses akustiği ve tasarım üzerine odaklanmış Bowers&Wilkins yeni P3 modeliyle uygun fiyat seviyesinde en iyi ses kalitesini sunmayı amaçlıyor. P5 ve 800 serisi Diamond hoparlörleri tasarlayan mühendis ekibi P3 için de uzun bir deneme süreci geçirdi.Siyah ve beyaz renk seçeneği ile gelen P3, alüminyum ve kauçuk malzemeden imal edildi. Kulaklık modüllerinde ise ultra yüksek akustik sunan bir kumaş kaplamaya yer verilmiş. Daha doğal bir ses elde etmek için neodim mıknatıslar ve hassasiyet artırımı birleştirilmiş.Katlanabilir gövdesi ile yer kaplamayan P3 için şık bir kılıf da hediye ediliyor. P3 iki farklı kablo ile sunuluyor. Standart kablonun yanında mikrofon/kulaklık eklenmiş bir kablosa sunuluyor ve böylece akıllı telefon ve tabletler ile de kullanılabiliyor. Kabloların değiştirilmesi ise oldukça basit.Haziran ayında satışa sunulacak P3 modelinin fiyatı 200$ iken, P5 modeli 300$, C5 modeli ise 180$ olarak satışına devam ediyor.